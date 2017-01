Leicester-Wague: affare in dirittura d'arrivo

Google Plus

Il Leicester di Claudio Ranieri sta vivendo un momento piuttosto difficile. Dopo la straordinaria vittoria dello scorso anno, la squadra è ritornata sulla terra e a testimoniarlo sono i risultati ottenuti fino ad ora in campionato: ventidue partite disputate, quindicesimo posto con 21 punti, e una zona retrocessione che dista solamente cinque lunghezze. Insomma, un passo indietro che ha ridimensionato gli obiettivi della società, obiettivi che prevedevano quanto meno un piazzamento in Europa.

Ranieri, con i vertici del club, si è già messo alla ricerca di rinforzi, in particolare per quanto riguarda il reparto difensivo. E' molto vicino l'arrivo del maliano Molla Wague, difensore classe '91 proveniente dall'Udinese. L'operazione è stata chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Wague e l'Udinese si salutano dopo due stagioni e mezzo passate insieme. Arrivò dal Granada nel luglio 2014 totalizzando 37 presenze e 2 goal, uno dei quali molto pesante contro il Torino, che valse la vittoria finale. E' anche grazie ai friuliani se è diventato un pilastro del suo Mali con il quale, tra l'altro, ha vinto anche una finale terzo e quarto posto della Coppa d'Africa disputata in Sudafrica nel 2013.

Per lui adesso si apriraranno nuovi scenari: dalla Serie A alla fisicità e competitività della Premier League, per proseguire con la Champions League, competizione che il Leicester sta disputando alla grande nonostante i problemi di questa stagione. Wague potrà dare una grossa mano sia nei panni di difensore centrale che in quelli di terzino sinistro, ruolo che ha interpretato più volte durante la sua avventura a Udine.

Nelle prossime ore l'affare dovrebbe chiudersi. Visite mediche, firma del contratto, e conseguente ufficialità.