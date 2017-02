Manchester United - Southampton in diretta, Finale English Football League Cup LIVE (17.30)

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Manchester United - Southampton, attesa Finale della English Football League Cup 2016/17.

Le fatate porte di Wembley, teatro principe in terra Inglese, si aprono per ospitare quello che è il primo titolo in palio nell'anno solare 2017. Con l'FA Cup prossima ad entrare nella sua fase hot, e con la Premier League sulla strada di Stamford Bridge, l'attenzione convoglia verso la Finale della English Football League Cup, la vecchia Coppa di Lega Inglese che nel corso degli anni ha modificato più e più volte la sua denominazione. Quella che un tempo era la Carling Cup, come d'abitudine, anticipa il ricco finale di stagione, andando a ritagliarsi uno spazio da prima donna nel bel mezzo del freddo febbraio londinese. Così, le attenzioni della domenica, sono rivolte tutte sul match che assegna la Coppa; da una parte, il Manchester United di José Mourinho - che già ha conquistato la Community Shield in avvio di stagione - si presenta ai cancelletti di partenza come naturale favorito. Dall'altra, il Southampton dell'italiano Gabbiadini e del manager francese Puel, non può far altro che accettare di buon grado l'etichetta di 'underdog', cercando al tempo stesso di sovvertire pronostici e simpatie che danno lo United in netta prevalenza.

José Mourinho e Claude Puel, rivali nella finale di League Cup. Fonte foto: Getty Images Europe.

I Red Devils, che in Premier League non hanno mai avuto la forza di occupare con stabilità le primissime posizioni in classifica, avevano aperto la stagione - e con essa la conseguente era Mourinho - portando a casa un trofeo, la Community Shield. Marchiata dalla rete di Zlatan Ibrahimovic, l'affermazione sul Leicester sembrava essere l'inizio di una lunga ed intensa stagione all'insegna del riscatto. Invece, le cose, almeno sino ad ora non sono andate per il verso giusto. Mentre in Europa League lo United è ancora in corsa e risulta essere il principale favorito per la vittoria finale, in campionato la distanza che separa Pogba e soci dalla vetta è incolmabile. La sesta piazza, scomoda come poche, non è certo l'habitat naturale dei Devils, chiamati ad una rimonta che li deve necessariamente portare in zona Champions League.

Allo stesso tempo, guardando la stagione dello United da una prospettiva diversa, appare chiaro come Mourinho - nonostante difficoltà di vario genere ed un gioco latitante - sia ancora in corsa su tre fronti: la League Cup appunto, l'Europa League e l'FA Cup. Il tutto, senza dimenticare la Community Shield già conquistata. Grande merito va al mattatore indiscusso dei Devils, quell'Ibrahimovic decisivo anche in Inghilterra, anche alla soglia dei 36 anni. E' proprio ad Ibra, e ad un Paul Pogba che in questa stagione si è acceso ad alternanza, che ripone le sue speranze Mourinho. Con loro in campo tutto è possibile, soprattutto se in ballo c'è un titolo e una coppa da alzare al cielo di Wembley.

Juan Mata ha deciso la sfida di League Cup con i cugini del City. Fonte foto: SkySport.com

L'addio di Koeman invece, sembrava poter chiudere un ciclo fatto di bel calcio e ottimi risultati in quel di Southampton. L'arrivo di Claude Puel, accolto in modo abbastanza distaccato da stampa e tifosi, al contrario delle attese non ha stravolto la filosofia dei Saints, tra le migliori realtà di Premier anche in questa stagione. A gennaio, l'arrivo di Manolo Gabbiadini ha consegnato a Puel anche un'arma in più; un arma che si è rivelata subito letale viste le reti belle e pesanti messe a segno dall'ex Napoli. Naturalmente, ripetere l'exploit della passata stagione sembra un'impresa impossibile, - ricordiamo che il Southampton si era qualificato in Europa League - anche se la classifica non piange affatto.

A testimonianza dell'ottimo lavoro svolto da Puel, arriva questo risultato storico per il club. Una finale che mancava da tempo immemore, da giocare a Wembley opposto al Manchester United di Mourinho e Ibra. Il massimo per un Southampton che - al contrario dello United, in parte favorito anche dal calendario - ha affrontato un tabellone durissimo, riuscendo a venirne fuori alla grande. Dopo aver eliminato Palace e Sunderland nei primi due turni, nei quarti e in semifinale, la squadra di Puel è stata in grado di piegare Arsenal e Liverpool, ribaltando quelli che erano i pronostici della vigilia. Se è vero che non c'è due senza tre, lo United può iniziarsi a preoccupare: The Saints go marchin in...

La pazza gioia dei Saints dopo il successo ai quarti sull'Arsenal. Fonte foto: mundodeportivo.com

Per la finale con i Saints, Mourinho conta di avere a disposizione Juan Mata, di rientro dalla Spagna dopo aver ricevuto un permesso per assistere al funerale di suo nonno, scomparso in settimana. Qualche problema anche per Mkhitaryan, in dubbio dopo un colpo subito nel mach di giovedì con il Saint Etienne in Europa League. Nessuna chance invece, di vedere Rooney in campo dal primo minuto. Il Capitano sembra sempre più lontano dal progetto tecnico di Mourinho, intenzionato a proporre un 4-3-3 (intercambiabile anche con un 4-2-3-1 nel caso in cui l'armeno non recuperi). Dunque, davanti a De Gea spazio a Valencia, Smalling, Bailly e Rojo. A centrocampo Carrick sarà il play, con Pogba ed Herrera ai suoi lati. Davanti, Ibrahimovic comanda l'attacco, con Mata e Martial a completare il reparto.

Manchester United: (4-3-3): De Gea; Valencia, Smalling, Bailly, Rojo; Herrera, Carrick, Pogba; Mata, Ibrahimovic, Martial. Allenatore: José Mourinho.

Qualche problematica di formazione anche per quanto riguarda il Southampton. Puel conta di recuperare Boufal e di lanciarlo dal primo minuto. La tentazione è alta, ma a prevalere dovrebbe essere il buon senso, che prevede un rientro graduale dell'ex Lione. In difesa mancherà Van Dijk, stella indiscussa della squadra, la cui assenza si somma a quelle di Charlie Austin, Jeremy Pied, Matt Targett e Alex McCarthy. Nel 4-3-3 disegnato da Puel, davanti a Forster ci saranno Cedric, Stephens, Yoshida e Bertrand, anche se Caceres sembra già pronto a scendere in campo. A centrocampo, Ward Prowse e Davis saranno le mezze ali, con Romeu a fare da cervello. In avanti, dovrebbero essere Redmond e Tadic ad agire accanto all'intoccabile Manolo Gabbiadini.

Southampton: (4-3-3): Forster; Soares, Stephens, Yoshida, Bertrand; Ward-Prowse, Romeu, Davis; Redmond, Gabbiadini, Tadic. Allenatore: Claude Puel.



Zlatan Ibrahimovic ha già fatto male in campionato al Southampton. Fonte foto: The Indian Express

Quella in programma alle ore 16.30 locali - 17.30 ora italiana - sarà la seconda finale della storia in cui Manchester United e Southampton si affronteranno per la conquista di un trofeo. Per arrivare al primo, e sin qui unico precedente, è necessario riavvolgere il nastro di 40 anni esatti, quando nella finale della FA Cup ad imporsi furono i Saints con un gol di Bobby Stokes. Quel successo, ad oggi rappresenta l'unico ed ultimo titolo continentale nella bacheca del Southampton, quarant'anni dopo, pronto a cogliere un altro storico successo contro il ben più blasonato United. Per i Red Devils infatti, sarà la nona finale di League Cup; il bilancio è in perfetta parità con quattro vittorie e quattro sconfitte, anche se tre delle quattro affermazioni sono arrivate nelle ultime tre apparizioni in finale (nel 2006 quando i Devils sconfissero il Wigan; nel 2009, quando i rigori videro lo United trionfare sul Tottenham; e il 2010, quando ad essere sconfitto fu l'Aston Villa).

Per quanto riguarda José Mourinho invece, il tecnico di Setubal sembra avere un feeling particolare con questo trofeo. Mou infatti, ha una percentuale di riuscita del 100% nelle finali (3) di League Cup. Tutte disputate quando era alla guida del Chelsea, - nel 2005, nel 2007 e nel 2015 - tutte vinte. Una curiosità riguardante il cammino del Southampton, infine, ci indica come i Saints siano la seconda squadra nella storia ad aver raggiunto questa finale senza subire alcuna rete durante il cammino di avvicinamento. Era già successo al Tottenham nella stagione 1981/82, ma in quella circostanza gli Spurs furono sconfitti in finale (3-1) dal Liverpool.