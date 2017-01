Premier League, tra Sunderland e Tottenham finisce a reti inviolate

Il Tottenham era chiamato a vincere per cercare l'assalto al 2° posto e difendere il terzo ed invece gli uomini di Pochettino sono sbattuti sul muro eretto dal Sunderland, che continua a non vincere: infatti l'ultimo successo dei Black Cats risale al 17/12 quando la squadra biancorossa riuscì a battere di misura il Watford. Per gli Spurs invece è il decimo risultato utile consecutivo che però lo allontana ulteriormente dal 1° posto occupato dal Chelsea. Moyes per cercare l'impresa si affida al 3-5-2 con Defoe e Borini, mentre Pochettino conferma il 4-2-3-1 con Eriksen, Alli e Son alle spalle dell'unica punta Kane.

Il Tottenham prende in mano fin da subito le redini del gioco, chiudendo il Sunderland nella propria metà campo, ma la prima occasione del match è proprio per i Black Cats, che si rendono pericolosi con Borini al 24', il quale dall'interno dell'area di rigore prova a liberarsi per la conclusione in porta, ma il suo tiro viene raccolto senza problemi da Vorm. Gli Spurs realizzano il primo tiro in porta sul capovolgimento di fronte con Wanyama che raccoglie una palla al limite dell'area di rigore e calcia in porta trovando la pronta respinta di Mannone. Si chiude qui un primo tempo di certo non entusiasmante, che ha visto il Tottenham prevalere dal punto di vista del possesso, ma in termini di chances da rete le due squadre si sono equivalse.

Il secondo tempo riprende sugli stessi ritmi del primo, infatti la prima occasione della ripresa arriva solamente al 56' con Eriksen che s'incarica della battuta di un calcio di punizione dai 20 metri, il suo tiro potente ed angolato viene deviato con buona reattività da Mannone. Gli Spurs provano l'assedio per cercare di sbloccare la partita, ma la squadra di Pochettino pecca di precisione come in occasione del colpo di testa di Wanyama che termina di poco oltre la traversa. Ancora il centrocampista kenyota si rende pericoloso con una conclusione da buona posizione che però finisce alle stelle. Eriksen aggancia un pallone ai 16 metri e tenta la conclusione verso l'angolino basso, ma Mannone con un ottimo intervento riesce a deviare la sfera.

Ancora Tottenham pericoloso con Davies che si libera per il tiro dal limite, ma la sua conclusione si perde oltre la traversa. L'ultima occasione del match vede Dier staccare di testa su cross di Eriksen, ma la sua incornata risulta imprecisa in quanto la sfera supera di poco il montante alto della porta avversaria. Termina quindi a reti inviolate, un punto ciascuno che serve a poco ad entrambe le squadre. Nel prossimo turno gli Spurs saranno impegnati nel match casalingo contro il Middlesbrough, mentre i Black Cats se la vedranno contro il Crystal Palace in trasferta.