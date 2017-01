Premier League - Il Southampton va, 3-0 in scioltezza al Leicester

Il Leicester rimedia la seconda sconfitta consecutiva e l'undicesima stagionale in Premier League, continuando la propria lotta nei bassifondi della classifica: al St. Mary's hanno la meglio i padroni di casa del Southampton, vittoriosi per 3-0 nella gara valida per la 22esima giornata. Tre punti che permettono ai Saints di compiere un deciso passo in avanti, portandosi a ridosso della parte sinistra della classifica a quota 27, contro i 21 dei campioni d'Inghilterra in carica, i quali mantengono comunque un momentaneo +5 sulla red zone.

Claudio Ranieri paga la poca concentrazione dei suoi e le pesanti assenze in avanti di Slimani e Mahrez, impegnati in Coppa d'Africa con l'Algeria. L'attacco è composto dunque, oltre che da Vardy, da Okazaki e Gray, mentre in mezzo corsa e muscoli con Ndidi e Mendy insieme a Drinkwater. Puel, ancora privo di Charlie Austin e - da pochi giorni - anche di Fonte, passato al West Ham, vara il 4-3-3 con Rodriguez unica punta e Yoshida in difesa, aspettando Sakho(?).

Ndidi e Hojbjerg. | Fonte immagine: Twitter @PremierLeague

La partita è un monologo biancorosso. I padroni di casa si mostrano più determinati, organizzati e meglio messi in campo, iniziando a creare presto occasioni da gol e concedendo poco o nulla agli ospiti lungo tutto l'arco dei novanta minuti. Il gol del vantaggio lo firma James Ward-Prowse con un destro da fuori che beffa uno Schmeichel non perfetto nella circostanza. Al 39' giunge anche il raddoppio, su palla inattiva: la difesa del Leicester sbanda, Jay Rodriguez si presenta tutto solo sul secondo palo e fa 2-0 in scioltezza.

Nella ripresa i Saints continuano a controllare, senza forzare la giocata e aspettando pazientemente, senza nemmeno soffrire particolarmente nonostante le Foxes riescano ad affacciarsi dalle parti di Forster, mancando però di cinismo. Il terzo gol arriva nel finale: Morgan, autore di una partita nera (che stava per macchiare con un autogol, poi annullato) frana addosso al subentrato Long in piena area, regalando a Tadic la chance, sfruttata, di fare 3-0 dal dischetto. Terza vittoria nelle ultime quattro - coppe comprese - per la squadra di Puel, che in Premier veniva da quattro sconfitte consecutive.