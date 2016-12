Conte e Vidal ancora insieme al Chelsea?

Conte e Vidal ai tempi della Juve, www.skysports.com

Che Antonio Conte e Arturo Vidal si amino – sportivamente parlando – non è un mistero. Nei tre anni che hanno vissuto insieme alla Juventus l’empatia fra i due ha raggiunto livelli altissimi, tanto che per non dover rinunciare al cileno il tecnico salentino è venuto meno al suo dogmatico 4-2-4 ed ha costruito il 3-5-2 su misura per il Guerriero. Le qualità di Vidal hanno trovato il perfetto collocamento in un centrocampo completato da Pirlo e Marchisio - e successivamente Pogba - una mediana in grado di proporre un perfetto equilibrio, di assolvere ogni richiesta del tecnico.

Affinità non solo tecniche e tattiche: in un famoso tweet in occasione del 46esimo compleanno del mister il calciatore scrisse: “Se dovessi andare in guerra porterei Conte con me!”.

Vidal e Conte si abbracciano dopo un goal del cileno al Toro nel 2013, www.vecchiasignora.com

Le strade poi si sono separate quando l’allenatore ha abbandonato la Juventus per accasarsi alla Nazionale italiana, mentre Vidal ha passato ancora un anno in bianconero con Allegri in panchina, vincendo il suo quarto Scudetto e la prima Coppa Italia, raggiungendo anche la finale di Champions League contro il Barcellona. Nell’estate 2015 anche Arturo ha lasciato Torino in direzione Monaco di Baviera, diventando subito uno dei punti di fermi del Bayern. La sua grinta e la sua tenacia hanno trovato spazio anche nel rigido Tiki Taka di Pep Guardiola e la prima stagione in Germania ha portato Bundesliga, Coppa e Supercoppa di Germania, mentre in Champions League lo stop è arrivato in semifinale contro l’Atletico Madrid.

Ora le due carriere potrebbero ritrovarsi a Londra: secondo DonBalon.com il Chelsea avrebbe pronti 50 milioni di euro da offrire al Bayern Monaco per portare Arturo Vidal a Stamford Bridge. Il calciatore gradirebbe senz’altro la destinazione sia per la possibilità di ricongiungersi con Conte sia per provare l’esperienza del campionato inglese, dopo aver vinto in Italia ed in Germania. I Blues stanno viaggiando a mille all’ora in Premier League: 11 vittorie consecutive, testa della classifica con 6 punti di vantaggio sul Liverpool secondo e soprattutto una solidità ed una concretezza che stanno facendo divertire e credere i tifosi nel titolo. La coppia Kantè-Matic garantisce un perfetto equilibrio di squadra, ma certamente l’inserimento di Vidal accrescerebbe il valore complessivo del reparto e porterebbe soluzioni offensive che il francese ed il serbo non hanno nelle corde.