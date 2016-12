Premier League, Balotelli-Everton si fa?

Mario Balotelli all'Everton. Se ne era parlato già questa estate quando Mino Raiola propose SuperMario ai Toffees prima di portarlo a Nizza, ora l'affare torna in auge.

Nella terra del Re Sole, Balotelli, è tornato a splendere mettendo a referto dieci reti in quattordici partite e scatenando l'interesse del manager dell'Everton, Ronald Koeman. L'allenatore olandese può già contare sul fantastico apporto offensivo di Romelu Lukaku, ma l'aggiunta dell'attaccante bresciano darebbe ancor più soluzioni offensive all'allenatore olandese, oltre ovviamente ad alzare il tasso tecnico dell'attacco dei Blues.

Certo, c'è da chiedersi come la prenderebbero i tifosi dei Toffees all'approdo di un ex giocatore, seppur marginale e presto scaricato, del Liverpool. Inoltre, Koeman non è ancora del tutto convinto di ingaggiare la prossima estate Balotelli. Nonostante il contratto siglato dall'assistito di Mino Raiola scada il prossimo giugno, Koeman nutre ancora dei dubbi sul possibile comportamento dell'attaccante ex Citizens che, se fuori dal campo sembra essersi normalizzato, dentro al rettangolo verde mostra ancora qualche "balotellata", l'ultima contro il Bordeaux.

Per Gennaio invece, Koeman, sembra aver puntato Manolo Gabbiadini. La punta del Napoli, dopo l'arrivo di Pavoletti, è sempre più ai margini della squadra di Sarri e nel mercato di riparazione potrebbe lasciare la città partenopea. Il santone olandese vorrebbe prenderlo ed affiancarlo a Lukaku in attesa del prossimo mercato estivo dove i Toffees proveranno il grande colpo.