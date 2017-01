FA Cup - Terzo turno: le 23 partite giocate nel pomeriggio

Il capitano del Manchester United, Wayne Rooney, festeggia con la coppa dopo la finale dell'FA Cup dell'anno scorso, vinta dai Devils. Si ripeteranno in questa stagione? | mirror.co.uk

Una delle tante tradizioni dell'enorme storia del calcio inglese è quella riguardante l'FA Cup e, in particolare, il giorno in cui questa competizione si svolge dai 32esimi in poi. La maggioranza dei paesi europei, infatti, dà poco risalto alla propria competizione ad eliminazione diretta alternativa al campionato: basti pensare alla nostra Coppa Italia, che si gioca praticamente sempre durante la settimana.

La Premier League, invece, si ferma per lasciare spazio alle gare del torneo che secondario non è affatto: quasi tutte le squadre non si risparmiano, nemmeno al terzo turno, quando gli avversari sono tutt'altro che imbattibili. E la storia si è ripetuta anche quest'anno, senza eccezione: abbiamo iniziato con la gara di ieri fra West Ham e Manchester City, e alle 16 sono iniziate ben 23 delle partite in programma per questa fase della competizione. Dunque eccovi tutti i risultati (con i rispettivi marcatori) delle gare appena terminate. Un ultimo appunto: ricordate che ogni partita pareggiata verrà rigiocata con la formula del replay a campo invertito; trovate evidenziate in grassetto le squadre che hanno passato il turno.

Accrington 2-1 Luton Town: min. 45 + 2 McConville (A), min. 54 Gray (L), min. 57 Beckles (A).

Barrow 0-2 Rochdale: min. 17 Henderson (R), min. 62 Henderson (R).

Birmingham City 1-1 Newcastle United: min. 5 Murphy (N), min. 42 Jutkiewicz (B).

Blackpool 0-0 Barnsley.

Bolton 0-0 Crystal Palace.

Brentford 5-1 Eastleigh: min. 9 Barbet (rig.) (B), min. 17 Field (B), min. 23 Vibe (B), min. 29 Obileye (E), min. 38 Field (B), min. 45 + 2 Sawyers (B).

Brighton 2-0 MK Dons: min. 9 Kayal (B), min. 72 Hemed (B).

Bristol City 0-0 Fleetwood Town.

Everton 1-2 Leicester City: min. 64 Lukaku (E), min. 66 Musa (L), min. 70 Musa (L).

Huddersfield Town 4-0 Port Vale: min. 28 Payne (H), min. 73 Palmer (H), min. 80 Bunn (H), min. 84 Payne (H).

Hull City 2-0 Swansea: min. 78 Hernandez (H), min. 90 + 4 Tymon (H).

Ipswich Town 2-2 Lincoln City: min. 7 Robinson (L), min. 12 Lawrence (I), min. 65 Robinson (L), min. 86 Lawrence (I).

Millwall 3-0 Bournemouth: min. 29 Morison (M), min. 49 Cummings (M), min. 90 + 3 Ferguson (M).

Norwich City 2-2 Southampton: min. 38 Van Dijk (S), min. 52 Whittaker (rig.) (N), min. 68 Yoshida (S), min. 90 + 3 Naismith (N).

Queens Park Rangers 1-2 Blackburn: min. 8 Lynch (AG) (B), min. 58 Feeney (B), min. 61 Bidwell (rig.) (Q).

Rotherham 2-3 Oxford United: min. 41 Taylor (O), min. 51 Ward (R), min. 80 Edwards (O), min. 88 Hemmings (O), min. 90 Adeyemi (R).

Stoke City 0-2 Wolverhampton: min. 29 Costa (W), min. 80 Doherty (W).

Sunderland 0-0 Burnley.

Sutton 0-0 Wimbledon.

Watford 2-0 Burton: min. 21 Kabasele (W), min. 78 Sinclair (W).

West Bromwich Albion 1-2 Derby County: min. 35 Phillips (W), min. 51 Bent (D), min. 54 Ince (D).

Wigan Athletic 2-0 Nottingham Forest: min. 45 + 2 Grigg (W), min. 57 Wildschut (W).

Wycombe 2-1 Stourbridge: min. 47 Wood (W), min. 70 Scarr (S), min. 83 Akinfenwa (W).