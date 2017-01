FA Cup, solo 0-0 per il Liverpool contro il Plymouth

Liverpool: (4-3-3) - Karius; Alexander-Arnold, Gomez, Lucas, Moreno; Stewart, Can (Sturridge, min. 62), Ejaria (Lallana, min. 75); Ojo, Woodburn (Firmino, min. 75), Origi. All. Jurgen Klopp.

Ci sarà bisogno del replay per il Liverpool di Klopp. Imbottiti di giovani, nel 3° turno di FA Cup, i Reds non vanno oltre lo 0-0 contro il Plymouth, secondo in classifica in League Two, ed a campi invertiti si deciderà il passaggio del turno.

Il Match

Jurgen Klopp rivoluziona la formazione e lascia spazio a tanti giovani come Alexander-Arnold, classe ‘98, Gomez, Ejaria e Ojo, classe ‘97, e Woodburn, classe ‘99, che contro il Leeds il 29 novembre scorso in League Cup è diventato il più giovane marcatore nella storia del Liverpool.

Derek Adams invece si affida ai titolari nel classico 4-2-3-1, con Garita punta centrale ed il capocannoniere di squadra, Graham Carey, nel tridente di supporto completato da Jervis e Slew.

Nonostante sia lo schieramento con l'età media più giovane nella storia del club, il Liverpool prende in mano la partita fin dalle prime battute e l'impostazione di gioco è sempre la stessa. Tanto possesso ed un paio di conclusioni da fuori senza inquadrare lo specchio. La prima occasione vera capita a Woodburn al 17' quando si presenta davanti a McCormick servito da Can, bravo il portiere ad opporsi e respingere. Il modulo del Plymouth in fase difensiva è praticamente un 6-3-1 molto basso e schiacciato all'indietro. Si gioca solo nella metà campo ospite, ma è molto difficile trovare spazi per i ragazzi in rosso che insistono nel giro palla e negli scambi stretti. Al 33' ottima giocata sulla destra di Ojo che salta un uomo e conclude in diagonale, Miller devia in corner. In chiusura di primo tempo mischia in area Plymouth e destro di Ejaria respinto dalla difesa.

L'occasione di Woodburn, www.twitter.com (@LFC)

Tanto possesso ma zero occasioni da goal per il Liverpool che non trova pertugi nella retroguardia ospite - solo una rete annullata giustamente ad Origi al 21'. Per il Plymouth partita solo difensiva ma nessuna chance concessa e pochissimi affanni.

Secondo tempo che comincia sulla falsariga del primo, Liverpool poco incisivo e Plymouth che si difende. Ci provano i Pilgrims al 53' con Carey su punizione, blocca Karius. Più pericoloso il destro di Lucas 3 minuti più tardi, McCormick in due tempi. Impressionante l'affluenza dei tifosi ospiti e di come si facciano sentire, anche più dei supporters dei Reds. Al 62' rompe gli indugi Klopp: entra Sturridge, un attaccante, al posto del centrocampista Can. E l'inglese si fa subito vedere con un mancino piazzato dal limite, palla fuori di pochissimo. Ad un quarto d'ora dalla fine entrano contemporaneamente Lallana e Firmino, Klopp non vuole andare al replay in casa del Plymouth. Chance di testa per Sturridge su cross di Firmino, palla alta. Altra fiammata all'85' del centravanti, sinistro troppo stretto sul primo palo. Tenta il colpaccio Jervis un minuto più tardi, ma il suo tiro cross esce sul fondo. Sfiora l'autogoal Smith in pieno recupero, attento McCormick.

Tanta buona volontà ma poca sostanza per i giovanissimi ragazzi del Liverpool in campo. Buona prova per Ojo e Ejaria, per il Plymouth impresa storica ed in casa cercherà la leggenda.