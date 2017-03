Manchester City, 90 milioni per il Kun Aguero

Sergio Aguero, fonte: Gettyimages,it

Sergio Aguero, un altro pezzo da novanta, di nome e di fatto.

Dopo Gonzalo Higuain - l'estate scorsa acquistato dalla Juventus - il Kun è il secondo attaccante albiceleste ad essere valutato la bellezza di 90 milioni. A neanche un giorno dalla sua ennesima doppietta contro l’Huddersfield, l'attaccante del Manchester City si ritrova cucita addosso dal proprio club un'etichetta da 90 milioni di euro appunto. Secondo i tabloid inglesi la punta di Buenos Aires potrebbe non aver gradito; in tal caso sembra proprio che i citizens abbiano fissato il prezzo per chi fosse interessato, ma senza nessuno sconto.

In seguito alle parole dello stesso Aguero di inizio mese scorso, una futura rottura non sarebbe del tutto impronosticabile, con il calciatore argentino che inizia a mostrare i primi sintomi di mal di pancia in quel di Manchester. Il numero 10 del City, senza giri di parole, aveva dichiarato: "A fine stagione vedremo cosa vorrà fare il Manchester City: la proprietà dovrà dirmi se c'è ancora posto qui per me o no". Ciononostante, il Kun ha più volte rassicurato i tifosi dichiarando come la sua volontà sia quella di restare al City.

All'estero tuttavia ci sono molti club prestigiosi in agguato, che non sembrano essere affatto spaventati dall'eventuale richiesta degli inglesi. Il Real Madrid sembra essere in pole position per il bomber argentino, con Florentino Perez che aveva già presentato ai citizens un'offerta intorno ai 70 milioni. Inoltre, con Morata che sembra essere già in partenza e un Benzema che non sembra più rendere come ai tempi d'oro, le merengues non dovrebbero farsi troppi problemi a rilanciare l'offerta intorno ai 90 milioni ad oggi richiesti dal Manchester City.

Per il Kun non ci sarebbe solo il Real. Le sirene della Serie A sembrano potersi fare sempre più insistenti, qualora i citizens aprissero alla cessione: in primis l'Inter, che con l'arrivo di Suning avrebbe le disponibilità finanziarie per l'affondo. Discorso diverso per la Juventus, con Dybala a un passo dal rinnovo e un attacco al momento completo. Sogno o realtà, il Kun accende il mercato.