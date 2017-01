Progetto approvato, il Chelsea si avvicina alla nuova casa

Ecco come sarà la nuova struttura, www.calcioefinanza.it

Il Chelsea guida la classifica di Premier League con 5 punti di vantaggio sulle inseguitrici e, nonostante la sconfitta contro il Tottenham che ha messo fine alla striscia record di 13 successi consecutivi, Antonio Conte viaggia a vele spiegate. E tra breve avrà anche una nuova casa. Eh si, perché il comitato di Hammersmith and Fulham, che si occupa del quartiere dove sorge Stamford Bridge, ha approvato il progetto per la ristrutturazione dello stadio.

Manca ancora il nulla osta del sindaco di Londra Sadiq Khan, ma il via libera del consiglio è di fondamentale importanza. In realtà il piano iniziale prevedeva l’inizio dei lavori già nell’ottobre scorso, rallentato però da problemi burocratici. Perciò l’effettivo primo passo avverrà durante la stagione 2017-18, quando prenderà piede una prima parziale demolizione dell’attuale stadio, con il Chelsea che con tutta probabilità disputerà i match casalinghi a Wembley, come farà il Tottenham dal prossimo campionato in attesa del nuovo White Hart Lane.

Come sarà l'interno, www.foxsports.it

La modifica principale riguarderà la capienza, che verrà ampliata dagli attuali quasi 42000 posti ai 60000 del progetto. Le migliorie coinvolgeranno anche i residenti nella zona: 4000 metri quadri saranno utilizzati per costruire un’area commerciale su cui sorgeranno ristoranti, alberghi, il nuovo museo del club, parcheggi ed un’ampia zona pedonale, con la creazione di circa 2000 posti di lavoro. Il costo stimato si aggira attorno al mezzo miliardo di sterline e verrà inaugurato nel 2021. Le previsioni sull’incremento degli introiti sono nell’ordine dei 100 milioni di sterline solo per ciò che concerne i ricavi da stadio, senza contare il giro d’affari milionario che si scatenerà sulle attività accessorie.

Come sarà l'esterno, www.foxsports.it

Ad eseguire il progetto è stato incaricato lo studio di architettura svizzero Herzog & de Meuren - già responsabile dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera e lo Stadio Olimpico di Pechino, noto per la sua struttura a nido d’uccello, inaugurato in occasione delle Olimpiadi del 2008 – e la struttura esterna sarà, come gli impianti citati, dal design avveniristico. E come voluto dalla maggioranza dei tifosi il nuovo stadio sarà situato dove adesso sorge Stamford Bridge, a Fulham Road.