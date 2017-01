Sunday FA Cup - Passeggiano Chelsea e Middlesbrough, Tottenham e Fulham avanti

Il Chelsea festeggia l'agevole vittoria. | Fonte immagine: Twitter @ChelseaFC

Il terzo turno di FA Cup edizione 2017 va momentaneamente in archivio, aspettando i replay e il posticipo del lunedì tra Cambridge e Leeds. Pochi i giant killing, nessuno la domenica, ma una sorpresa c'è comunque stata: il pareggio interno del Liverpool col Plymouth.

Chi invece non fallisce il colpo è, come sempre, Antonio Conte: il tecnico italiano rinuncia a Diego Costa e Hazard, ma il suo Chelsea passeggia comunque sul Peterborough per 4-1. Apre e chiude le marcature un Pedro on fire, mentre a cavallo del primo tempo insaccano Batshuayi (che parrebbe vicino alla partenza in prestito) e Willian. Il gol della bandiera, momentaneo 3-1, lo firma Nichols al 70', ma conta poco ai fini del risultato.

Conta invece decisamente di più la marcatura di Ben Davies, la prima con la maglia del Tottenham: sblocca al 71' la sfida con l'Aston Villa, prima che raddoppi Son, regalando il 2-0 finale a Pochettino e la qualificazione sicura in una partita comunque controllata.

La gioia del Tottenham. | Fonte immagine: Twitter @ericdier

Vince, segnando insolitamente un buon numero di gol, anche il Middlesbrough: 3-0 al Riverside sullo Sheffield United. Il vantaggio lo firma Leadbitter, ma l'espulsione di Ayala rischia di complicare i piani, raddrizzati poi da Negredo. Timbro di De Roon nel finale. Tutto nel primo tempo invece a Cardiff, dove il Fulham strappa un'importante qualificazione: la rete di Pilkington viene ribaltata da quelle di Johansen e del classe 2000 Ryan Sessegnon.