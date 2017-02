Liverpool-Tottenham in diretta, Premier League 2016/17 LIVE (18.30)

NOTE: Gara valevole per la venticinquesima giornata di Premier League 2016/17. Si gioca ad Anfield Road, Liverpool. Calcio d'inizio previsto per le 18.30.

Buonasera a tutti! Bentornati al consueto appuntamento con le dirette scritte in tempo reale di VAVEL Italia. Io sono Stefano Fontana ed oggi vi racconterò l'ultimo match del sabato di Premier League: in campo, per la venticinquesima giornata, Liverpool e Tottenham. Si gioca nella cornice pittoresca di Anfield Road, il primo fischio di Anthony Taylor è previsto per le 18.30 italiane.

La splendida presentazione della partita del profilo ufficiale del Liverpool. | Fonte: twitter.com/lfc

Il momento delle due squadre

Fino ad ora il 2017 è l'anno nero del Liverpool: appena una vittoria (a Plymouth in F.A. Cup) in dieci partite. Il tracollo della squadra di Klopp ha portato all'eliminazione da entrambe le coppe nazionali, ma anche alla fine delle speranze di titolo. Dopo lo scontro diretto (1-1 firmato Wijnaldum e David Luiz), il Chelsea è scappato a +13, e solo un cataclisma permetterebbe ai Reds di accorciare.

Un calo fisico e mentale davvero spaventoso quello dei rossi del Merseyside, ma Jurgen Klopp continua a parlare con positività: nella conferenza stampa di ieri il santone tedesco ha detto di sognare 14 vittorie da qui a fine campionato, e che tutti i suoi sforzi saranno concentrati su questo prima di fare qualsiasi altro calcolo o valutazione. La qualificazione in Champions League salverebbe una stagione partita in quarta ma naufragata altrettanto velocemente.

Jurgen Klopp dirige l'allenamento. | Fonte: twitter.com/lfc

Diametralmente opposta la situazione nel nord di Londra: il Tottenham si appresta alla trasferta di Anfield sull'onda di undici risultati utili consecutivi, di cui nove vittorie. A White Hart Lane è caduta proprio la serie di vittorie del Chelsea, poco più di un mese fa. Pochettino sembra aver trovato le geometrie giuste per far rendere al meglio i suoi giocatori, dal canto loro quasi tutti al picco della condizione fisica e mentale.

Gli Spurs, per classifica e risultati, sono i primi (e forse unici) reali inseguitori di Antonio Conte, seppur distanti ben nove punti. Il ruolino di marcia fa promettere bene, ma Kane e compagni non possono sbagliare un colpo (calcolando che non avranno più scontri diretti a disposizione e che i Blues hanno già affrontato sia Liverpool che Arsenal) da qui a maggio per sperare in una clamorosa rimonta.

Pochettino scherza coi suoi giocatori. | Fonte: twitter.com/SpursOfficial

Le ultime dal campo

Le ultime news per Jurgen Klopp rischiano di minare la rosa in difesa: Ragnar Klavan è influenzato e Lovren non si è ancora ripreso al 100% dai problemi al ginocchio: entrambi saranno tenuti in ballotaggio fino all'ultimo. Davanti, però, un graditissimo ritorno dalla Coppa d'Africa: il talismano Sadio Mané si rivede dal primo minuto. Il periodo da incubo è iniziato praticamente col suo addio, e chissà che il senegalese non dia la spinta giusta ai suoi compagni.

Probabile comunque un 4-3-3 abbastanza classico per il tecnico ex-Borussia Dortmund: Mignolet confermato tra i pali, Clyne e Milner le certezze sugli esterni. In mezzo, il centrale più in forma farà compagnia a Joel Matip. Già citato Mané, che prenderà la fascia destra, mentre il suo opposto sarà Coutinho. Roberto Firmino, infine, sarà con ogni probabilità punta mobile in zona centrale. In mezzo, filtro e qualità dovrebbero essere assicurati da Lallana, capitan Henderson e Georgino Wijnaldum.

Sadio Mané, riaggregato al gruppo dopo la Coppa d'Africa. | Fonte: twitter.com/lfc

Problemi nelle retrovie anche per Mauricio Pochettino, che cercherà di continuare ad esprimere il suo calcio spumeggiante senza Jan Vertonghen (ancora dolorante alla caviglia) ma soprattutto senza Danny Rose sulla fascia sinistra. Una tegola pesante, solo attenuata dal ritorno in rosa di Kieran Trippier. Ancora desaparecido, invece, Erik Lamela, il cui infortunio all'inguine diventa via via sempre più misterioso.

Solito 4-2-3-1 ibrido per gli Spurs: le ultime dagli allenamenti non suggeriscono particolari rivoluzioni. Si continuerà con la sicurezza di Lloris in porta, mentre Walker e Davies prenderanno posto sulle fasce. Dier oramai è un centrale di ruolo e agirà verosimilmente accanto ad Alderweireld, con Wanyama pronto ad abbassarsi per trasformare la difesa da 4 a 3 permettendo più slancio ai terzini. Dembelé, invece, sarà la componente più offensiva della mediana, senza dimenticare il suo impegno costante in fase di ripiegamento. In avanti, infine, nessuno tocchi i fantastici quattro: Christian Eriksen, Dele Alli ed Heung-Min Son dietro ad Harry Kane.

Dele Alli, vincitore del premio di giocatore del mese di Gennaio in Premier League. | Fonte: twitter.com/SpursOfficial

Le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Mignolet; Clyne, Matip, Lovren, Milner; Lallana, Henderson, Wijnaldum; Mané, FIrmino, Coutinho. All. Klopp

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Walker, Dier, Alderwiereld, Davies; Wanyama, Dembelé; Eriksen, Alli, Son; Kane. All. Pochettino