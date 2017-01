FA Cup, ecco i sorteggi del quarto turno, www.metro.co.uk

Si sono svolti i sorteggi per quel che riguarda il quarto turno di FA Cup con i match che si disputeranno tra venerdì 27 e lunedì 30 gennaio. Alcune partite sono ancora da definire per via dei 9 replay che si giocheranno tra martedì 17 e mercoledì 18 gennaio – tra cui spicca la ripetizione tra Plymouth e Liverpool dopo lo 0-0 di Anfield – ma il quadro generale è chiaro. Possono ritenersi soddisfatte Chelsea, Manchester United e Tottenham che affronteranno tutte sfide casalinghe.

I Blues di Antonio Conte riceveranno il Brentford, attualmente 14esimo in Championship; i Red Devils di Josè Mourinho se la vedranno con il Wigan, capace di vincere la FA Cup nel 2013 contro il Manchester City di Roberto Mancini ma ora in caduta libera – 23esimo in Championship dopo aver raggiunto la promozione dalla League One la scorsa stagione – dopo 9 stagioni consecutive in Premier League; ancora meglio è andata agli Spurs di Mauricio Pochettino che hanno pescato il Wycombe, che milita in League Two.

Per i Campioni d’Inghilterra del Leicester di Claudio Ranieri, fresco vincitore del titolo di Best FIFA Men’s Coach, c’è la trasferta in casa del Derby County, una delle nobili decadute del calcio britannico. I Rams – a ridosso della zona play off in Championship - hanno eliminato nel turno precedente un’altra squadra di Premier, il WBA, vincendo 2-1 al The Hawthorns.

Ancora incerta la sorte del Manchester City di Pep Guardiola – ai Citizens toccherà la trasferta in casa di una tra Bolton e Crystal Palace dopo lo 0-0 al Macron Stadium – e dell’Arsenal di Arsene Wenger – i Gunners faranno visita a Norwich o Southampton, 2-2 a Carrow Road.

Il Liverpool di Jurgen Klopp, qualora prevalesse sul Plymouth, ospiterebbe il Wolverhampton di Paul Lambert. Le altre tre squadre di Premier League, Middlesbrough, Watford e Hull City giocheranno rispettivamente contro Accrington, Millwall e Fulham.

Il quadro completo:

Tottenham-Wycombe

Derby County-Leicester City

Oxford United-Newcastle/Birmingham City

AFC Wimbledon/Sutton United-Leeds United

Plymouth/Liverpool-Wolverhampton

Southampton/Norwich-Arsenal

Lincoln/Ipswich Town-Brighton

Chelsea-Brentford

Manchester United-Wigan

Millwall-Watford

Rochdale-Huddersfield

Burnley/Sunderland-Fleetwood/Bristol City

Blackburn Rovers-Barnsley/Blackpool

Fulham-Hull

Middlesbrough-Accrington Stanley

Crystal Palace/Bolton-Manchester City