Premier League, asse rovente con il Siviglia: in ballo N'Zonzi, Martial e Depay

Appena quattro giorni all'apertura ufficiale del calciomercato invernale e molti club europei già mettono mano al portafoglio per ritoccare le rose. Andando con la lente d'ingrandimento sugli affari d'Oltremanica, diverse sono le squadre che hanno bisogno di ritocchi. A trattare a distanza è il club di Sampaoli, il Siviglia, che possiede giocatori interessanti per completare i vari reparti degli organici di Premier League.

Il nome più in voga e che, molto probabilmente, lascerà gli andalusi per ricongiungersi al campionato inglese è quello di Steven N'Zonzi. Il centrocampista sta disputando un'ottima stagione con i sevillistas e ciò che salta più all'occhio è la clausola rescissoria fissata a 30 milioni. Il colosso francese vanta un passato nello Stoke City e nel Blackburn, conoscitore senza ombra di dubbio delle dinamiche del calcio inglese. Rendimento sopra la media quest'anno con l'arrivo di Jorge Sampaoli in panca, il mediano ha retto praticamente solo in mezzo al campo gli schemi iper-offensivi prodotti dal tecnico argentino.

Steven N'Zonzi in contrasto con Sergi Roberto | Foto: Getty Images

Proprio la dote di equilibratore e organizzatore, ha indotto il Manchester City di Guardiola e il Chelsea di Conte ha richiedere informazioni sul giocatore. Le difficoltà dei citizens in assenza di Fernandinho sono state evidenziate in maniera abbastanza netta, complice anche l'infortunio grave di Gundogan il City deve assolutamente cercare un giocatore in quel settore. I rapporti con il Siviglia sono ottimi dopo il prestito estivo di Samir Nasri.

Allo stesso modo i Blues, che pur trattando per Franck Kessié dell'Atalanta, tengono le antenne dritte per affondare il colpo se dovessero esserci intoppi nell'affare con l'ivoriano. Conte vorrebbe un vice-Kanté dentro al campo, l'assenza di fisicità si è sentita nell'ultima vittoria con il Bournemouth. La qualità e l'organizzazione sono riuscite a sopperire all'insostituibile francese, anche se alla lunga e con squadra maggiormente rocciose potrebbe essere difficile prevalere. L'offerta per Kessié è di 25 milioni, se non dovesse chiudersi virata decisa sul mediano del Siviglia.

Filo diretto tra il Siviglia e la Premier, dunque. Gli spagnoli non cercano soltanto di vendere ma vogliono rinforzare il parco attaccanti con una pedina di lusso e una modalità tanto cara alla società. La pedina porta il nome di Anthony Martial, la modalità quella del prestito. Il giocatore transalpino, classe '95, ha un pò rallentato la sua esplosione ad Old Trafford complice i momenti negativi della squadra di Mourinho. L'agente del calciatore, Philippe Lamboley, ha aperto alla soluzione ai microfoni di ABC de Sevilla, indicando il Siviglia come club interessante: "Stiamo valutando la proposta, è una buonissima compagine che sta mostrando grandi cose in Liga e disputa la Champions. Può vantare in panchina uno dei migliori allenatori".

Presentarsi agli ottavi di Champions League contro il Leicester con una batteria di attaccanti formata da Martial, Vietto e Ben Yedder sarebbe una grande idea. Nonostante i propositi, Mourinho e i red devils sono un pò scettici nel cedere il talento di Massy proprio nella sessione invernale. Una cessione che costringerebbe il Manchester United a dover intervenire sul mercato per colmare la lacuna ma Gennaio offre ben poche certezze in termini di qualità. Decisiva sarà, comunque, la volontà del calciatore: dovesse spingere per l'ipotesi concreta spagnola, gli inglese potrebbero fare poco.

L'altro nome su cui potrebbe spingere il ds Monchi, prossimo dirigente della Roma, è quello di Memphis Depay. L'ala olandese ancora in forza allo United, ha soltanto 22 anni, e la missione del Siviglia sarebbe quella di rispolverare il talento cristallino del ribelle ex PSV. Una richiesta ben precisa di Sampaoli, secondo Marca, che vorrebbe lavorare su di lui per renderlo un'arma importante nell'arsenale offensivo della squadra.