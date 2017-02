Chelsea-Arsenal in diretta, Premier League 2016/17 LIVE (13.30)

Aggiorna il contenuto

Buonasera a tutti! Io sono Stefano Fontana e con massimo piacere vi do il benvenuto ad un nuovo appuntamento con le dirette scritte in tempo reale di VAVEL Italia! Oggi sarò con voi per raccontarvi l'anticipo della ventiquattresima giornata di Premier League. È derby di Londra, si scontrano Chelsea ed Arsenal, ed è anche scontro in vetta: i blues di Conte, a +9, facendo risultato allungherebbero su una delle inseguitrici più temibili, estromettendola forse definitivamente dalla lotta per il titolo. Calcio d'inizio previsto per le 13.30, agli ordini dell'internazionale Martin Atkinson.

Stamford Bridge visto dal basso. | Fonte: twitter.com/CesarAzpi

Il Chelsea al secondo test

I Blues di Antonio Conte tornano a Stamford Bridge dopo aver affrontato la prima di due partite consecutive che potrebbero influenzare nettamente il campionato: ad Anfield Road, il gol di Wijnaldum nel secondo tempo ha pareggiato il vantaggio di David Luiz, lasciando accesa una fiammella (onestamente molto piccola) di speranza per il Liverpool, ed allo stesso tempo impedendo al Chelsea di sfondare la barriera della doppia cifra di vantaggio in classifica.

Ora, a guidare il gruppo degli inseguitori ci sono altre due londinesi: il Tottenham ed, appunto, l'Arsenal, che distano nove punti da Hazard e compagni. La partita d'andata (3-0 per i Gunners) fu l'ultima battuta di arresto per il Chelsea, prima di infilare il record assoluto di 13 vittorie consecutive in campionato. Un'altra sconfitta, contro gli Spurs, non ha scalfito la fiducia della capolista, che arriva alla super-sfida avendo raccolto 46 degli ultimi 51 punti a disposizione. Una vera e propria cavalcata per prendersi la vetta solitaria.

David Luiz esulta dopo il gol al Liverpool. | Fonte: twitter.com/ChelseaFC

L'Arsenal e quella trama sempre uguale, sempre diversa

Chissà cosa avranno pensato i tifosi dell'Arsenal nel vedere, puntuale come ogni anno, prendere forma all'incubo ricorrente del nord di Londra. I Gunners, come da tradizione nell'ultimo decennio ed oltre, giocano benissimo fino a gennaio, salvo poi sciogliersi e perdere il treno dei primi posti in Premier. In questo 2017, l'incubo ha avuto la forma del Watford di Mazzarri, con Kaboul e Deeney a firmare il 2-1 all'Emirates nonostante il tentativo di rimonta di Iwobi, nel turno infrasettimanale dello scorso martedì.

Con quella sconfitta, la prima dopo le due consecutive incassate da Everton e City a dicembre, l'Arsenal ha perso la chance di portarsi a -6 dalla vetta, ma Wenger ha ancora l'occasione per invertire la tendenza: l'impresa di una vittoria in trasferta nel derby potrebbe far crollare qualche certezza nella sponda blu di Londra, permettendo alla lotta ai piani alti di riaprirsi proprio mentre si entra nella parte più calda della stagione. Dalla propria, i biancorossi hanno il secondo miglior attacco del campionato: 51 reti, solo il Liverpool (52) ha fatto di meglio.

Shoot dall'allenamento della vigilia dell'Arsenal. | Fonte: twitter.com/arsenal

Gioia Conte: tutti disponibili, anche Diego Costa

Passando alle news di campo, avvicinamento tuttavia tranquillo per Antonio Conte: lo spogliatoio del suo Chelsea è al completo, unica squadra senza infortuni a referto per quanto riguarda la Premier League. Anche con Diego Costa, smaltito il mal di schiena più o meno indotto dalle sirene del mercato cinese, sembra essere tornato il sereno.

Lo spagnolo di discendenze brasiliane sarà quindi punta centrale del tridente, mentre Hazard ed uno tra Willian e Pedro (unico ballotaggio della vigilia, molto serrato) ad occupare la fascia destra. Per il resto, in campo la formazione tipo con Azpilicueta, Luiz e Cahill davanti a Courtois. Per il centrocampo, invece, mediana Kanté-Matic, con Moses e Marcos Alonso a fare il pendolo sulle due fasce.

Kanté e Costa in allenamento. | Fonte: twitter.com/ChelseaFC

Wenger: è emergenza assoluta a centrocampo

Emergenza abbastanza clamorosa per il centrocampo di Arséne Wenger, che fa la conta degli assenti: al lungodegente Cazorla si aggiunge la squalifica (che pare abbia fatto infuriare l'alsaziano) di due giornate fa di Granit Xhaka. Out anche Aaron Ramsey, colpito duro al polpaccio contro il Watford, e Mohamed Elneny, ancora impegnato con l'Egitto in Coppa D'Africa. Doloranti, ma dovrebbero essere del match, Olivier Giroud e Oxlade-Chamberlain.

Proprio l'inglese dovrebbe essere il jolly scelto da Wenger in mezzo al campo, posizione in cui da sempre il tecnico dichiara di preferirlo, per dare supporto a Francis Coquelin. Dietro, pronto il ritorno tra i titolari di Hector Bellerìn, conferme per Monreal a sinistra e per Koscielny e Mustafi davanti a Cech. Dovrebbe essere solo panchina per Giroud, con Sanchez confermato da prima punta con Iwobi, Ozil e Theo Walcott a supporto.

Festeggiamenti in casa Arsenal dopo un gol segnato. | Fonte: twitter.com/arsenal

Le probabili formazioni

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Matic, Kanté, Alonso; Willian, Diego Costa, Hazard. All. Conte

3-4-3 | Fonte: VAVEL Italia via footballuser.com

Arsenal (4-2-3-1): Cech; Bellerìn, Mustafi, Koscielny, Monreal; Oxlade-Chamberlain, Coquelin; Walcott, Ozil, Iwobi; Sanchez. All. Wenger