Premier League - Il Leicester ospita il Chelsea, le formazioni ufficiali

Tutto pronto, o quasi, al King Power Stadium di Leicester per il posticipo del sabato di Premier League. I Campioni d'Inghilterra in carica ospitano la capolista del campionato in corso: il Leicester di Ranieri, in difficoltà di classifica, ospita il Chelsea di Antonio Conte, primo della classe ma con alcuni problemi legati ai continui mal di pancia di Diego Costa. Ciò nonostante, i Blues dell'ex allenatore dell'Italia vogliono tornare a vincere in Premier dopo lo stop del derby contro il Tottenham.

I padroni di casa devono rinunciare a Slimani e Mahrez, due pedine fondamentali dello scacchiere di Ranieri assenti per la convocazione in Coppa d'Africa. Il tecnico italiano davanti conferma Vardy con Musa.

Leicester City (4-4-2): Schmeichel; Fuchs, Morgan (c), Huth, Chilwell; Mendy, Drinkwater, Ndidi, Albrighton; Musa, Vardy. All: Ranieri

Conte rinuncia a Diego Costa, ufficialmente per problemi fisici, e lancia Pedro al centro dell'attacco con Willian e Hazard ai suoi lati. Moses e Alonso sulle corsie laterali, mentre davanti a Courtois confermati Azpilicueta, David Luiz e Cahill.

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c); Moses, Kante, Matic, Alonso; Willian, Hazard, Pedro