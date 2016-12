Premier League Boxing Day - Le formazioni ufficiali dei match delle 16.00

Fonte immagine: Twitter @SunderlandAFC

L'abbuffata all'ora di merenda è il must del Boxing Day di Premier League. Sono sei le partite previste per l'odierno pomeriggio di Santo Stefano, il via alle 16. Di seguito tutte le formazioni ufficiali delle sfide in programma.

Chelsea - Bournemouth

Antonio Conte rinuncia alla prima punta pura per andare col falso nove: Hazard (o Pedro) da riferimento centrale, Batshuayi in panchina. Out Costa e Kanté, spazio per Fabregas. Nessuna sorpresa. Howe cambia e va a cinque dietro e con un centrocampo folto. Davanti King, Wilson e Afobe armi a gara in corso.

Chelsea (3-4-3) - Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Fabregas, Matic, Alonso; Willian, Hazard, Pedro. All. Conte

Bournemouth (5-4-1) - Boruc; A. Smith, Francis, Cook, Daniels, B. Smith; Surman, Arter, Gosling, Wilshere; King. All. Howe

Arsenal - West Bromwich

Solito schieramento per Wenger, che rispolvera però Giroud e promuove Gibbs in fascia bassa. Sulla trequarti spazio per Iwobi, preferito a Walcott. Pulis non cambia schieramento, scegliendo anche Chadli per ripartire.

Arsenal (4-2-3-1) - Cech; Bellerin, Gabriel, Koscielny, Gibbs; Coquelin, Xhaka; Sanchez, Ozil, Iwobi; Giroud. All. Wenger

West Bromwich (4-2-3-1) - Foster; Dawson, McAuley, Evans, Nyom; Yacob, Fletcher; Phillips, Chadli, Brunt; Rondon. All. Pulis

Claudio Yacob. | Fonte immagine: Twitter @WBA

Manchester United - Sunderland

Poche sorprese per Mourinho, se non in attacco, dove Rashford, Martial e Mikhitaryan partono tutti dalla panchina. Da capire lo schieramento per Moyes, che punta sui muscoli in mezzo al campo.

Manchester United (4-3-3) - De Gea; Valencia, Jones, Rojo, Blind; Herrera, Carrick, Pogba; Mata, Ibrahimovic, Lingard. All. Mourinho

Sunderland (4-4-2) - Pickford; Jones, Djilobodji, Koné, van Aanholt; Larsson, Denayer, Ndong, Borini; Anichebe, Defoe. All. Moyes

Everton - Leicester

Sceglie la difesa a tre Koeman, privo anche di Stekelenburg tra i pali. Chance per Holgate, squalificato Jagielka. Davanti spazio per Mirallas. Leicester senza Vardy e con Mahrez in panchina: dentro a sorpresa anche Wasilewski e Chilwell.

Everton (3-4-3) - Joel; Holgate, Williams, Funes Mori; Coleman, Gueye, Barry, Baines; Lennon, Lukaku, Mirallas. All. Koeman

Leicester (4-4-2) - Schmeichel; Simpson, Morgan, Wasilewski, Chilwell; Gray, King, Amartey, Albrighton; Okazaki, Slimani. All. Ranieri

Swansea - West Ham

In attacco Bradley preferisce Baston a Llorente, mentre dietro Mawson e van der Hoorn compongono la cernier centrale. In panchina anche Fer. Bilic inserisce Nordtveit e Ayew per Obiang e Lanzini ma non cambia schieramento, da capire se il norvegese giocherà dietro o in mezzo (dubbio con Kouyaté).

Swansea (4-3-2-1) - Fabianski, Rangel, Mawson, van der Hoorn, Kingsley; Britton, Cork, Fulton; Sigurdsson, Routledge; Borja. All. Bradley

West Ham (3-4-2-1) - Randolph; Nordtveit, Reid, Ogbonna; Antonio, Kouyaté, Noble, Cresswell; Ayew, Payet; Carroll. All. Bilic

Cresswell e Carroll. | Fonte immagine: Twitter @WestHamUtd

Burnley - Middlesbrough

Il quadrato 4-4-2 di Dyche contro il 4-1-4-1 di Karanka. Nessuna sorpresa da ambo le parti, ritrova una maglia Stuani.

Burnley (4-4-2) - Heaton; Flanagan, Keane, Mee, Ward; Boyd, Hendrick, Marney, Arfield; Barnes, Gray. All. Dyche

Middlesbrough (4-1-4-1) - Valdes; Barragan, Gibson, Chambers, Fabio; Clayton; Stuani, De Roon, Forshaw, Ramirez; Negredo. All. Karanka