FA Cup - Il City si guadagna il turno successivo distruggendo il West Ham (0-5)

Da come era iniziata, West Ham - Manchester City sembrava poter essere una partita combattuta. Così però non è stato. I Citizens infatti, dopo alcune fiammate, hanno messo in campo tutta la loro superiorità, asfaltando gli Hammers e guadagnandosi il passaggio del turno. La squadra di Bilic era partita bene, ma si è sciolta alle prime difficoltà, mettendo in mostra tutti i limiti che ne stanno caratterizzando la stagione. Finisce 0-5 per la squadra di Pep Guardiola.

Sterling causa l'autorete di Nordtveit. Fonte: https://twitter.com/emiratesfacup

Formazione West Ham: Adrian; Nordtveit, Reid, Ogbonna, Cresswell; Fernandes, Obiang; Antonio, Lanzini, Feghouli; Carroll.

Formazione Manchester City: Caballero; Sagna, Stones, Otamendi, Clichy; Zabaleta, Tourè; De Bruyne, Silva, Sterling; Aguero.

Sfida che inizia con una fase di studio, in cui le due squadre si stuzzicano, ma senza grandi conseguenze. Al 7' c'è la prima grande occasione della partita: De Bruyne pesca Silva con un lancio perfetto, lo spagnolo vede l'arrivo di Zabaleta a rimorchio in area e lo serve, ma il piattone a botta sicura del terzino (oggi mediano) sbatte contro Reid. City che con il passare del tempo si rende sempre più pericoloso. Clichy al 13' sorprende con un filtrante la difesa degli Hammers e pesca Silva in area, il diagonale dell'ex Valencia però non coglie impreparato Adrian, che si oppone con le gambe. Rispondono un minuto dopo i padroni di casa.

Antonio prova la botta da fuori, ma Caballero riesce a respingere con i pugni. Tanti comunque gli errori, che fanno sì che la partita non sia spettacolare, ma vibrante, con numerose ripartenze. Il furore dei Citizens ha vita breve. Infatti è il West Ham a tenere il pallino del gioco per larghi tratti dei primi venti minuti. Al 27' emerge la maggior qualità degli ospiti. Con pochi tocchi viene servito Sterling, il quale corre per andare al tu per tu con Adrian, ma viene anticipato all'ultimo secondo da un ottimo recupero di Reid, che mette in angolo. Sul corner la palla arriva ad Aguero, la cui girata al volo viene però deviata da uno strepitoso volo del portiere dei londinesi.

Il rigore di Yaya Tourè. Fonte: https://twitter.com/emiratesfacup

Il vantaggio per gli uomini di Guardiola è nell'aria e infatti arriva al 33'. Palla a Zabaleta in area, l'argentino cade dopo un tocco di Ogbonna e per l'arbitro è rigore. Sul dischetto va Yaya Tourè, che spara un missile in rete (0-1). Nemmeno il tempo di respirare e i padroni di casa hanno l'occasione per pareggiare. Antonio sfugge infatti alla difesa del City e calcia da buona posizione, Caballero respinge sui piedi di Feghouli, il quale però fallisce clamorosamente il tap-in, mandando la palla oltre il secondo palo, forse intimorito dal proprio marcatore. Incredulo Bilic a bordo campo. Il West Ham subisce psicologicamente lo svantaggio e il mancato pareggio, i Citizens così ne approfittano per colpire ancora al 41'.

Aguero lancia sulla fascia destra Sagna che crossa al centro. Nordtveit, nel tentativo di anticipare Sterling, rimasto solo in area, batte il proprio portiere (0-2). Dilaga il City. Poco dopo, sull'ennesimo lancio del Kun, è stavolta Sterling a poter mettere in mezzo. Silva è completamente libero all'altezza del dischetto. Finta per mettere a sede Adrian e tris (0-3). Disastro per il West Ham, che alla fine del primo tempo è praticamente già fuori dalla FA Cup. Micidiali le fiammate del City, che forse pecca di incostanza, ma sa come colpire.

Contrariato Bilic dopo il duplice fischio dell'arbitro. Fonte: https://twitter.com/westhamutd

All'inizio della ripresa la storia non cambia. Al 49' Stones gira bene di testa dall'interno dell'area, ma Adrian evita il poker con un gran colpo di reni. Poker che però è inevitabile un minuto dopo. Tiro dal limite di Yaya Tourè, lasciato solo dalla difesa dei londinesi, che sulla traiettoria trova il Kun Aguero, il quale devia in rete, spiazzando il portiere avversario (0-4). La partita così ha veramente poco da dire. I ritmi dunque inevitabilmente si abbassano. Il 58' entra il grande escluso della sfida, ovvero Payet, al posto di un letteralmente inesistente Carroll. Bilic quindi vuole provare almeno a rendere il passivo meno pesante. Il West Ham tira fuori l'orgoglio, il City i gol.

All'84', dopo decine di minuti di nulla, Stones gira di testa in area, sul palo c'è Noble, che salva solo in apparenza, dato che la palla supera in realtà la linea. L'arbitro concede la rete (0-5). Cerca allora la doppietta Aguero, ma all'86' è troppo defilato e il suo tiro viene respinto da Adrian. Finisce dunque 0-5. Disastro per il West Ham, con Bilic che verrà inevitabilmente ricoperto di critiche. Festeggiano i Citizens, che prima solo fiammate, poi con costanza, hanno alla fine dominato la partita, raccogliendo quanto seminato.