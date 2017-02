Premier League - Il City chiude la giornata di Premier, volando sul campo del Bournemouth

La giornata numero 25 di Premier League edizione 2016/17, si chiude al Vitality Stadium di Bournemouth, dove i padroni di casa ospitano una potenza quale il Manchester City. Se i primi devono guardarsi le spalle dalla risalita delle ultime - 26 punti non bastano per salvarsi -, i secondi puntano ad accorciare le distanze su un Chelsea ieri fermato dal Burnley, rifacendosi sotto a -8.

Qui Bournemouth

Le Cherries cercheranno di sgambettare un'altra big tra le mura amiche, dopo esserci riusciti con Arsenal e Liverpool (3-3 e 4-3), ma il momento di forma non è dei migliori: l'ultima vittoria risalee ancora al 2016, un 3-0 contro lo Swansea nell'ultimo giorno dell'anno. Da lì, cinque gare consecutive senza vincere, perdendo anche smalto in casa: 18 sui 26 punti sono frutto del Vitality, ma ultima vittoria interna risale al 13 dicembre, 1-0 contro il Leicester. Da quel giorno sono arrivati due pareggi e due sconfitte.

La terza peggior difesa della Premier (dopo Swansea e Hull) potrebbe perdere questa sera elementi di prim'ordine: Daniels è quasi certamente out, ma anche Adam Smith e Francis sono a forte rischio. Howe dovrà inventarsi qualcosa, forse ricorrendo anche a Cargill e Mings. Steve Cook e Brad Smith sono i titolari certi, così come Surman e Wilshere tra mediana e trequarti. Dovrebbe accompagnarli Arter. Ballottaggi tra fascia ed avanti, con Stanislas, King e Fraser favoriti.

Le scelte e i dubbi di Howe.

Qui Manchester City

Guardiola cerca continuità: i suoi vengono da tre risultati utili consecutivi, successivi al ribaltone subito dall'Everton. Fuori casa gli Sky Blues non hanno mai pareggiato (8 vittorie, 4 sconfitte), ma hanno raccolto 24 dei 49 punti totali. Un rendimento esterno migliore lo ha solo il Chelsea capolista. Il Bournemouth evoca tra l'altro bei ricordi al City, visto che contro le Cherries è arrivato uno dei cinque clean sheet stagionali, un bottino assai magro.

C'è solo Gundogan out per i Citizens, gli altri sono tutti a disposizione. Pep sembra orientato verso la conferma di Fernandinho basso a destra, con il rientro di Otamendi in difesa. Per il resto solo tante conferme, a partire da quella di Gabriel Jesus, ma spostato in fascia per far posto ad Aguero, di rientro in avanti. Ballottaggio tra Sterling e Sané per decidere chi gli lascerà il posto.

Lo schieramento di Guardiola.

Calcio d'inizio del match fissato alle ore 21.00 al Vitality Stadium. Dirigerà la gara Neil Swarbrick. Diretta tv su Sky Sport 3, canale 203.