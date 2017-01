Premier League - Liverpool a caccia della cinquina a Sunderland: le formazioni ufficiali

Tutto pronto allo Stadium of Lights, baciato dal sole in questo primo scorcio di 2017, per la sfida che vedrà opposti i padroni di casa del Sunderland al Liverpool di Jurgen Klopp seconda della classe in Premier League. Reds che scendono in campo in casa dei Black Cats andando a caccia del Chelsea capolista: il quinto successo consecutivo lancerebbe ulteriormente la squadra dell'ex tecnico del Borussia Dortmund, che in vista del derby tra la squadra di Conte ed il Tottenham di dopodomani accorcerebbe in classifica.

Nel frattempo, quando manca poco meno di un'ora all'inizio del match, i due allenatori hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione.

Sunderland (4-5-1): Mannone; Love, Djilobodji, O'Shea, Van Aanholt; Borini, Larsson, Ndong, Rdowell, Januzaj; Defoe. All: Moses.

Liverpool (4-3-3): Mignolet; Clyne, Lovren, Klavan, Milner; Can, Wijnaldum, Lallana; Mane, Sturridge, Firmino. All: Klopp.