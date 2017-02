Leicester, ancora da svelare il successore di Ranieri: tutti i nomi in lista

Photo by "Sky Sports"

L'addio di Claudio Ranieri alla guida del Leicester ha suscitato numerosi rumors. La società ha difeso la scelta, ma a quanto pare tifosi e importanti personaggi di questo sport non la pensano in questo modo. Mourinho si è fatto addirittura stampare sulla tuta le iniziali del tecnico, proclamandolo un vero e proprio eroe per quello che ha fatto. Addirittura una signora ha percorso 300 miglia per assistere alla cena di squadra, ma Ranieri era già sbarcato a Roma. Insomma, gesti d'amore e di gratitudine da parte di tifosi che non potranno mai dimenticare le sue gesta eroiche.

Adesso, però, è tempo di guardare al presente e di risollevarsi da una situazione di classifica piuttosto deludente. La squadra naviga nei bassifondi della Premier e la società è disperatamente alla ricerca di un nuovo allenatore. Tanti i nomi che circolano, ma all'orizzonte ci sono stati già rifiuti importanti, come quelli di Roberto Mancini, Frank De Boer e Guus Hiddink. Il tecnico italiano era il prescelto visto che conosce molto bene ambiente e campionato, ma a quanto pare l'elevata richiesta economica di 6 milioni di sterline ha costretto a puntare su altri obiettivi. I tifosi sui social spingono per il ritorno di Nigel Pearson, alla guida delle Foxes dal 2008 al 2010 e dal 2011 al 2015.

Altri nomi in lista sono quelli di Roy Hodgson, Martin O'Neill, Alan Pardew, Craig Shakespeare e Harry Redknapp. Per il momento non c'è nessun favorito, ma l'obiettivo della società è quello di nominare il nuovo tecnico prima dell'importante sfida contro l'Hull City. In attesa di una decisione, sulla panchina siederà Shakespeare, assistente di Ranieri che avrà il compito di guidare i propri ragazzi verso risultati più positivi.

La certezza? L'amore dei tifosi verso questa squadra resterà incondizionato a prescindere dall'esito della stagione. D'altronde chi ha il coraggio di criticare quanto fatto fino ad oggi!