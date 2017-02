Bournemouth - Manchester City in diretta, LIVE Premier League 2016/17 (21:00)

Aggiorna il contenuto

Una buona giornata a tutti dalla redazione di VAVEL Italia, benvenuti nella diretta scritta live ed online di Bournemouth-Manchester City, match valido per la 25esima giornata della Premier League 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 21:00 - verrà fischiato dall'arbitro Swarbrick.

Sterling in azione della gara d'andata. | Fonte immagine: Express News China

QUI BOURNEMOUTH

Le Cherries, squadra che punta alla salvezza, sono reduci dalla rocambolesca sconfitta per 6-3 contro l'Everton; in generale, il loro gennaio è stato completamente da dimenticare, con tanto di figuraccia contro il Millwall in FA Cup. E' l'ora però di sterzare per evitare di trovarsi coinvolti nella lotta per non retrocedere...

Il tecnico Howe attua un calcio interessante, che si basa molto sulle doti della punta centrale nel suo 4-2-3-1. Quando si tratta di dare problemi alle big, i rossoneri sono stati molto capaci: ne è esempio la clamorosa vittoria in rimonta ottenuta ai danni del Liverpool qualche settimana fa. Brillante.

King festeggia una delle sue due reti segnate contro l'Everton nello scorso turno. | The Sun

Per questo match l'unico assente di rilievo è Wilson, che sarà fuori per mesi a causa di un brutto infortunio rilevato nel match contro lo Stoke. Nell'ultimo giorno di mercato Oltremanica i tifosi speravano nell'arrivo di un sostituto mai pervenuto però: la società ha optato per resistere con questo organico.

Eddie Howe proverà a confermarsi l'uomo dei sogni con il suo 4-2-3-1. In porta c'è Boruc; i terzini sono i due Smith, Adam a destra, Brad a sinistra. Centrali Cook e Francis, anche se quest'ultimo, come Adam Smith, è in dubbio. In mediana la coppia con Surman e Arter, Wilshere agisce da trequartista con Stanislas e Fraser esterni. King unica punta.

QUI MANCHESTER CITY

Gli Sky Blues, invece, sono in un momento decisamente migliore. Vittorie in serie in tutte le competizioni nazionali nell'ultimo periodo: prima in FA Cup sul Crystal Palace, in campionato invece cronologicamente l'ultima gara è stata risolta da Gabriel Jesus con una doppietta.

Il brasiliano, appena arrivato, è proprio l'arma in più di Guardiola, da sempre molto bravo nel lanciare giovani: in grado di giocare esterno o anche punta, questo 19enne ha già stregato tutti i tifosi Citizens che hanno avuto modo di apprezzarlo dal suo arrivo a Gennaio in poi. Si tratta del tipico uomo del momento.

Gabriel Jesus esulta dopo aver segnato l'1-0 contro lo Swansea, una settimana fa. | Fonte immagine: The Sun

Per quanto concerne le assenze, ne basta una, pesantissima: è Gundogan a stare out, per sua grande sfortuna fino al termine della stagione. Una mancanza pesante, in ottica sì di campionato ma, soprattutto, per la Champions League: gli odierni ospiti vedevano una delle proprie migliori possibilità nel tedesco.

Pep Guardiola dovrebbe puntare verso un 4-1-4-1 per il match di oggi. A difendere i pali Caballero; Fernandinho e Clichy farebbero i terzini con Otamendi e Stones nel mezzo. Yaya Touré mediano; in avanti, dietro ad Aguero (in partenza?) tutto il talento di Sterling, De Bruyne, David Silva e Gabriel Jesus.

ALL'ANDATA

Nonostante la sua buona capacità di cavarsela con le big, il tecnico oggi padrone di casa ha ottenuto tante sconfitte contro squadre di livello oltre a quella "da record" contro il Chelsea: è il caso del match d'andata, con il risultato finale di 4-0 all'Etihad. Riusciranno oggi i rossoneri a sovvertire il pronostico?