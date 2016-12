Southampton - Everton diretta, LIVE Premier League 2016/17 (20.45)

Aggiorna il contenuto

Buonasera a tutti da Davide Marchiol, che vi racconterà in diretta la sfida tra Southampton e Tottenham, ultimo posticipo della diciottesima giornata di Premier League.

Diretta live Southampton - Tottenham

QUI SOUTHAMPTON

Il Southampton arriva a questa sfida dal sapore natalizio dopo una vittoria in scioltezza per 1-3 sul Bournemouth, dopo la svantaggio iniziale i Saints hanno trovato la forza per reagire ed imporsi, salendo alla rassicurante quota di 24 punti in classifica.

I risultati delle altre squadre nel boxing day permettono ai padroni di casa di giocare la partita a mente libera. Sono ben dieci infatti i punti di distacco dal terzultimo posto, mentre davanti c'è l'Everton, che con un successo potrebbe essere scavalcato.

Southampton - Tottenham live

Puel si affiderà al classico 4-3-3. Il tecnico dovrà fare a meno di Clasie e quindi ripensare un po' il suo centrocampo. Ci sarà Romeu a fare da schermo davanti alla difesa, con il rientro di Ward-Prowse sulle mezzali, dopo l'assenza nel boxing day.

Quasi tutto confermato il resto della formazione, con Tadic che dovrebbe riprendere il posto come ala destra. A lui, Boufal e Rodriguez il compito di trascinare i Saints alla vittoria.

QUI TOTTENHAM

Southampton - Tottenham diretta

La squadra di Pochettino vuole continuare la sua corsa al quarto posto. L'Arsenal, vittorioso nel boxing day, ora dista quattro punti. Una vittoria è dunque necessaria, onde evitare la fuga dei Gunners. Inoltre il Manchester United è arrivato a sua volta a quota 33 punti, agganciando proprio gli Spurs. Serve dunque assolutamente una vittoria al Tottenham per evitare di restare indietro.

Nel turno precedente la vittoria sul Burnley è stata più faticosa del previsto, con gli Spurs che erano passati persino in svantaggio. Ci hanno pensato prima Alli e poi, a metà ripresa, Rose a ribaltare il risultato.

Pochettino potrà contare sul ritorno di Alderweireld in difesa. L'infortunio di Lamela toglie un'arma importante al tecnico, con Son che dovrebbe prenderne il posto, anche se nel match con il Burnley è stato invece avanzato Dembelè, con l'inserimento di Winks in mediana. Confermato il resto dello schieramento, con Kane che sembra essersi messo alle spalle i problemi fisici, con sette reti all'attivo.

I PRECEDENTI

Trentatrè i precedenti tra Southampton e Tottenham. Bilancio in favore degli ospiti, che vantano diciassette successi, contro gli undici dei Saints. Sei i pareggi. Lo scorso anno si imposero gli Spurs, con un netto 0-2. Per trovare una vittoria casalinga del Southampton bisogna risalire fino al 2005, con gol di Quashie.