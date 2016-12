Chelsea, Diego Costa rinnova: 12,5 milioni l'anno fino al 2021

Diego Costa esulta con Antonio Conte dopo la rete contro il Crystal Palace. (Fox Sports)

Diego Costa era sembrato in netto calo nella scorsa stagione: 12 reti in 28 presenze avevano suscitato voci riguardo un suo possibile ritorno all'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Tuttavia Antonio Conte ha scelto, la scorsa estate, di affidarsi alla sua grinta e alla sua voglia di riscatto ed ha avuto ragione. Con 13 gol in 17 giornate, lo spagnolo ha trascinato i Blues in vetta alla classifica, con un vantaggio di 6 punti sul Liverpool di Klopp, secondo in graduatoria.

Il club londinese ha deciso di rinnovargli ora il contratto fino al 2021, con tanto di aumento d'ingaggio. Guadagnerà 12,5 milioni a stagione, rispetto ai 9 dell'accordo precedente.

Conte si rimette a lui e alla sua ferocia per proseguire il cammino vincente del Chelsea in Premier League e riportare il titolo a Stamford Bridge.