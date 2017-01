FA Cup, Manchester United senza problemi con il Reading: 4-0

Vittoria agevole e passaggio del turno per il Manchester United di Josè Mourinho. Nel terzo turno di FA Cup i Red Devils ad Old Trafford strapazzano il Reading di Jaap Stam, terzo in Championship.

Il Match

Qualche cambio per Josè Mourinho in formazione: in panchina ci sono Ibrahimovic, Pogba e Mkhitaryan; giocano Rooney, Fellaini e Rashford. In porta c’è Romero, spazio anche per Young e Smalling.

Uno degli eroi del Treble del ‘99, Jaap Stam, torna da avversario ad Old Trafford con la migliore formazione. In attacco i capocannonieri di squadra McCleary e Kermorgant, in difesa c’è l’ex Blackett. Unico assente tra i titolari è il prodotto dell’Academy del Chelsea Swift.

Bastano 35 secondi allo United per andare vicino al vantaggio con Marcus Rashford che conclude dai 20 metri, palla a lato di poco. Passa un minuto ed anche Wayne Rooney va vicino al goal con mancino in diagonale, Al Habsi in due tempi blocca. Spinge tantissimo la squadra di Mourinho e trova il vantaggio al 7’: gran numero di Martial sulla sinistra, palla a Mata che alza il pallone verso Rooney il quale colpisce sporco e batte Al Habsi. Raggiunto Bobby Charlton, oggi in tribuna, a quota 249 reti in maglia Red Devil in carriera. Dominio totale dei padroni di casa che raddoppiano al 15’ con Martial che chiude con un piazzato sul secondo palo dopo un 1-2 con Rooney.

Il momento del goal di Rooney. Fonte foto: www.manchestereveningnews.co.uk

Prova a spingersi in avanti il Reading e ci vuole una splendida chiusura di Carrick per evitare il tap in di Kermorgant al 20’. Si aprono spazi per il contropiede United e Martial sfiora la doppietta al termine di una ripartenza velocissima, Al Habsi difettoso ma efficace. Dopo essere stata schiacciata nel primo quarto d’ora, la squadra di Stam tenta di riaprire i conti ma in difesa è distratta ed al 27’ è Rashford ad andare a spanne dal terzo goal, dopo aver evitato il portiere in uscita conclude sull’esterno della rete. Kelly prova un tiro cross sul primo palo alla mezz’ora, attento Romero. Ancora Al Habsi si oppone su Rashford al 34’, ma lo United gioca splendidamente. Mata ci prova due volte nel giro di 2 minuti, al 41’ tiro respinto, al 43’ piatto mancino alto.

Il dominio del Manchester United è assoluto nei primi 45 minuti, il 2-0 è stretto per i padroni di casa. Il Reading ha provato qualche fiammata offensiva ma ha fatto solo il solletico a Romero.

La prima chance del secondo tempo è di Carrick che ci prova da fuori area, Al Habsi si distende bene. Al 56' Rooney si mangia il 3-0 sparando addosso ad Al Habsi dopo la respinta corta di quest'ultimo sul sinistro di Fellaini. Altro splendido duetto Rooney-Rashford ma il numero 19 viene anticipato con la punta del piede da Van den Berg appena prima di depositare in rete. Al 75' finalmente arriva la marcatura di Marcus Rashford dopo svariati tentativi e fa 3-0 sfruttando il liscio di Moore sull'ottimo assist di Carrick.

Rashford esulta con i compagni, www.twitter.com (@ManUtd)

Al 79' altro regalo per Rashford, stavolta di Al Habsi che svirgola il rinvio e consente al giovane inglese di siglare il 4-0. Il Reading è praticamente un punching ball, Al Habsi compie un doppio miracolo su Rooney e su Fellaini all'85'.

Vittoria roboante per i detentori della FA Cup contro un Reading volenteroso ma troppo inferiore. Giornata storica per Rooney che con 249 goal raggiunge Charlton come miglior marcatore nella storia dei Red Devils.