Liverpool - Stoke City diretta, Premier League 2016/17 LIVE (4-1): il Liverpool torna al secondo posto!

NOTE: Match valido per la 18^ giornata del campionato di Premier League 2016/17. Da Anfield Road, i padroni di casa del Liverpool ospitano lo Stoke City. Calcio d'inizio previsto per le 18.15 italiane.

Aggiorna il contenuto

Per Liverpool - Stoke City è tutto. A nome di Alessandro Cicchitti, la Redazione Premier League Vi ringrazia per aver seguito in nostra compagnia il match, e Vi rimanda ai prossimi appuntamenti, sempre qui, Live su Vavel Italia.

20.13 - Con questi preziosissimi tre punti, i Reds tornano al secondo posto. Soprattutto, possono guardare al futuro con grande fiducia. Il Liverpool andato in scena in questo tardo pomeriggio è una squadra letale quando è in proiezione offensiva. Una squadra dotata di un numero sconfinato di opzioni d'attacco, e soprattutto, una squadra con una identità di gioco ben definita. Come sempre, la fase difensiva va registrata in alcuni movimenti, ma con una forza offensivà così marcata, tutto passa in secondo piano.

93' - FINISCE QUI, NON C'E' PIU' TEMPO AD ANFIELD: IL LIVERPOOL BATTE 4-1 LO STOKE CITY NEL SECONDO DEI POSTICIPI DELLA 18^ GIORNATA DI PREMIER LEAGUE. DOPO IL GOL DEGLI OSPITI CON WALTERS, LO SHOW REDS CON LALLANA, FIRMINO E STURRIDGE (+ L'AUTORETE DI IMBULA).

90' - Ci saranno 3 minuti di recupero.

90' - Ultimo minuto prima del tempo di recupero ad Anfield.

89' - Resta ancorato alla 12^ posizione lo Stoke City, che conferma la sua cattiva tradizione con la trasferta di Anfield: mai nella storia della Premier i Potters hanno vinto a Liverpool. Come lo scorso anno, anche in questa stagione sta maturando un pesnate 4-1.

88' - Il match ormai non ha più nulla da dire. I tre punti sono del Liverpool, che con questo risultato si riporta al secondo posto solitario in classifica. I Reds scavalcano nuovamente il Manchester City, un punto dietro. Torna a -6 il Chelsea di Conte, capolista della Premier.

84' - Bellissima scena di Sport ad Anfield: tutto lo Stadio si alza per apllaudire l'uscita dal campo di Peter Crouch. L'ex Reds viene rimpiazzato da Bony.

83' - Ancora una grande opportunità per il Liverpool, vicino al quinto gol: Mané ha ancora la forza per scattare, dribblare e creare panico. Il suo pallone all'indietro è un cioccolatino per Moreno, il cui tiro viene intercettato proprio da Sturridge.

79' - Lungo abbraccio tra Firmino e Klopp all'uscita dal campo del brasiliano: si è appena concretizzato il cambio con Alberto Moreno.

78' - Cambio nello Stoke: Afellay al posto di Diouf.

77' - Ha perso ogni speranza invece, lo Stoke City di Hughes. Davvero poca roba il secondo tempo dei Potters, sino a questo momento asfaltati da un Liverpool in grande spolvero.

73' - L'uragano Reds non accenna a placarsi: altra occasione capitata agli uomini di Klopp, stavolta sulla testa di Dejan Lovren. La conclusione del difensore serbo però, non ha ricevuto la stessa fortuna delle precedenti.

70' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOLLLLL! POKER REDS CON IL NEO ENTRATO DANIEL STURRIDGE. CLAMOROSO ERRORE COMMESSO DA RYAN SHAWCROSS, ANDATO AL RETROPASSAGGIO VERSO GRANT SENZA ACCORGERSI DELLA PRESENZA DEL 15. DOPO AVER RECUPERATO PALLA, STURRIDGE HA UBRIACATO L'ESTERMO DIFENSORE DELLO STOKE, SALTANDOLO PRIMA DI DEPOSITARE IN RETE LA SFERA PER IL 4-1.

68' - Doppio cambio anche nel Liverpool: dentro Sturridge e Can. Fuori Lallana e Origi.

65' - Primo cambio nello Stoke: Sobhi fa il suo ingresso in campo al posto di Whelan.

63' - Il Liverpool ancora vicino al gol: Mané ci prova dalla distanza, ma il pallone termina fuori di pochissimo.

61' - Non si è tratta di gol di Mané, bensì di autorete di Gianelli Imbula. Il centrocampista ex Marsiglia nel tentativo di anticipo su Mané ha finito per toccare con un istante d'anticipo la sfera, comunque destinata ad essere insaccata dall'ex Southampton.

60' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL! IL LIVERPOOL CALA IL TRIS CON SADIO MANE'! IMPLACABILE L'AZIONE TUTTA IN VELOCITA', TUTTA DI PRIMA, TUTTA IN CORSA, SFOGGIATA DAI REDS: SULLA TRANSIZIONE OFFENSIVA GUIDATA DA HENDERSON, ORIGI SI FA TROVARE IN POSIZIONE DI ALA, MENTRE MANE' VA A TAGLIARE AL CENTRO L'AREA DI RIGORE. LA PALLA PER IL 27 E' PERFETTA, QUELLA PER 19 ALTRETTANTO. L'EX SAINTS DEVE SOLO APPOGGIARE IN RETE 3-1.

57' - Attacco insistito da parte del Liverpool, prima con Mané, poi con Lallana il cui tiro ha subito una sporcatura decisiva. Palla in corner.

53' - Pallone insidioso gettato alle spalle della terza linea Reds. Crouch era in agguato, ma Mignolet ha letto in anticipo le sue intenzioni.

50' - Prima occasione della ripresa costruita dai polmoni di ferro di James Milner: l'inglese corre rapido sulla fascia destra, scambia con un uomo, poi si infila in area alla ricerca della gloria personale. Destro a giro che si perde molto largo oltre i tre pali.

49' - Avvio di ripresa molto bloccato. Lo Stoke prova ad avanzare cercando di restare compatto. Il Liverpool invece, aggredisce i portatori di palla avversari, inducendoli all'errore.

46' - Primo pallone toccato dallo Stoke.

46' - Si ricomincia. Iniziato il secondo tempo di Liverpool - Stoke City.

19.19 - Tutto pronto per dare il via al secondo tempo. Non ci saranno cambi all'intervallo.

19.15 - Le squadre sono pronte a fare il loro ritorno in campo.

19.12 - Nel finale di tempo, dopo aver spinto forte sul pedale dell'acceleratore, il gol di Firmino ha ripagato gli sforzi di un Liverpool che, come spesso accade si è mostrato adatto al gioco d'offesa, meno a quello d'attesa.

19.10 - Il gol di Walters, aveva posto in salita il match dei Reds, comunque aggressivi ed efficaci in fase di costruzione. Dopo una discreta mole di occasioni sciupate, al 35' è arrivato l'errore di Johnson e la rete di Lallana, che ha riaperto la sfida.

19.08 - Eccolo il mancino perfetto di Roberto Firmino. Questa giocata, permette al Liverpool di essere in vantaggio al 45'. Eppure, i Reds si erano trovati a rincorrere dopo appena 13 minuti di gioco.

48' - Termina dopo 48 minuti il bellissimo primo tempo di Anfield Road: conduce il Liverpool in virtù delle reti di Lallana e Firmino. Ad aprire le marcature era stato lo Stoke City con Walters.

47' - Reds vicini anche al terzo gol! Altra conclusione insidiosissima, stavolta ad opera di Sadio Mané. Il diagonale non è rapidissimo, ma molto angolato. Palla che sibila di pochissimo a lato.

45' - Ci saranno tre minuti di recupero.

44' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOLL! LUI, L'UOMO PIU' ATTESO ZITTISCE TUTTI! ROBERTO FIRMINO METTE A TACERE TUTTE LE VOCI DELLA VIGILIA CON IL GOL CHE PORTA IN VANTAGGIO IL LIVERPOOL AL TRAMONTO DEL PRIMO TEMPO. GOL BELLISSIMO, NATO DA UN ALTRETTANTO BELLA AZIONE SVILUPPATA A SINSTRA. IL BRASILIANO RICEVE ALL'INTERNO DELL'AREA, POI CALCIA QUASI D'ANTICIPO, DI PUNTA, PER TOGLIERE IL TEMPO AGLI AVVERSARI. IL PALLONE TOCCA IL PALO, CORRE SULLA LINEA, MA ALLA FINE ENTRA. 2-1 REDS.

43' - Eccola, la conclusione vincente a firma Adam Lallana. Bravissimo l'inglese nel credere al possibile errore di Johnson. Perfetto il suo diagonale. 1-1.

38' - Ora il Liverpool vuole di più: azione bellissima costruita nell'arco di tre secondi: da Henderson, verticale verso Lallana, che di prima apre verso il taglio centrale di Firmino. Conclusione potente che non trova lo specchio di porta per questione di centimetri.

35' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOLLL! PAREGGIO REDS! ADAM LALLANA NON PERDONA UNA GRAVE DISATTENZIONE DA PARTE DELLA DIFESA DI HUGHES. SUL PALLONE LUNGO VERSO MANE', LA DIFESA POTTERS SI ALLARGA, PERMETTENDO L'INSERIMENTO DI LALLANA. IL PASTICCIO TRA MARTINS INDI E SOPRATTUTTO JOHNSON, APRE UN VARCO PER LALLANA, CHE IN CORSA, FA PASSARE IL PALLONE NELL'UNICO PERTUGIO BUONO. 1-1.

34' - Iniziano le lamentele di Klopp nei confronti del quarto uomo.

32' - Buona giocata stavolta, da parte dell Liverpool: ottimo pallone in profondità di Wijnaldum a cercare la torre di Origi. Il belga esegue, ma sul secondo palo nessuno segue l'azione.

30' - Altro rischio corso dal Liverpool, disattendo sull'out destro. Pieters ha recuperato un pallone nella metà campo avversaria, poi cercato il cross basso per l'inserimento di Walters alle spalle di Crouch. Mignolet, aiutato da una deviazione, ha vita facile.

27' - Il gioco riprende: Diouf è pronto a rientrare in campo dopo la botta subita all'altezza del ginocchio.

26' - Gioco interrotto per un problema fisico occorso a Diouf.

24' - LIVERPOOL VICINISSIMO AL PAREGGIO! GRANDE OCCASIONE PER FIRMINO, IL CUI TIRO E' STATO BLOCCATO PROPRIO SULLA LINEA DI PORTA. L'ERRORE DI WALTERS AVEVA REGALATO PALLA AL BRASILIANO. BATTUTO GRANT CON IL DIAGONALE, A SALVARE TUTTO CI HA PENSATO CROUCH.

23' - Torna ad attaccare il Liverpool: incursione prepotente da parte di Lallana, bravo nel costruirsi il varco per andare al tiro. Palla deviata in corner.

22' - Ecco il momento che sin qui sta decidento il match: capocciata vincente di Walters. Liverpool sotto con lo Stoke.

19' - Incursione efficace da parte di Allen, abile nel destreggiarsi tra tre e al tempo stesso trovare il varco giusto per armare il destro. Il pallone è radente e potente. Mignolet si distende, riuscendo nel miracolo con il piede. Sulla respinta vi si avventa Crouch, il cui tiro viene murato nei pressi della linea da Klavan. Stoke ad un passo dallo 0-2.

18' - OCCASIONE CLAMOROSA NON SFRUTTATA DALLO STOKE CITY, VICINISSIMO AL GOL DEL RADDOPPIO.

16' - Inizia a caricare ora il Liverpool: azione insistita di Firmino che poi ha scaricato verso il libero Milner. Il tiro di prima intenzione del numero 7 è terminato alto sopra la traversa.

15' - Ora il gioco è fermo per un problema occorso a Lovren, colpito al capo.

13' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOLLLLL! DAL NULLA, O QUASI, LO STOKE CITY PASSA IN VANTAGGIO AD ANFIELD! HA SEGNATO WALTERS, ABILISSIMO NELLO SFRUTTARE IL CROSS SUL PRIMO PALO DI PIETERS. TUTTO NASCE DALLA PROSECUZIONE DELL'AZIONE CHE AVEVA VISTO CROUCH ANDARE AL COLPO DI TESTA. SUL RINVIO, PIETERS E' STATO IL PIU' LESTO NEL TROVARE IL PALLONE E NELL'ANDARE AL CROSS. SUL PRIMO PALO, IL COLPO DI TESTA DI WALTERS NON HA LASCIATO SCAMPO A LOVREN E MIGNOLET. 0-1.

12' - Eccolo lo Stoke che prova a far male con la sua arma preferita: il colpo di testa. Primo cross dalla destra per Crouch che arriva prima di tutti. Klavan ci mette una pezza.

12' - Grande giocata nello stretto da parte di Joe Allen, ex avvelenato che raccoglie anche tanti applausi dal suo ex tifo.

11' - Recupero efficace, poi attacco troppo frettoloso. Lo Stoke non riesce a giocare in questo avvio di match ad Anfield.

9' - Continua l'azione ai fianchi dei Potters da parte del Liverpool. I Reds calcano con continuità la fascia destra, settore in cui si è spostato anche Firmino. Il brasiliano ha cercato la conclusione secca dai venti metri, ma il pallone è stato rimpallato.

6' - Tentativo fuori bersaglio. Prima conclusione del match tentata dal capitano Reds, Jordan Henderson, appostato nei pressi del limite dell'area avversaria. Pallone calciato con il destro: conclusione alta sulla traversa.

5' - Attacca a testa bassa, spinto dall'urlo della Kop, il Liverpool di Klopp. Primo corner del match, guadagnato dal mobile Origi.

4' - Altro pallone, stavolta delizioso, scagliato nell'area dei Potters: stavolta è l'attivissimo Mané a cercare la rifinitura per Origi. Il pallone scavalca la coppia difensiva di Hughes ma il belga non arriva all'impatto. Ottimo avvio del Liverpool.

2' - Primo pallone scagliato in area di rigore da parte del Liverpool; Wijnaldum aveva trovato lo spiraglia giusto per arrivare a Firmino, ma la misura del passaggio non è stata delle migliori.

2' - Primi scambi tutti di marca Reds. I padroni di casa infatti, sembrano entrati in campo con serie intenzioni. Subito cercato Sané, posizionato a destra nell'attacco a tre di Klopp. I

1' - Primo pallone mosso dai padroni di casa.

1' SI PARTE. E' INIZIATA LIVERPOOL - STOKE CITY.

18.16 - Ora sì, è tutto pronto per il kick off.

18.15 - Il direttore di gara è il Signor Michael Oliver.

18.14 - Intanto, si alza al cielo di Liverpool la preghiera laica. Sempre brividi quando i megafoni e i tifosi Reds intonano You'll Never Walk Alone!

18.14 - I due Capitani sono a centrocampo per il sorteggio e lo scambio dei gagliardetti.

18.13 - CI SIAMO, SQUADRE IN CAMPO.

18.11 - Ormai ci siamo: tutto pronto ad Anfield Road. Liverpool e Stoke City sono nel tunnel che porta al terreno di gioco. Lì, sopra quelle scalette, troveranno inciso: "This Is Anfield".

18.10 - Jurgen Klopp passeggia nervosamente durante il warm up delle due squadre.

18.02 - Intanto le squadre hanno fatto il loro ritorno negli spogliatoi.

18.00 - Immagine bellissima che arriva da Anfield. Ecco Crouch che va a salutare Steven Gerrard nel sottopassaggio dello stadio. I due sono stati compagni di squadra proprio ai tempi del Liverpool.

17.59 - In campo invece, siamo alle ultime battute con il warm up...

17.58 - Ecco, più nel dettaglio, lo spogliatoio dei Reds.

17.55 - Uno in campo, l'altro in panchina. Henderson e Sturridge, 14 e 15 di questo Liverpool sono pronti a vivere il match da due prospettive diverse: il Capitano dal campo; l'attaccante dalla panchina.

17.53 - Mentre le squadre svolgono il warm up sul terreno di gioco di Anfield, facciamo una rapida intrusione all'interno dello spogliatoio dei pradoni di casa...

17.44 - Ecco intanto, l'arrivo dei calciatori del Liverpool allo Stadio. Ci sono anche Firmino e Lucas Leiva - per motivi diversi - tra i nomi più discussi negli ultimi giorni.

17.42 - Le squadre sono pronte a fare il loro ingresso in campo. Sta per iniziare il riscaldamento.

17.40 - Stravolge tutte quelle che erano state le ipotesi della vigilia Mark Hughes. Il Manager dello Stoke sceglie il 4-5-1 con l'arretramento di Walters sulla linea dei centrocampisti e l'inserimento dell'ex Crouch in avanti. Solo panchina per la coppia Bojan - Shaqiri.

STOKE CITY: (4-5-1): Grant; Jonhson, Martins Indi, Shawcross, Pieters; Walters, Imbula, Whelan, Diouf; Allen; Crouch.

17.37 - Ed ora, passiamo alla formazione ufficiale dello Stoke City con le scelte operate da Mark Hughes.

17.36 - Nessuna sorpresa in casa Reds. Klopp conferma quelle che erano le previsioni della vigilia, scegliendo un 4-3-3 che non prevede l'impiego di Maptip. Il centrale non va nemmeno in panchina. AL suo posto Klavan. In avanti, nonostante la vicenda accaduta nella notte di Natale, c'è Firmino.

LIVERPOOL: (4-3-3): Mignolet; Milner, Klavan, Lovren, Clyne; Lallana, Henderson, Wijnaldum; Firmino, Origi, Mane.

17.33 - Partiamo dall'undici di casa scelto da Jurgen Klopp.

17.32 - I due Manager hanno scelto. Ecco le formazioni ufficiali di Liverpool e Stoke City.

17.31 - Il nuovo Anfield: eccolo il gioiello - di recente migliorato - che ospita le gare interne del Liverpool.

17.29 - Eccolo, Anfield Road dal suo esterno. Dai Campioni del passato a quelli di oggi. Jordan Henderson, Capitano di oggi, accanto alle bandiere di ieri. Sarà ancora l'inglese a dettare i tempi al centrocampo, il tutto sotto lo sguardo vigile di Steven Gerrard oggi presente allo stadio.

17.26 - I Potters, che hanno una tradizione decisamente negative nelle trasferte con destinazione Merseyside, hanno dalla loro parte quella serentià, quella tranquillità, quella spensieratezza di chi non ha nulla da perdere. Senza troppe pressioni di classifica, i Potters cercheranno di giocare al massimo delle loro potenzialità, cercando di raccogliere bottino pieno su un campo prestigioso.

17.23 - Questa, è l'attuale classifica di Premier. In attesa anche di Saints - Spurs, i Reds sono in piena zona Champions League, mentre è 12^ - nella pancia del gruppo - lo Stoke City di Mark Hughes.

17.21 - In attesa di scendere in campo con lo Stoke City, la banda di Klopp è scivolata al terzo posto in classifica, in coabitazione con l'Arsenal. L'obiettivo è quello di riappropriarsi della piazza d'onore, cercando al tempo stesso, di contenere il ritardo dal Chelsea.

17.20 - I risultati maturati durante la giornata di ieri, giornata mai banale visto che di Boxing Day si tratta, costringono il Liverpool di Jurgen Klopp alla vittoria. Chelsea, City, Arsenal e United hanno fatto il loro dovere, e ora, sono comodamente sedute sul divano, in attesa di conoscere l'esito del match dei Reds.

17.17 - Benvenuti ad Anfield Road; questa è la Premier League. Qui, tra poco meno di un'ora, scenderanno in campo Liverpool e Stoke City per il secondo posticipo della 18^ giornata di Premier.

17.15 - Cari Amici lettori di Vavel Italia, buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Liverpool - Stoke City, posticipo del martedì, valido per la 18^ giornata della Premier League 2016/17.

Reduci da un Boxing Day atipico, comodamente trascorso sulla poltrona di casa, Liverpool e Stoke City sono pronte a prendersi tutta la scena nel secondo dei posticipi validi per la 18^ giornata della Premier League 2016/17. Dopo aver assistito all'ennesimo show del Chelsea di Antonio Conte - alla dodicesima vittoria di fila - e ai successi di Manchester City, Arsenal e Manchester United, i Rdes di Jurgen Klopp sono attesi al varco dallo Stoke di Mark Hughes, ancora a caccia del primo successo da Manager sul Liverpool. Se i Reds, scivolati momentaneamente al terzo posto - alla pari dei Gunners - non possono far altro che vincere per riappropriarsi della piazza d'onore, i Potters, tranquillamente piazzati a centro classifica, non avranno nulla da perdere; anzi, solo motivazioni extra per un match da giocare nel teatro di Anfield Road.

La battaglia con l'Everton, in una sola istantanea. Il Liverpool dei guerrieri. Fonte foto: bbc.co.uk

Reduci dal clamoroso finale di Goodison Park, i Reds hanno intenzioni serissime anche per quello che sarà un Boxing Day con un giorno di ritardo. Jurgen Klopp, che ha avuto modo di ammirare le rivali del suo Liverpool, sa che non sono ammessi altri passi falsi. In cima alla classifica si corre come non mai, e il momento della stagione è tra i più delicati. Giocare ogni tre giorni non aiuta, soprattutto se gli infortuni pesano e in ogni zona del campo. E' questo il caso dei Reds, privi da ormai un mese del loro calciatore più rappresentativo, quel Philippe Coutinho in grado di accendere la luce quando meno te lo aspetti.

A fare le veci dell'ex Inter, in questa fase delicatissima della stagione, c'ha pensato mister 35 milioni: Sadio Mané, uno che di gol e grandi prestazioni nel turno del Boxing Day, già c'ha abituato in passato.

All'imprevedibile e velocissimo attaccante esterno si affida Klopp, da qualche match in grado di poter schierare anche un calciatore di importanza capitale come Adam Lallana. Con lo Stoke, così come negli ultimi match, il Nazionale inglese potrebbe finire nel terzetto di centrocampo con l'obiettivo di dare maggior dinamismo e qualità lì nel mezzo. Una mossa che al momento sta dando i suoi frutti, proprio come la carta Daniel Sturridge dalla panchina.

Anche con l'Everton, l'ex City e Chelsea ha avuto un buonissimo impatto sul match entrando a gara in corso. E' lecito attendersi che, con un Origi oramai quasi intoccabile al centro dell'attacco, Klopp si riservi la carta Sturridge come asso nella manica in caso di necessità.

Gol, spettacolo e tanta qualità. Il 2016 del Liverpool nel nostro annuario. Fonte foto: Vavel.com

Se i Reds arrivano da un buon periodo di forma - suppur macchiato dall'incredibile rimonta subita ai danni del Bournemouth - lo stesso non si può dire per lo Stoke City di Hughes. I Potters, dopo un avvio di stagione a dir poco disastroso, tra ottobre e novembre hanno risalito con vigore la corrente della classifica, attestandosi appena sotto la decima piazza. Gli ultimi risultati però, due punti nelle ultime tre gare, non hanno permesso ai ragazzi di Hughes di fare il salto verso la parte sinistra della graduatoria. I tifosi, hanno ancora l'amaro in bocca per via della rimonta subita per mano del Leicester, nell'ultimo turno di campionato. I ragazzi di Ranieri, nonostante l'espulsione di Vardy e il doppio svantaggio all'intervallo, sono riusciti ad agguantare nel finale di gara uno Stoke un presuntuoso; probabilmente già certo di aver ottenuto i tre punti.

Ad Anfield invece, nulla appare scontato. I Potters, che arrivano nel Merseyside con una tradizione negativa - mai sono riusciti ad ottenere un successo nel mitico Anfield - non guardano al passato, ma solo a quella che è l'attuale condizione fisica e mentale. La stagione sta entrando nella sua fase cruciale, per questo Hughes potrebbe anche pensare a qualche rotazione. Bojan ad esempio, potrebbe riposare, favorendo l'avanzamento di uno degli ex più attesi: quel Joe Allen che in questa stagione si sta prendendo tutte le dovute rivincite dopo anni non entusiasmanti a Liverpool.

Bojan Krkic, autore di una rete nel pareggio beffa dei Potters con il Leicester. Fonte foto: SkySports.com

A scuotere la vigilia del Liverpool, pronto a gustarsi il Boxing Day comodamente seduto alla poltrona di casa, c'ha pensato Roberto Firmino. Il brasiliano, è stato fermato e arrestato dalla polizia inglese durante la notte di Natale. Il motivo? Guida in stato d'ebrezza. Un portavoce della Polizia del Merseyside ha confermato i fatti, annunciando che Firmino dovrà presentarsi davanti al giudice il 31 gennaio, giorno in cui è in programma il match con il Chelsea di Conte.

Questo inconveniente, non da poco, rischia di rimescolare le carte in casa Reds; Klopp infatti, intervenuto in conferenza stampa prima del misfatto, aveva tutta intenzione di schierare il brasiliano dal primo minuto.

L'intenzione è ancora viva, anche se adesso, le quotazioni dell'ex Hoffenheim sono in calo rispetto ai giorni scorsi. Quel che è certo, è che sarà ancora 4-3-3 con Mignolet a difesa dei pali. In difesa, resta vivo il dubbio Matip. Il centrale arrivato dalla Germania è ancora alle prese con qualche problema fisico. Nel caso in cui Klopp decidesse di non rischiarlo, Klavan è pronto a far coppia con Lovren, nella difesa completata da Clyne e Milner. A centrocampo, il trio dovrebbe essere composto da Henderson, Wijnaldum e Lallana, con Firmino - che a meno di ripensamenti - giocherà dal primo minuto nel tridente offensivo. I suoi partner saranno Origi e Mane.

LIVERPOOL: (4-3-3): Mignolet; Milner, Klavan, Lovren, Clyne; Lallana, Henderson, Wijnaldum; Firmino, Origi, Mane. All. J.Klopp.

Non ha gli stessi problemi di Klopp e di Firmino, ma anche lo Stoke City di Mark Hughes arriva ad Anfield con tante incognite in valigia. Hughes deve rinunciare allo squalificato Arnautovic, per questo, sta valutando l'ipotesi di passare ad un più coperto 3-4-2-1, con il grande ex Allen schierato sulla stessa linea di Shaqiri. Potrebbe arrivare la panchina per Bojan Krkic, che in caso di ritorno al 4-2-3-1 invece, sarebbe tra i papabili ad un posto da titolare. La prima ed unica punta, dovrebbe essere in ogni caso Walters, mentre a centrocampo è previsto l'utilizzo di Imbula e Whelan in posizione centrale, con Pieters e Diouf a fare gli esterni. La rocciosa difesa a tre eretta davanti a Grant, dovrebbe prevedere i giganti Martins Indi e Shawcross abbinarsi all'esplosività di un altro ex di lusso, Glen Johnson.

STOKE CITY: (3-4-2-1): Grant; Martins Indi, Shawcross, Johnson; Pieters, Imbula, Whelan, Diouf; Shaqiri, Allen; Walters. All. M.Hughes.

Tutti su Origi, protagonista dell'ultimo faccia a faccia tra le due squadre. Segnò due reti. Fonte foto: 90min.com

I precedenti relativi al match tra Liverpool e Stoke City, parlano, inevitabilmente a favore dei Reds del Merseyside. Il club allenato da Jurgen Klopp ha un record di 7 vittorie, di cui cinque in casa, contro le 4 vittorie tutte al Britannia dello Stoke. Gli ultimi cinque confronti tra le due squadre, inoltre, sembrano tracciare un solco molto profondo tra Reds e Potters: se da una parte c'è l'incredibile exploit del 26 maggio 2015, quando - nel giorno dell'ultima recita di Steven Gerrard - il Liverpool affogò 6-1 sotto la tempesta del Britannia, dall'altra ci sono quattro successi dei Reds, imbattuti tra le mura di Anfield da 15 match consecutivi (attuale record tra tutti e 20 i club impegnati in questa Premier League).

In più, vi è anche la statistica che vede Mark Hughes, attuale Manager dei Potters, non aver mai battuto il Liverpool da allenatore: 10 i tentativi, di cui appena quattro pareggi e ben sei sconfitte.