Tottenham, arriva anche il rinnovo di Lloris: scadenza 2022

Dopo Dier, Walker, Eriksen e tanti altri, tra i quali anche i due uomini copertina Harry Kane e Dele Alli, il Tottenham mette a segno un nuovo colpo sotto il profilo dei rinnovi di contratto: ha infatti firmato il proprio prolungamento fino al 2022 l'estremo difensore Hugo Lloris.

Il portiere francese, scuola Nizza ma arrivato ad alti livelli con il Lione, è approdato a Londra nell'ultimo giorno di mercato dell'estate 2012, prendendosi immediatamente la maglia da titolare che non ha mai mollato, anzi, ha legittimato: ad oggi conta 189 presenze con la maglia degli Spurs, con 65 clean sheets e 209 reti subite, delle quali solo 35 nella stagione scorsa.

See what happened behind the scenes at Hotspur Way on the day Hugo Lloris signed a new contract… ✍