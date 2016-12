Aggiorna il contenuto

Per oggi è tutto, a breve le cronache delle partite in programma. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, un buon proseguimento di serata. Auguri!

Chelsea che prosegue spedito nella sua marcia trionfale, con oggi sono 12 le vittorie consecutive. Primato rafforzato e +9 provvisorio sul Liverpool - in campo domani - e sull'Arsenal, vittorioso contro il WBA. Bournemouth che scivola in 13° posizione

93' - PEDROOOOOO! 3-0 CHELSEAAAA! AZIONE PERSONALE DELL'11 CHE CALCIA IN PORTA AL LIMITE DELL'AREA. LA SUA CONLCUSIONE VIENE DEVIATA ED IL PALLONE TERMINA - IN MANIERA BEFFARDA - NEL SACCO

91' - Tre minuti di extratime

88' - Esce Moses - applaudito da tutto Stamford Bridge - dentro Aina

87' - Daniels comette fallo su David Luiz, punizione

85' - Grande trama proposta dai Blues, ma Moses getta tutto all'aria aprendo troppo il piatto. Conclusione da dimenticare

83' - Cambia Conte: fuori Willian, dentro Chalobah

82' - Hazard sfida l'intera difesa del Bournemouth, Daniels lo ferma prima dell'entrata in area

79' - Crampi per Wilshere, ancora seduto sul terreno di gioco

77' - Ultimo cambio per gli ospiti: Ibe rileva B. Smith

75' - Slalom gigante di Hazard, scocca il destro che termina ampiamente a lato

73' - AFOBE! BOURNEMOUTH VICINO AL 2-1. Wilshere premia il taglio di Afobe con una palla in verticale d'applausi. Controllo del centravanti e tiro respinto dal piede di Courtois

72' - Stop volante di Hazard, servizio verticale per l'avanzata di Pedro che chiude il triangolo. Azione che sfuma, rimontato e chiuso il 10

69' - Ennessimo strappo di Hazard, che dopo la conclusione chiede a gran voce il penalty, non assegnato

67' - Doppio cambio nelle fila del Boro: entrano Stanislas e Afobe, escono Surman e King

66' - PEDRO! Converge verso il centro, poi lascia partire una rasoiata che fa la barba al palo

63' - Jones sventaglia il giallo a Pedro, entrata dura su Arter

61' - Prestazione maiuscola di Eden Hazard, Stamford Bridge è ai suoi piedi dopo un'altra cavalcata delle sue. Chelsea - nel complesso - in controllo del match

59' - MOSES! Solita percussione di Hazard, Moses si smarca e riceve. Tiro del nigeriano che non termina lontano dal palo

58' - WILLIAN! Orchestra il contropiede Hazard, piattone a cercare Willian il quale entra in area e calcia, Boruc disinnesca l'occasione

57' - Azpilicueta sgambetta Wilshere, dolorante il 32 ma in grado di riprendere l'azione

54' - HAZARD! Fendente troppo angolato tentato dal 10

52' - Willian apre il gioco per Marcos Alonso, l'ex Fiorentina sbaglia il controllo e perde la sfera

50' - HAZAAAAAAARD! NON SBAGLIA IL BELGA; RADDOPPIO CHELSEA!

48' - RIGORE PER IL CHELSEA! Fabregas apre per la corrente Hazard. Il 10 entra in area, finta e controfinta prima di essere steso in area

46' - Iniziano i secondi, 45 minuti!

Primo tempo non scoppiettante, giocato - per la maggior parte del tempo - a ritmi bassi. Chelsea che ha faticato sia centralmente, sia sulla corsie laterali data la corposa difesa che eretta dal Bournemouth. La perla di Pedro - però - ha portato avanti gli uomini di Conte. Boro pericoloso solo grazie alle folate offensive di Wilshere

46' - Squadre negli spogliatoi, finisce il primo tempo!

45' - Punizione di Smith che si infrange sulla barriera, occasione sfumata

44' - Wilshere - di forza - affronta la difesa Blues prima di essere steso a ridosso dell'area di rigore. Punizione interessante

42' - Non si schioda il match dal centrocampo, varchi chiusi e squadre che viaggiano al piccolo trotto

38' - Pochi spunti da ambo le parti, spezzone sottotono della gara

35' - FABREGAS! Gioiello - da calcio piazzato - del centrale Blues, palla che si adagia sulla parte alta della traversa

31' - WILSHERE! Punizione di Francis rigettata dalla difesa, esplode il destro al volo il 32 ma non trova la porta

29' - Duro fallo di Fabregas a ridosso dell'area di rigore, fallo. Poi a gioco fermo Hazard prova la rabona, gran gesto tecnico del 10 che infamma Stamford Bridge

27' - WILSHERE! Smith premia la sua corsa centrale, penetra l'ex Arsenal che incrocia ma trova Courtois sulla strada per il gol

24' - PEDROOOOOO! CHELSEA IN VANTAGGIO! TRAMA DI ASSOLUTO VALORE TECNICO DEI BLUES, CONTROLLA PEDRO A CENTRO AREA E DEISEGNA UNA PARABOLA CHE MUORE APPENA SOTTO L'INCROCIO DEI PALI. PERLA!

21' - PEDRO! Riceve la sfera sul lato mancino, salta Smith e cerca il secondo palo. Palla che si perde larga

19' - Verticalizzazione deliziosa di Hazard a cercare Moses, traversone respinto

17' - Smith lavora sul lato destro del campo, arriva sul fondo ma il suo cross viene raccolto dalla retroguardia Blues

15' - HAZARD! Rasoiata del belga, para in allungo ​Boruc

14' - Wilshere primo ammonito della gara: fallo scomposto a centrocampo

13' - Tante le trame offensive cercate dagli uomini di Conte, i quali però non riescono a sfondare nè centralmente nè sulle corsie esterne

10' - Difende palla con maestria King che subisce il fallo di David Luiz e conquista il calcio piazzato

8' - Tante interruzioni in quasi dieci minuti di gioco

6' - Pedro taglia bene verso l'area di rigore, servito dalle retovie. Il centravanti Blues fa rimbalzare la sfera una volta di troppo e l'occasione sfuma

4' - Più Chelsea che Boro in questi primi scampoli di match. Partita che - comunque - deve ancora decollare

1' - Inizia la gara!

Sceglie il tridente leggero Conte, relegando in panca Batshuayi e optando per Pedro punta con Willian e Hazard ai lati. Si copre ulteriormente il Boro varando la difesa a 5.

Uno sguardo allo spogliatoio del Boro!

Ecco le formazioni ufficiali!

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, David Luiz, Cahill, Moses, Fabregas, Matic, Alonso; Willian, Hazard, Pedro

Stamford Bridge - Fonte: dailymail.co.uk

Si gioca a Stamford Bridge, impianto da 41.798 posti a sedere situato a Londra

L'11 del Boro

Si copre Howe con il 4-5-1. Tra i pali Boruc, difesa composta - destra verso sinistra - da Smith, Francis, Cook e Daniels. Gosling, Wilshere e Arter danno vita alla catena di montaggio centrale, Pugh e King esterni. Unica punta Wilson

Diretta live Chelsea - Bournemouth

Allenamento Cherries - Fonte: afcb.co.uk

Il Bournemouth sta disputando il classico campionato da squadra di metà classifica. I ragazzi di Howe occupano la 10° posizione in classifica, registrando un +7 dalla zona retrocessione ed un -12 dal treno Europa. Poco male. Nelle ultime 5 gare, redimento altalenante: 3 sconfitte e 2 vittorie, una delle quali avvenuta ai danni del Liverpool beffato prima dalla rimonta firmata Fraser e Cook e poi spedito all'inferno da Ake al 93'. Etichettare la gara odierna come difficile è un eufemismo, non fosse che c'è anche Stamford Bridge a fare da contorno. Ma si parte sempre da 0-0, bisogna combattere.

L'11 del Chelsea

Conte sceglie ovviamente il 3-4-3. In porta Courtois, trittico difensivo composto da Apzilicueta, David Luiz e Cahill. Fabregas e Matic frangiflutti di centrocampo con Moses ed Alonso larghi. Tridente formato da Pedro e Hazard a supporto di Batshuayi

Chelsea - Bournemouth diretta live

Allenamento Blues - Fonte: chelseafc.com

Abbiamo terminato gli aggettivi per il Chelsea. La compagine plasmata da Antonio Conte ha toccato la gloria con l'11esima vittoria consecutiva e prova ad allungare ulteriormente quest'oggi. Da quando il tecnico ex Juve è passato al 3-4-3, i Blues sono un rullo compressore in grado di arginare qualsiasi ostacolo. Tanti giocatori ritrovati, su tutti Diego Costa - oggi assente per squalifica - e Hazard. Ma anche Pedro e la conferma di Courtois. Il +6 sulle inseguitrici non soddisfa Conte, vincere contro il Boro e timbrare la vittoria per la 12esima volta consecutiva

Chelsea - Bournemouth live

Hazard festeggiato dopo il gol - Fonte: real.sport.net

Si contano soltanto due precedenti tra Chelsea e Bournemouth, avvenuti nella scorsa Premier League. Era l'anno d'esordio per il Boro che espugnò Stamford Bridge - gol di Murray - all'andata mentre cadde rovinosamente al ritorno sotto i colpi di un Eden Hazard sugli scudi.

Chelsea - Bournemouth diretta

Il direttore di gara, Mike Jones - Fonte: vavel.com

Arbitra Mike Jones coadiuvato da Beck e Scholes, quarto uomo Scott

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Chelsea- Bournemouth, diciottesima giornata della Premier League che coincide con il Boxing Day. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia