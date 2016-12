Premier League, Allardyce riparte dalle Eagles: ufficiale l'approdo sulla panchina del Crystal Palace

'Big' Sam Allardyce mostra con fierezza la maglia del suo nuovo club, il Palace. Fonte foto: cpfc.co.uk

Riparte dal South-East London l'avventura da Manager di Premier League di 'Big' Sam Allardyce, frettolosamente sollevato dall'incarico di selezionatore della Nazionale inglese, ed ora, di nuovo in gioco al timone del Crystal Palace.

Il club londinese, dopo una serie di risultati a dir poco sconfortanti, - un solo successo nelle ultime undici gare di Premier League - nella giornata di giovedì ha deciso per l'esonero nei confronti di Alan Pardew. L'ex calciatore delle Eagles, che la scorsa stagione aveva portato il Palace ad un passo da una storica FA Cup, ha pagato a caro prezzo il momento di crisi della sua squadra, precipitata nei bassi fondi della classifica dopo un inizio di stagione in perfetta media con quelle che erano le attese.

La 17^ posizione in classifica, con un punto appena sul Sunderland ad oggi retrocesso in Championship, hanno fatto propendere la società red and blue per il cambio al timone: dentro l'esperienza di Allardyce; fuori Pardew che, nonostante la conclusione, a Selhurst Park ha lasciato un bellissimo ricordo.

Allardyce, ex Manager di molti club di Premier tra cui il Bolton, il Newcastle, il Sunderland e il già citato West Ham, arriva con una mission ben chiara: risollevare le sorti del Palace e ottenere una tranquilla salvezza.

Già lunedì, nell'attesa giornata del Boxing Day, Allardyce sarà chiamato ad un match molto delicato per la questione salvezza: le sue Eagles faranno visita al Watford di Mazzarri nel match dell'ora di pranzo che apre la giornata. Una prova difficile, su un campo ostico come quello del Watford, anch'esso diretto avversario per la corsa alla permanenza in prima divisione.

Allardyce, che aveva lasciato il suo incarico da commissario tecnico alla fine di settembre, - consensualmente con la Federazione inglese - a seguito di un'indagine del The Daily Telegraph, che con il calcio poco aveva a che fare, è pronto a respirare l'aria della Premier League. Il Boxing Day lo attende, il Palace si affida a lui: Big Sam!