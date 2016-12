L'Arsenal cerca di ripartire contro il West Bromwich

Wenger da oltre 20 anni sulla panchina dell'Arsenal, www.arsenal.com

Boxing Day casalingo per l’Arsenal di Wenger reduce da 2 sconfitte consecutive in trasferta, entrambe per 2-1, contro Everton e Manchester City. Questi due stop hanno allontanato i Gunners dalla vetta ed ora si trovano a -9 dal Chelsea, scavalcati anche dai Citizens e tallonati dal Tottenham, lontano solo un punto. È dal 2012 che l’Arsenal non perde tre match consecutivi – contro Fulham, Swansea e Manchester United – ed è anche l’ultima volta che ha perso tre volte nello stesso mese. Il WBA in questo dicembre ha alternato vittorie – 3-1 al The Hawthorns a Watford e Swansea – e sconfitte – 0-1 a Stamford Bridge e 0-2 in casa contro lo United. I Baggies non vincono tre match nello stesso mese dal novembre 2012 – in quel caso furono addirittura 4 le vittorie, tra l’altro consecutive.

Arsenal e WBA si sono affrontate 20 volte in Premier, con 14 vittorie Gunner, 3 dei Baggies e 3 pareggi. L’unica vittoria esterna dei biancoblu risale al 25 settembre 2010 per 2-3, in panchina sedeva Roberto Di Matteo. Il 26 dicembre 2002 si giocò questa partita al The Hawthorns: Jeffers e Henry ribaltarono il vantaggio iniziale di Dichio.

L’arbitro dell’incontro sarà Neil Swarbrick.

Qui Arsenal

Wenger recupera Ramsey ma molto difficilmente scenderà in campo, così come Welbeck che ha ricominciato ad allenarsi in gruppo; mancherà anche Chamberlain sulla trequarti. In casa Arsenal tiene però banco il ritardo nei rinnovi di Ozil e Sanchez, oltre a quello dello stesso manager francese che ad ottobre ha festeggiato il ventesimo anniversario da quando si è seduto per la prima volta su questa panchina: “Deciderò in primavera, ma il club è libero di fare ciò che vuole. Anche se sono qui da tanti anni non ho alcun diritto in merito”. Questa situazione di incertezza potrebbe riflettersi sulle prestazioni dei giocatori: “Non credo. Ci sono tanti allenatori che firmano i rinnovi a marzo o aprile, non penso sia un problema”.

Probabile formazione (4-2-3-1):

Qui WBA

Jonny Evans torna disponibile dopo 2 turni di stop per infortunio, mentre il febbricitante Morrison è ancora in dubbio. Niente da fare invece per Berahino, ancora out. L’uomo più in forma della squadra è sicuramente Phillips, autore di 3 goal e 4 assist nelle ultime 7 partite. Pulis in conferenza ha dichiarato che “l’Arsenal ha un’ottima squadra, potrebbe vincere il campionato quest’anno. È sempre duro affrontare i Gunners, noi dovremo essere al top, loro dovrebbero avere una giornata negativa”.