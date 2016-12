West Ham, Zaza pronto a salutare: "Stiamo trattando con il Valencia"

Simone Zaza, tuttosport.com

Zaza e la Premier League, un rapporto tanto voluto da tutti in estate che però è ormai già vicino alla conclusione. Pochi minuti in campo in questi mesi con la maglia del West Ham, Bilic che non è mai stato convinto dall'attaccante della Nazionale e l'ammissione che nelle ultime settimane le panchine sono state motivate dalla non volontà di raggiungere quelle presenze che avrebbero reso obbligatorio il suo riscatto dalla Juventus.

Insomma l'addio sembra solo questione di giorni, con il Valencia di Cesare Prandelli davanti a tutti nella corsa a Zaza. Già negli scorsi giorni c'erano stati i primi incontri e i primi contatti, ma l'ostacolo ingaggio sembrava frenare la trattativa. Ora però la situazione sembra essersi sbloccata, come conferma il padre-agente del giocatore a Tuttosport: "Non stiamo considerando l’ipotesi di un ritorno con i bianconeri. Da questo punto di vista siamo lontani, anzi lontanissimi. L’avventura di Simone al West Ham è terminata e stiamo valutando diverse situazioni per il suo futuro. Trattiamo con il Valencia, ma non è l’unica situazione concreta che stiamo considerando. Chiaramente mio figlio sarebbe ben felice di essere allenato da un grande allenatore quale Cesare Prandelli, ma non è escluso che Simone possa tornare a giocare in Serie A."

Oltre a queste dichiarazioni erano arrivate anche quelle dalla Spagna del direttore sportivo del Valencia, Jesus Garcia Pitarch: "In estate abbiamo cercato di prelevare Zaza, prima che fallisse la trattativa con il Real Madrid per Gomes, che piaceva pure al club di Torino. La Juventus era disposta a cedere in cambio del portoghese sia lo stesso Zaza che Hernanes. André ha rifiutato la Juve, ma a noi Zaza interessa ancora e resta uno dei nostri obiettivi." Insomma tutti i tasselli sembrano pronti ad incastrarsi al posto giusto nel giro di qualche giorno. Troppo importante per Zaza tornare a giocare con continuità, anche per non rischiare di perdere il giro dell'Italia di Ventura, con tanti attaccanti che in Serie A si stanno mettendo in mostra a suon di prestazioni e soprattutto gol.