EFL Cup: Redmond decide la sfida  tra Southampton e Liverpool

Liverpool: Karius; Clyne, Lovren, Klavan, Milner; Can, Lucas Leiva, Wijnaldum (Coutinho, min.61); Lallana, Sturridge, Firmino (Origi, min.83). A disp: Gomez, Mignolet, Moreno, Stewart, Woodburn. All. Klopp

Il Southampton raggiunge l'obiettivo prefissato, ovvero quello di costruirsi un vantaggio nella semifinale d'andata della Coppa di Lega contro il Liverpool. Numerose le occasioni sprecate dagli uomini di Puel, che con questo punteggio non si possono certamente sentir sicuri di disputare la Finale. Il tecnico francese, per centrare il risultato finale, si affida ai suoi uomini migliori schierati in campo con il 4-3-3, con il trio d'attacco composto da Tadic, Rodriguez e Redmond. Dall'altra parte Klopp fa un pò di turnover posizionando in avanti Lallana, Sturridge e Firmino.

Dopo un inizio piuttosto equilibrato è il Liverpool a rendersi pericoloso per primo con una conclusione dall'interno dell'area di rigore di Firmino, che viene respinta con grande reattività da Forster. Dall'altra parte ci prova Redmond con un destro a giro che viene neutralizzato senza problemi da Karius. I padroni di casa provano a rendersi pericolosi con tiri dalla distanza, ma quello eseguito da Bertrand al 20' non impensierisce l'estremo difensore avversario. Il Southampton vede premiato il proprio buon momento con il gol del vantaggio: Rodriguez assiste Redmond che trafigge Karius con un tiro non potente ma molto preciso.

Il Liverpool cerca di reagire sfruttando i calci piazzati: sul calcio d'angolo battuto da Milner, Lovren prova il sinistro al volo verso il palo più lontano ma la sfera termina larga rispetto ai pali della porta difesa da Forster. I padroni di casa tornano a farsi vedere in avanti con un tiro di Rodriguez da fuori area che non impensierisce Karius. I Saints insistono per andare alla ricerca del raddoppio: Clasie sfrutta una respinta della difesa avversaria ad un corner battuto da Tadic, per calciare in porta, ma l'estremo difensore avversario si fa trovare pronto nella parata. Al 43' il Southampton ha l'occasione per 2-0 con Redmond, che servito con un cross da Tadic, tira col sinistro verso la porta avversaria ma il n.1 dei Reds con buoni riflessi impedisce la nuova capitolazione. Su questa chance da rete si chiude il primo tempo che vede i padroni di casa condurre per 1-0.

La ripresa si apre il Liverpool riversato in avanti alla ricerca del pareggio, ma la prima conclusione in porta arriva solamente al 59' con Lallana che libera il suo sinistro, che però risulta completamente impreciso dato che termina a fondo campo. I Reds non riescono a sfondare all'interno dell'area di rigore ed allora ci provano con tiri dalla distanza, come con Firmino al 60' che impegna Forster con una conclusione piuttosto centrale. Il Southampton torna a farsi vedere in avanti con Davis che crossa dalla sinistra per l'autore del gol, Redmond, che però colpisce male di testa, infatti la palla termina larga rispetto ai pali della porta avversaria.

Da un calcio d'angolo a favore del Liverpool nasce un contropiede dei Saints condotto da Redmond e rifinito da Soares, che col destro cerca la porta avversaria ma il suo tiro termina di poco a lato. Coutinho tenta la sortita personale da fuori area, ma la sua conclusione finisce sul fondo. Dall'altra parte ci prova Rodriguez col sinistro, ma anche in questo caso il tiro dell'attaccante dei Saints risulta completamente impreciso. All'83' Southampton vicinissimo al 2-0 con Redmond che colpisce la traversa dall'interno dell'area piccola. Dall'altra parte ci prova Sturridge col sinistro ma anche in questo caso la sfera sfila larga rispetto ai pali della porta avversaria. L'ultima occasione del match capita sui piedi di Coutinho che tenta d'impensierire l'estremo difensore avversario con un tiro di destro che termina abbondantemente sul fondo.

La partita termina quindi con la vittoria dei Saints che ottengono così un piccolo vantaggio in vista della sfida di ritorno. Per il Liverpool una sconfitta che non pregiudica le possibilità di qualificazione alla Finale.