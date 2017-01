Tottenham - Chelsea diretta, Premier League 2016/17 LIVE (2-0): il London Derby è degli Spurs!

Per Tottenham - Chelsea è tutto. A nome di Alessandro Cicchitti, la redazione Premier League di Vavel Italia Vi ringrazia per aver seguito in nostra compagnia il match e Vi rimanda ai prossimi appuntamenti, sempre qui, live su Vavel Italia.

23.00 - Il terzetto difensivo, abbinato allo stato di grazia dei due esterni e alla qualità dei trequartisti, ha permesso alla banda Pochettino di mettere fine al dominio del Chelsea sulla Premier League. Alli, ancora una volta, decisivo con una magnifica doppietta, si dimostra un Campione già pronto a grandi palcoscenici. Conte invece, dopo 13 successi vede il suo Chelsea fermarsi sul più bello. Il vantaggio sul Liverpool secondo rimane confortante, (+5), ma non risolutore. Questa sera abbiamo avuto la conferma: la Premier League è ancora aperta!

22.58 - E' un successo meritato quello che si gode il pubblico di White Hart Lane. Il Tottenham di Mauricio Pochettino, partendo dalla tattica iniziale di schierarsi a specchio con il Chelsea, ha fatto sua una partita spigolosa, dura e poco spettacolare. Una partita in cui i Blues non hanno saputo imprimere la solita freschezza alla manovra, respinti da una terza linea - quella Spurs - ai limiti della perfezione.

94' - ARRIVA, DOPO 94 MINUTI, IL FISCHIO DI ATKINSON. IL TOTTENHAM BATTE IL CHELSEA NEL LONDON DERBY E FERMA AD UN PASSO DAL RECORD IL SOGNO DI ANTONIO CONTE. SI FERMA A 13 LA STRISCIA DI VITTORIE CONSECUTIVE DEL CHELSEA, BATTUTO PER MANO DI DELE ALLI - MATTATORE CON LA DOPPIETTA DECISIVA - MAURICIO POCHETTINO, AUTORE DI UN CAPOLAVORO DI TATTICA DALLA PANCHINA.

93' - Ultimo minuto a White Hart Lane. Il Chelsea ormai non c'è più. Per il Tottenham è un finale tranquillo, senza grossi pericoli.

90' - Ci saranno quattro minuti di recupero.

90' - Festa incontenibile sugli spalti di White Hart Lane.

90' - Stacco aereo da parte di David Luiz che non trova il giusto tempismo. Palla alta, molto alta.

89' - Guadagna un corner il Chelsea. Salgono tutti in avanti per cercare la via del gol.

88' - Cartellino giallo sventolato in faccia a Danny Rose.

86' - Un cambio per parte: dentro Batshuayi nel Chelsea per Moses. Dentro Sissoko per Alli (che abbandona il campo tra gli applausi scroscianti).

85' - Grande confusione in campo in questo finale. Il Tottenham non accenna a diminuire la propria pressione. Così facendo però, il Chelsea ha della chances in contropiede. Chances che però, non sa sfruttare, accecato da fretta, stanchezza e scarsa lucidità.

82' - Gioco fermo per un colpo subito da Alli, rimasto a terra.

79' - Serata no sino ad ora per Diego Costa. Lo spagnolo è stato pescato ancora una volta in offside.

79' - Secondo cambio, forse tardivo, di Conte: dentro Fabregas, fuori Kante.

78' - Pallone furente, che bassa rapido oltre la barriera Blues. Courtois è sulla traiettoria ma lascia passare.

77' - Ora gli Spurs beneficiano di un calcio di punizione dai trenta metri. Eriksen sembra intenzionato a calciare in porta, nonostante la distanza.

75' - Prende aria la retroguardia di Pochettino. Ora il Chelsea si è risistemato nella propria metà campo dopo il lungo sforzo dei minuti appena trascorsi.

73' - Primo cambio nel Tottenham: dentro Winks, fuori Dembele. A Pochettino, di certo il coraggio non manca.

72' - Ora il Chelsea sta producendo il massimo sforzo per tentare di rientrare nel match. I Blues banchettano da ormai un paio di minuti negli ultimi 20 metri Spurs. I ragazzi di Pochettino pensano solo a difendersi.

71' - Azione che si snoda su tutto il fronte offensivo dell'attacco Blues. Il pallone si muove bene, ma al momento del cross, Moses sbaglia tutto.

68' - Pedro è a fare l'esterno a sinistra. Lo si nota subito: gran discesa, con dribbling ubriacanti incorporati. Pallone teso sul primo palo per Diego Costa, perfettamente anticipato da Dier.

67' - Intanto, i Blues devono difendersi: ancora Eriksen, sublime questa sera, lascia partire un fendente meraviglioso che incoccia sulla schiena di un opponente.

66' - Probabilmente, sarà Pedro a fare il quarto di centrocampo, o in alternativa, il Chelsea potrebbe anche schierarsi con il 4-2-3-1, tornando a quattro in difesa.

65' - Primo cambio in casa Chelsea: dentro Willian per Marcos Alonso, colpito dalla lama del duo Eriksen - Walker in occasione delle due reti.

62' - Brutto intervento commesso da N'Golo Kante, in ritardo e con la gamba alta nei confronti di Alli. Atkinson accorda una punizione, ma non prende provvedimenti disciplinari.

59' - Ora sembra aver accusato il colpo la squadra di Antonio Conte. Gli Spurs continuano a battere la corsia di destra - poco impegnata invece, nel primo tempo. Ancora una sovrapposizione di Walker crea lo spazio per Eriksen, che stavolta sceglie l'assist basso per Kane. Courtois in uscita bassa, non si fa anticipare.

57' - Ed ora si fa dura per il Chelsea, che pur aveva iniziato il secondo tempo con un piglio decisamente battagliero.

54' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOLLLLLL! INCREDIBILE - INCREDIBILE - INCREDIBILE. COPIA E INCOLLA DEL VANTAGGIO. ANCORA DELE ALLI, ANCORA DI TESTA, ANCORA SU ASSIST AL BACIO DI ERIKSEN ANCHE LUI ANCORA SERVITO DALL'OTTIMA SOVRAPPOSIZIONE DI WALKER. PALLA MORBIDA SUL SECONDO PALO, DOVE ALLI RIESCE A STACCARSI E SOSPENDERSI COME UN ANGELO TRA LE BELLE STATUINE DELLA DIFESA DI CONTE. NIENTE DA FARE PER COURTOIS. 2-0.

51' - Il Chelsea attacca a testa bassa, ma per poco non rischia di subire il 2-0. Ripartenza velenosa degli Spurs, in parità numerica con i difensori di Conte. Il 2 vs 2 non va a buon fine a causa del pallone intercettato da David Luiz sull'assist di Kane diretto ad Eriksen.

50' - Reclama a gran voce un penalty il Chelsea: intervento da dietro di Walker, sulla schiena di Moses con il gomito. Conte si sbraccia, ma per Atkinson non ci sono gli estremi per il penalty (decisione che ci trova in accordo).

49' - Altra azione confusa, che per poco non porta il Chelsea al pareggio: sfondamento che riesce a destra, con Hazard che riesce in qualche modo a servire con un pallone alto Costa. Vertonghen lo batte nello stacco, ma concede un altro colpo di testa a Marcos Alonso, appostato alle sue spalle. Il tocco del 3 si trasforma in assist per Hazard, che a sua volta, sempre di testa, spedisce sul fondo.

48' - Prima occasione della ripresa costruita dal solito Diego Costa, bravo nel ricevere in posizione da trequartista, convergere e calciare secco col destro, sul primo palo. Lloris è attento e smanaccia.

47' - Come in avvio di primo tempo, è un Chelsea scollegato anche in avvio di questa ripresa. Il Tottenham si infila tra le linee, cercando di intercettare il maggior numero di palloni possibile.

46' - Primo pallone mosso dal Chelsea.

46' - SI RIPRENDE A WHITE HART LANE! INIZIATO IL SECONDO TEMPO DI TOTTENHAM - CHELSEA.

22.04 - Non ci saranno cambi al 45'.

20.03 - Squadre di nuovo in campo.

22.02 - Le squadre sono pronte a fare il loro ritorno in campo.

21.59 - Ecco alcune immagini che raccontano a meraviglia un primo tempo maschio, senza grandi lampi - eccezion fatta per quello arrivato nel recupero -.

21.58 - Nel complesso, è stata una prima frazione molto al di sotto delle attese. La mossa di Pochettino, difesa a tre e modulo a specchio con il Chelsea, ha certamente messo in difficoltà il Chelsea, aggrappato alle uniche giocate di Hazard, nervoso con Costa e Pedro, e in costante difficoltà sulla propria fascia di destra.

21.55 - Eccola, la magnifica zuccata di Dele Alli, capace di imprimere forza ed angolo al pallone delizioso di Christian Eriksen. Nella circostanza del gol, errore evidente di David Luiz che segue la palla, trovandosi tutt'un tratto quasi fuori dai 16 metri di sua competenza. In quel buco, si infila il masterman di questa specialità, Alli, impeccabile con il fioretto.

47' - Si chiude nella bolgia di White Hart Lane il primo tempo tra Tottenham e Chelsea. Gli Spurs sono in vantaggio grazie alla rete siglata proprio in chiusura di primo tempo da Dele Alli, ancora decisivo proprio come negli ultimi match. Rete bellissima che sposta gli equilibri di un match nervoso, poco spettacolare ed equilibrato. Quel che più conta però, è che il Chelsea di Conte è sotto.

46' - GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOLLLLL! TOTTENHAM IN VANTAGGIO! AL TRAMONTO DEL PRIMO TEMPO! STAVOLTA LA DIFESA DI CONTE COMPIE UN ERRORE MADORNALE IN FASE DI MARCATURA: LUIZ NON C'E', MOSES NON COPRE BENE, E ALLE SPALLE DI CAHILL SBUCA SEMPRE LUI, IL SOLITO DELE ALLI! COLPO DI TESTA IN ELEVAZIONE CHE NON LASCIA SCAMPO A COURTOIS. PARABOLA BELLISSIMA CHE FA ESPLODERE WHITE HART LANE. FANTASTICO PERO' ANCHE L'ASSIST DI ERIKSEN. 1-0

45' - Ci saranno due minuti di recupero.

45' - Funziona ora, la connessione Diego Costa - Pedro. Il 17 ha cercato la verticale verso Costa, bravo nell'aggancio, meno nel non accorgersi della posizione di offside.

43' - Con Hazard in controllo dell'azione, il Tottenham è sempre molto preoccupato delle conseguenze. In questa circostanza Rose non si fida, regalando di fatto un corner ai Blues.

40' - Un'altra accelerazione griffata Hazard, costa il primo giallo anche ad un giocatroe di casa: ammonito Wanyama.

39' - Pallone velenoso, scagliato da Alli verso il secondo palo. L'ultimo, appostato alle spalle della difesa di Conte è Dier, il cui colpo di testa impegna Courtois alla prima parata del suo match.

38' - Sciocchezza commessa da Cahill, sufficiente in fase di uscita palla. L'inglese si fa battere sul tempo da Eriksen, inevitabilmente steso dal 24 Blues. Ammonisto Cahill. Punizione Spurs.

36' - UNA GRANDE CHANCE PER IL CHELSEA, ANCORA UNA VOLA NATA DAI PIEDI DI HAZARD A SINISTRA. GIOCATA SEGUENDO LA LINEA DELL'OUT, POI PASSAGGIO ORIZZONTALE A CERCARE COSTA, FAVORITO DALLA CADUTA DI WANYAMA DAVANTI A SE. IL 19 PUO' CARICARE IL TIRO, MA SBAGLIA TUTTO CALCIANDO MALE SOPRA LA TRAVERSA.

35' - Hazard prova a dare la sveglia ai suoi, che si riportano quasi interamente nella metà campo di Pochettino.

32' - Problemi per Danny Rose, rimasto a terra e dolorante ad una caviglia. Gioco momentaneamente fermo.

31' - Match durissimo. Le squadre non si risparmiano, anzi, spesso e volentieri finiscono per affondare anche oltre lecito i tacchetti.

28' - Ora è il Chelsea che prova ad applicare la tattica del pressing alto. Tentativo riuscito con Costa, poi steso (in modo regolare secondo Atkinson) al limite dell'area.

24' - C'ha provato anche David Luiz, direttamente sugli sviluppi di un calcio di punizione da circa trenta metri. Il noto piatto destro del brasiliano è terminato alto sopra la porta di Lloris.

23' - OCCASIONE TOTTENHAM! STAVOLTA SI, CONCLUSIONE PERICOLOSISSIMA SCAGLIATA DAL PIEDE EDUCATO DI ERIKSEN. SUL DIAGONALE, COURTOIS SI BUTTA DALLA PARTE GIUSTA, MA NON ARRIVA. IL PALLONE ESCE DI POCHISSIMO.

23' - Intanto non si sono ancora capiti Diego Costa e Pedro. I due bisticciano da oltre un minuto sull'esito dell'azione precedente.

22' - Contrattacca il Tottenham: transizione rapida che porta Wanyama alla conclusione. Pallone fuori di almeno un paio di metri.

22' - Corner dal quale è nato un contropiede velocissimo. Perfettamente portata in avanti da Hazard, la squadra di Conte si è persa nell'ultimo passaggio, quando Diego Costa ha cercato senza riuscirci, l'imbucata per Pedro.

21' - Continua a seminare il panico a sinistra Danny Rose. Ora è lui stesso a guadagnare un corner.

19' - I ragazzi di Pochettino avevano tentato uno schema, non riuscito inizialmente, che poi si è trasformato in un tentativo di cross sul primo palo. Ottimo l'anticipo di Cahill che ha liberato.

18' - Altro fallo commesso dal Chelsea, sempre in ritardo sui movimenti di Rose a sinistra. Questa volta è stato Pedro, sanzionato anche con il cartellino giallo.

16' - Azione confusa al limite dell'area Blues, risolta da un tentativo in sforbiciata di Kyle Walker. Pallone che termina a lato.

15' - L'azione di Rose, più che di Walker, costretto a tener d'occhio anche Hazard, sta creando qualche problema alla catena esterna del Chelsea. Ora, Moses è stato costretto al fallo. Salgono i saltatori Spurs.

14' - Partita che, come prevedibile, si conferma molto maschia a centrocampo. Già molte le interruzioni per falli nella porzione centrale del campo.

12' - In questo momento sembra che il Tottenham voglia far maggiormente la partita. Chelsea leggermente sorpreso dall'atteggiamento tattico degli Spurs.

10' - Straordinaria azione portata avanti da Dembele, fantastico nel penetrare nel cuore dell'area di Conte dopo aver saltato due uomini in posizione di mezz'ala. Al limite dei 16 metri, il belga ha tentato l'assist verticale per Kane, ma l'idea è stata percepita in anticipo da Lloris.

9' - Altro pressing vincente degli Spurs, bravi nel raddoppiare un Diego Costa girato spalle alla porta.

7' - Atkinson è subito chiamato a lavoro: si accendere un battibecco dopo un contatto tra Vertonghen e Pedro. Intervengono anche altri calciatori dell'una e dell'altra franchigia, ma alla fine la situazione si placa.

5' - OCCASIONE! PRIMA GRANDISSIMA OCCASIONE PER IL CHELSEA. IL TUTTO NASCE DA UN LAVORO STREPITOSO DI MATIC, PRIMA BRAVO NEL DIVINCOLARSI, POI NEL SERVIRE UN PALLONE MAGICO VERSO LA CORSA DI HAZARD. IL BELGA SEMBRA QUASI NON CREDERE NELL'OCCASIONE E IL SUO TIRO IN DIAGONALE, FINISCE PER SPEGNERSI DI POCO A LATO.

4' - Si verifica la prima situazione interessante nel match: pressione vincente a centrocampo, pallone recuperato dagli Spurs, che poi provano a volare a sinistra. Eriksen però, scivola al momento del cross nel mezzo.

3' - Viene molto alta a pressare il possesso della difesa Blues il Tottenham di Pochettino. L'argentino sembra aver preparato a lungo questo match.

2' - Intanto si alza il classico coro: "Oh When The Saints Go Marchin' In"

1' - Prova subito a mettere sotto pressione la seconda e la terza linea di Conte la squadra di Pochettino, propositiva sin dai primi scambi.

1' - Primo pallone gestito dagli Spurs.

1' - SI COMINNCIA. E' INIZIATA TOTTENHAM - CHELSEA.

20.59 - Tutto pronto per il kick off del London Derby.

20.58 - I due Capitani, Lloris e Cahill sono a centrocampo per lo scambio dei gagliardetti e la scelta del sorteggio.

20.57 - SQUADRE IN CAMPO. GRANDE ATMOSFERA A WHITE HART LANE.

20.57 - Squadre nel tunnel!

20.54 - Ormai ci siamo. Le squadre stanno mettendo a punto gli ultimi ritocchi prima di presentarsi nel tunnel che porta al terreno di gioco. Sale l'attesa per la sfida.

20.47 - Ecco intanto, alcune delle immagini che documentano il riscaldamento (concluso) degli Spurs.

20.46 - Ecco i 13 successi consecutivi, uno in fila all'altro. 32 gol segnati, 4 subiti. Numeri incredibili...

20.45 - Intanto, Vi proponiamo una tabella che sorride e non poco ad Antonio Conte.

20.44 - Sta terminando in questi attimi il warm up delle due squadre...

20.38 - Prosegue a ritmi serrati la fase di riscaldamento delle due squadre.

20.33 - E' l'uomo più atteso. Ecco il Capocannoniere della Premier, Diego Costa, mettere a punto il suo destro.

20.31 - Ecco l'ingresso in campo di Hugo Lloris, Capitano degli Spurs.

20.30 - Ora anche il Chelsea è sul terreno di gioco di White Hart.

20.29 - Ecco White Hart Lane. I calciatori del Tottenham sono già in campo. Ancora attesi quelli del Chelsea.

20.27 - Le squadre sono scese in campo per il solito riscaldamento pre match.

20.24 - Il direttore di gara, sarà il Signor Martin Atkinson.

20.22 - Ecco le statistiche relative ai due Centravanti. Da una parte HurryKane, dall'altra il Guerriero di Conte.

20.21 - Sfida nella sfida anche quella che riguarda i due Cannonieri: da una parte Harry Kane - macchina perfetta nei derby londinesi - dall'altra Diego Costa, capocannoniere di questa Premier League con 13 reti.

20.20 - Dunque, da quelle che sono le scelte dei due Manager, è lecito attendersi un match muscolare, molto maschio nella zona centrale del campo, dove due coppie di mastini (da una parte Dembele e Wanyama; dall'altra Matic e Kante) si daranno battaglia.

20.18 - Confermatissimo il 3-4-3 in casa blues. Conte, recupera Pedro, fermato nell'ultimo turno da una squalifica. Lo spagnolo costringe Willian in panchina, mentre in panchina si accomoda, un po a sorpresa, Fabregas. Al suo posto, a centrocampo, c'è Matic con Kante. Davanti Costa e Hazard completano il tridente.

CHELSEA: (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kante, Matic, Marcos Alonso; Pedro, Diego Costa, Hazard.

20.17 - Mentre Vi mostriamo anche le immagini che ritraggono l'arrivo dei giocatori del Tottenham, ecco che passiamo alla lettura di quella che è la formazione ufficiale del Chelsea.

20.16 - I tre di difesa - davanti a Lloris - sono Vertonghen, Alderweirled e Dier, al rientro dopo tempo. A centrocampo avanzano gli esterni Rose e Walker, mentre la cerniera centrale è composta da Wanyama e Dembele. Davanti, il sacrificato è Sissoko: giocano Alli ed Eriksen alle spalle di Kane.

20.14 - Il grande dubbio della vigilia viene risolto in favore del 3-4-2-1 modulo di gioco scarsamente adottato dal Tottenham. Dunque, Pochettino si prende un rischio, cercando di posizionarsi in campo proprio come il Chelsea di Conte.

TOTTENHAM: (3-4-2-1): Lloris; Dier, Alderweireld, Vertonghen; Walker, Wanyama, Dembele, Rose; Eriksen, Dele; Kane.

20.13 - Partiamo con l'undici scelto da Mauricio Pochettino per il suo Tottenham.

20.12 - In anticipo con quelli che sono i tempi tecnici, sono già ufficiali le formazioni di Tottenham e Chelsea.

20.09 - Ecco la classifica di Premier League, prima di questo match.

20.08 - Più attardato in classifica, ma titolare di uno stato di forma strepitoso, il Tottenham di Pochettino.

20.07 - Ed eccolo, l'arrivo di Antonio Conte e dei suoi ragazzi.

20.05 - la serata di White Hart Lane infatti, potrebbe stabilire un nuovo record nella storia della Premier League: mai nessuna squadra è riuscita a vincere consecutivamente 14 incontri di campionato. Il Chelsea di Conte è fermo a 13...

20.04 - Il Chelsea di Antonio Conte arriva a questa sfida delicata e prestigiosa da prima della classe, oltre che reduce da una serie di risultati incredibili.

20.03 - Clima come sempre accade in Premier - ideale - all'esterno di White Hart. I tifosi Spurs hanno già popolato da tempo le vie del quartiere ebraico dove sorge il rimodernato impianto.

20.02 - Tra poco meno di un'ora, Tottenham e Chelsea daranno vita al Derby londinese, all'attesissimo Derby londinese che chiude la 20^ giornata di Premier.

20.01 - Benvenuti a White Hart Lane, cuore pulsante della Londra calcistica in una serata che può passare alla storia della Premier League.

20.00 - Cari Amici lettori di Vavel Italia, buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Tottenham - Chelsea, Derby londinese che chiude il programma relativo alla 20^ giornata della Premier League 2016/17.

Sospesa ad un passo dalla storia, quella macchina da guerra dipinta di Blues che prende il nome di Chelsea, chiude con il botto la 20^ giornata del campionato di Premier League, la prima dell'anno nuovo, il 2017. I ragazzi di Mister Antonio Conte, sino ad ora sono stati i mattatori del campionato inglese: dopo una partenza con qualche lecita difficoltà, Conte è riuscito ad inculcare il suo spirito all'interno dello spogliatoio Blues, arrivando ad ottenere una serie di risultati positivi eccezionale. La banda del Manager italiano, prima della classe con 5 punti di margine sul Liverpool, è reduce da ben 13 vittorie consecutive in Premier League, (record attualmente condiviso con il solo Arsenal degli Invincibili, quello di Henry per intenderci).

Il record di sempre è lì, a soli tre punti di distanza. A soli 90 minuti di inferno. Arrivare all'obiettivo però, stavolta non sarà impresa semplicissima. Il Chelsea infatti, chiude la 20^ giornata di Premier a White Hart Lane, di fronte al temuto e scintillante Tottenham di Mauricio Pochettino. Nel North London si sono preparati al meglio per ricevere la visita dei cugini in Blues: se la squadra di Conte è reduce da tredici successi di fila, anche gli Spurs non scherzano: quattro vittorie consecutive con 13 gol segnati e appena 3 subiti. Questi i numeri degli Hotspur trascinati nel periodo appena concluso - quello del Boxing Day - dai gol e dalle giocate del Magic Duo Kane e Alli. I gioielli di Pochettino hanno realizzato otto degli ultimi 10 gol del Tottenham, mostrando in particolare nelle ultime due uscite, una grande condizione psico fisica.

La gioia degli Spurs, insaziabili durante queste feste natalizie. Fonte foto: tuttosport.it

Per il Chelsea di Conte, dunque, quella a White Hart Lane non sarà di certo una passeggiata di salute, soprattutto se messo in conto anche il fattore stanchezza. In questo periodo dell'anno, in Inghilterra non ci si ferma, anzi si raddoppia. Per questo, una squadra come quella Blues, al massimo da diverse giornate e per di più, dotata di un sistema di rotazioni non tra i più efficienti, potrebbe risentire dell'intensità fisica e della grande qualità offensiva di cui sono dotati gli Spurs, sempre in grande spolvero quando chiamati a giocare davanti ai loro tifosi.

Nelle gare interne disputate nel corso di questa stagione, i ragazzi di Maurucio Pochettino hanno ottenuto un record di 7 vittorie e appena 2 pareggi, (con Liverpool e Leicester) attestandosi come una delle migliori squadre per rendimento interno dell'intera Premier League.

Willian, Hazard e David Luiz esultano dopo il successo sullo Stoke City. Fonte foto: corieredellosport.it

Dinanzi ai numeri snocciolati in sede di presentazione, di certo non avrà esitato Antonio Conte. Il Tottenham è un rivale ostico, un rivale che lo scorso anno ha combattuto - al contrario del Chelsea - fino alla fine per aggiudicarsi il titolo di Campione. I Blues però, dopo le correzioni apportate dal tecnico leccese, hanno iniziato a far terra bruciata intorno a loro. Dal giorno in cui si è scelto di proseguire la stagione con il 3-4-3, (modulo che ha finito per esaltare la fisicità dei centrali, le geometrie del centrocampo e l'estro degli attaccanti) Conte non ha più smesso di esultare. Una serie di prestazioni strepitose, per qualità e intensità, hanno permesso alla squadra di Roman Abramovich di risalire la china e assaporare il gusto della vetta dopo una stagione decisamente no.

Harry Kane, pericolo numero 1 per il Chelsea di Conte. Fonte foto: Vavel.com

Diverse sono le idee che in questi giorni stanno ronzando nella mente di Mauricio Pochettino, mago della tattica che per affrontare al meglio il Chelsea sta valutando ogni singola possibilità. Quella più sorprendente potrebbe portare il suo Tottenham a schierarsi con un insolito 3-4-2-1. Questo modulo, vicino a quella che è l'idea dei Conte e del Chelsea, appare come un grosso rischio per gli Spurs, mai in campo dal primo minuto con una difesa a tre schierata in linea. In questo caso, Eirc Dier potrebbe trovare una maglia da titolare come centrale di difesa, favorendo l'avanzamento di Rose e Walker - al rientro dalla squalifica così come Vertonghen - sulle corsie esterne, ma di centrocampo. Con questo schieramento, Dembele e Sissoko andrebbero a formare la cerniera centrale di centrocampo, mentre Alli ed Eriksen sarebbero i due calciatori incaricati di supportare l'unica punta Harry Kane.

Più plausibile invece, è la pista che porta al solito 4-2-3-1 che Pochettino ci ha abituato a proporre da un paio di stagioni a questa parte. Il tecnico argentino, con il 4-2-3-1 non avrebbe dubbi in difesa, con il quartetto Rose, Alderweireld, Vertonghen, Walker a comporre la linea di difesa davanti a Capitan Lloris. A centrocampo, nella posizione che di norma viene occupata dal doble pivote, Dembele potrebbe far coppia con Victor Wanyama, in modo da garantire a Sissoko una posizione più avanzata a sinistra, sulla linea dei tre trequartisti. Anche in questo caso, la linea verrebbe completata da Eriksen ed Alli, con Kane a fare l'unica punta.

TOTTENHAM: (4-2-3-1): Lloris; Walker, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Wanyama, Dembélé; Sissoko, Alli, Eriksen; Kane. All. M. Pochettino.

La soddisfazione del Tottenham dopo il successo sul Burnley. Fonte foto: akpraise.com

Arriva con maggiori certezze a riguardo dell'undici da schierare a White Hart Lane Antonio Conte. Assodato che il modulo di partenza sarà il 3-4-3, (invenzione sino a questo momento risolutrice nella stagione del Chelsea) Conte si porta nel North London solo un paio di dubbi legati a chi schierare tra centrocampo e attacco. Niente di nuovo per quel che concerne il reparto arretrato: davanti a Courtois, - portiere meno battuto della Premier - spazio al tris Azpilicueta, David Luiz e Cahill. A centrocampo invece, due sono le possibili soluzioni: una porta al sacrificio di Cesc Fabregas, rientrato con ottime prestazioni nello Starting XI di Conte nel mese di Dicembre. Il fuoriclasse spagnolo, che era finito ai margini del progetto Conte ad inizio stagione, potrebbe accomodarsi in panchina per far spazio a Matic. In caso contrario, sarebbe il serbo a lasciare il posto libero accanto all'intoccabile Kante. Le corsie saranno occupate da Moses e Marcos Alonso, mentre in avanti, con Diego Costa e Hazard intoccabili, è bagarre per l'ultima maglia: al momento è un 50/50 tra Willian e Pedro.

CHELSEA: (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kante, Fabregas, Marcos Alonso; Pedro, Diego Costa, Hazard. All: A. Conte.

Grande unione d'intenti. Il Chelsea è una famiglia. Fonte foto: foxsports.it

Quella tra Tottenham e Chelsea è una storia ricca di intrecci, numeri e grandi match, alcuni dei quali passati alla storia. Il Derby di Londra, uno dei tanti Derby di Londra, vede il Chelsea in grande spolvero: i Blues hanno vinto più match (26) e segnato più gol (92) contro gli Spurs, di quanti (vittorie e gol) hanno ottenuto rispetto ad ogni altro rivale affrontato nella loro storia.

Nelle ultime stagioni però, la statistica, soprattutto se rapportata alle gare disputate a White Hart Lane, parla chiaro: il Tottenham non perde dal 2-4 dell'ottobre 2012. In più, va considerato anche il fattore Harry Kane, irresistibile nei Derby londinesi. L'uragano, che ha messo a segno il primo gol dell'anno domenica scorsa, ha segnato 17 reti nei 17 Derby di Londra disputati in carriera.