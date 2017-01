FA Cup, i risultati dei replay di ieri sera

Il Burnley vince e passa il turno, www.worldsportsnews.ddns.net

Si sono giocati 6 dei 9 replay del terzo turno di FA Cup, non senza sorprese. Due squadre di non-league, cioè semiprofessionistiche, come il Lincoln City ed il Sutton United, hanno conquistato l’accesso al quarto turno. Il Sutton ha eliminato il Wimbledon, squadra di League Two, vincendo per 3-1 sul campo dei Dons, dopo essere andati sotto nel punteggio dopo la rete di Elliott; i padroni di casa hanno giocato in 10 dal 15’ a causa dell’espulsione di Robinson e gli ospiti hanno rimontato segnando 3 goal nell’ultimo quarto d’ora.

Nel prossimo turno ospiteranno nel proprio stadio il Leeds, attualmente terzo in Championship. Per il Lincoln invece la vittoria è ancora più pesante: il goal di Arnold all’ultimo respiro ha consentito agli Imps di eliminare l’Ipswich Town, squadra che milita in Championship. Dopo 41 anni i biancorossi accedono al quarto turno di FA Cup, dove riceveranno il Brighton.

Non senza patemi il successo del Bristol City sul campo del Fleetwood Town: ai Robins basta una rete di Paterson al 17esimo per espugnare l’Highbury Stadium. Gli uomini di Lee Johnson sfideranno il Burnley al Turf Moor nel prossimo turno. I Clarets si sono imposti sul Sunderland nell’unico match che vedeva di fronte due squadre di Premier League. Decisivi per gli uomini di Sean Dyche Vokes e Gray, che con una rete per tempo hanno eliminato i Black Cats.

Prima vittoria per Sam Allardyce sulla panchina del Crystal Palace: le Eagles, dopo essere passate in svantaggio a Selhurst Park contro il Bolton per la rete di Henry in avvio di ripresa, hanno ribaltato il risultato grazie alla doppietta di Christian Benteke. Questo successo vale la sfida contro il Manchester City, che si giocherà il 28 gennaio.

Ci sono voluti i supplementari invece per il Blackpool, club di League Two, per eliminare il Barnsley, decimo in Championship. La rete del 2-1 finale è arrivata al 121’ grazie ad Osayi-Samuel, al secondo goal da professionista. Nel quarto turno i Tangerines affronteranno il Blackburn Rovers in uno dei derby del Lancashire.

Le gare in programma stasera (h. 20.45):

Newcaste-Birmingham

Plymouth-Liverpool

Southampton-Norwich