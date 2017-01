Premier League, Manchester City-Burnley: le formazioni ufficiali. Fuori Aguero

L'Etihad Stadium, irishmirror.ie

La Premier League non si ferma mai e dopo gli impegni sul finire del nuovo anno, anche nei primi giorni del 2017 il calcio inglese scende in campo per regalare gol e spettacolo. Quello che non si è visto per il Manchester City di Pep Guardiola nell'ultimo impegno, quello del 31 Dicembre in casa del Liverpool di Klopp. Una sconfitta che ha aumentato ancora di più il distacco dei Citizens dal Chelsea di Antonio Conte, sempre più da solo in testa alla classifica. Il tecnico catalano, per la sfida delle 16 in casa contro il Burnley, ne cambia 4 rispetto ad Anfield, con l'esclusione eccellente del Kun Aguero in attacco, in favore del giovane Iheanacho. Queste le scelte ufficiale per il City:

Manchester City: Bravo, Sagna, Kolarov, Otamendi, Clichy, Navas, De Bruyne, Fernandinho (C), Yaya Touré, Sterling, Iheanacho.

La formazione ufficiale del City, twitter @ManCity

Il Burnley arriva a Manchester senza nulla da perdere e forte di un buon momento di forma a livello di risultati. La squadra di Dyche, infatti, arriva da due vittorie consecutive in casa contro Middlesbrough e Sunderland che hanno fatto dimenticare in fretta la sconfitta contro il Tottenham a White Hart Lane. 4-4-2 classico per i Clarets, con in attacco quel Gray che nell'ultimo impegno è stato capace di trovare la prima storica tripletta in Premier League per un giocatore del Burnley.

Burnley: Heaton, Lowton, Keane, Mee, Ward, Boyd, Hendrick, Arfield, Gudmundsson, Barnes, Gray.