Premier League: Arsenal e Tottenham calano il poker, in zona retrocessione crolla ancora il Sunderland

Kane applaudito dopo la tripletta | Source: www.contra-ataque.it

In attesa del Chelsea, grandissima prova delle inseguitrici. Nella ventunesima giornata di Premier League, infatti, vincono sia Tottenham che Arsenal, sbarazzandosi senza problemi dei rispettivi avversari. Nel match casalingo dell'una e mezza, sontuosa vittoria degli Spurs, che mai in difficoltà mettono KO il West Bromwich Albion grazie ad una tripletta di Kane e ad un autogol di McAuley. Tiene il passo, come detto, anche l'Arsenal, che cala ugualmente il poker contro però lo Swansea, sbloccando la gara al 37' grazie ad una rete del solito Giroud. Nella ripresa, dopo le autoreti di Cork e Naughton, i Gunners chiudono i conti con una marcatura di Alexis Sanchez.

Secondo, importante successo consecutivo, inoltre, per lo Stoke City, che inguaia il Sunderland portandosi a quota ventisette. Mattatore dell'incontro, l'ex interista Arnautovic, in evidenza con due reti nei primi venti minuti. Sempre nel primo tempo, cala il tris Peter Crouch, a cui fa seguito l'inutile gol di casa siglato da Defoe. Meno scintille, invece, nella ripresa. Si porta a casa un delicato match, poi, il Burnley, autore fino ad ora di un ottimo cammino ed uscito indenne dal match casalingo contro il Southampton grazie ad una rete di Joey Barton, ritornato al prestito al Rangers per i soliti motivi caratteriali. Un bel modo, comunque, per salutare il proprio pubblico dopo la parentesi scozzese.

In zona retrocessione, preziosa vittoria dell'Hull City, che supera con meno problemi del previsto il più quotato Bournemouth, trascinato da una doppietta dell'ex Palermo Abel Hernandez che, di fatto, ribalta l'iniziale vantaggio siglato da Stanislas. Chiude i conti, all'ora di gioco, un autogol di Mings. Si risolleva dopo due turni senza successo, il West Ham, che senza Payet mette al tappeto il Crystal Palace, quartultimo. Succede tutto nella ripresa: apre i giochi Feghouli, bissa Carroll, regala i tre punti Lanzini. Pari senza gol, infine, tra Watford e Middlesbrough, che smuovono pochissimo la loro classifica.

DI SEGUITO I RISULTATI DI GIORNATA:

Tottenham 4 - 0 West Brom

Burnley 1 - 0 Southampton

Hull 3 - 1 Bournemouth

Sunderland 1 - 3 Stoke

Swansea 0 - 4 Arsenal

Watford 0 - 0 Middlesbrough

West Ham 3 - 0 Crystal Palace