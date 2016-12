Chelsea, contro il Bournemouth per il record

Conte ed i suoi festeggiano dopo la vittoria in casa del Crystal Palace, www.calciomercato.com

Comincia il periodo natalizio ed in Premier League significa intensificare gli sforzi e gli impegni. La 18esima giornata propone tante sfide a distanza tra le squadre che lottano per il titolo, a cominciare da Chelsea-Bournemouth. I Blues guidano la classifica a quota 43 punti e sono reduci dalla striscia record di 11 vittorie consecutive. Già nel 2009 erano arrivati 11 successi di fila in Premier League, ma non nella stessa stagione: le ultime 5 giornate dell’annata 2008-09 con Hiddink in panchina sommate alle prime 6 del campionato 09-10 sotto la guida di Ancelotti. Vincendo, Antonio Conte eguaglierebbe le sue 12 vittorie consecutive con la Juventus 2013-14, mentre il record assoluto in Premier League lo detiene l’Arsenal di Wenger, anch’esso però spalmato tra il campionato 2001-02, le ultime 13, più la prima giornata del campionato 02-03, per un totale di 14, primato ancora imbattuto.

Per il Chelsea è la quinta volta che scende in campo nel Boxing Day da capolista: nelle precedenti quattro occasioni, ha sempre festeggiato il titolo a fine stagione. Per il Bournemouth invece il decimo posto attuale rappresenta la posizione più alta mai raggiunta nella sua storia a questo punto del campionato e negli ultimi 6 scontri disputati in questa data non ha mai perso – 4 vittorie e 2 pareggi – subendo un solo goal, in casa del Brentford in League One nel 2011.

I giocatori del Bournemouth festeggiano il goal decisivo di Glenn Murray a Stamford Bridge nella stagione scorsa, www.skysports.com

Questo sarà il terzo incontro in Premier League tra le due squadre: le due sfide andate in scena l’anno scorso si sono concluse entrambe con una vittoria esterna – 0-1 per le Cherries a Londra, 1-4 per i Blues al Vitality Stadium.

L’arbitro della partita sarà Michael Jones.

Qui Chelsea

Il modulo che schiererà Antonio Conte non si discosterà dal 3-4-3 che ha consentito al Chelsea di cominciare la striscia di vittorie, anche se saranno out per squalifica due elementi fondamentali: Kantè a centrocampo e Diego Costa in attacco. Per sostituire il francese verrà scelto Cesc Fabregas che sta piano piano riacquistando la fiducia del manager salentino dopo l’ottima prova contro il Manchester City o dopo aver deciso la trasferta di Sunderland contro i Black Cats, mentre al posto del capocannoniere della Premier ci sarà una chance da titolare per Michy Batshuayi. Il belga, pagato quasi 40 milioni in estate per prelevarlo dal Marsiglia, non ha ancora avuto modo di dimostrare le sue qualità visto che in campionato ha messo insieme solamente 76 minuti, trovando anche la via della rete in casa del Watford. Ufficiale intanto la cessione di Oscar per 60 milioni di sterline allo Shanghai Sipg.

Nella conferenza di vigilia Conte ha fatto i complimenti al collega Eddie Howe, auspicandogli un futuro in una big; sugli avversari invece dice: “Li ho studiati, hanno una grande organizzazione e cercano di giocare sempre da dietro, ho grande rispetto per loro”.

Probabile formazione (3-4-3):

Qui Bournemouth

Eddie Howe ha strigliato i suoi in press conference dopo la sconfitta subita per mano del Southampton lo scorso turno: “Non abbiamo giocato secondo i nostri standard, abbiamo avuto tempo per riflettere sulla nostra prestazione, sappiamo di dover fare meglio. Dopo le sconfitte abbiamo sempre risposto bene, rispetto all’anno scorso ci siamo abituati alla pressione”. Il tecnico rossonero ha anche risposto agli elogi del collega: “Ho tanto rispetto per lui. L’Italia agli Europei è stata impressionante”.

Per quanto riguarda la formazione in difesa sicuro assente Akè, in prestito dal Chelsea e quindi non schierabile secondo il regolamento FA; ci sarà il capitano Francis al fianco di Cook, con Smith arretrato sulla linea difensiva. Terza consecutiva da titolare per Pugh, mentre dovrebbe tornare dal primo minuto Gosling davanti alla difesa.