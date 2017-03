West Ham - Chelsea diretta, LIVE Premier League 2016/17 (0-0): le formazioni ufficiali

20.20 La sfida di stasera vedrà protagoniste la prima della classe contro la decima della graduatoria della Premier League. Chelsea che è chiamato a rispondere alle vittorie di Tottenham e soprattutto Manchester City, mentre il West Ham prova ad accorciare su Everton e Manchester United.

20.05 Risponde Conte con il solito 3-4-3 con Pedro e Hazard ai lati di Diego Costa. Fabregas in mediana con Kante.

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill (c); Moses, Fabregas, Kante, Alonso; Pedro, Diego Costa, Hazard.

20.00 Sono appena state diramate le formazioni ufficiali della sfida. Queste le scelte di Bilic per il West Ham.

West Ham (4-2-3-1): Randolph; Kouyate, Fonte, Reid, Cresswell; Noble, Obiang; Feghouli, Lanzini, Snodgrass; Carroll.

Il Chelsea è da poco arrivato allo stadio. Ecco l'ingresso di Conte, Courtois e Pedro.

Tutto pronto all'Olympic Stadium di Londra per l'arrivo delle due squadre. Questa, nel frattempo, un'istantanea del terreno di gioco ad un'ora e mezza dall'inizio della sfida.

Buonasera dalla redazione di Vavel Italia, e benvenuti a questa DIRETTA LIVE di Premier League. La ventisettesima giornata di Premier League si chiude con il derby londinese tra West Ham e Chelsea, in campo all'Olympic Stadium alle ore 21.

Qui West Ham

Undici punti sopra la zona retrocessione, undici punti sotto il settimo posto, che potrebbe valere l'Europa League. Il West Ham galleggia nel limbo della classifica di Premier, ma questa sera in campo c'è anche l'orgoglio. Cinque punti nelle ultime tre gare per gli Irons, che devono provare a scattare in avanti.

Questa sera mancherà un giocatore fondamentale nello scacchiere di Slaven Bilic, ovvero Michail Antonio, che deve scontare un turno di squalifica. Rientrerà Andy Carroll, che guiderà l'attacco supportato da Feghouli, Snodgrass e Lanzini.

Oltre ai tre fantasisti, si va verso la conferma anche del resto dell'undici: in mediana Noble ed Obiang, mentre la linea a quattro davanti a Randolph, priva del lungodegente Ogbonna, vedrà protagonisti Fonte e Reid centrali, Kouyaté e Cresswell larghi.

Qui Chelsea

Il Chelsea affronta il derby con il solo obiettivo di restaurare il +10 in testa alla classifica, rimettendo dietro il Tottenham e scoraggiando il City, attualmente a -8 con lo stesso numero di partite dei Blues. Meno preoccupazione destano Arsenal e Liverpool. Per Conte, vincere questa sera avrebbe il sapore di ipoteca.

Il tecnico leccese può contare su tutti i suoi uomini migliori, che saranno disposti in campo con il classico 3-4-3, senza turnover o rotazioni particolari. Tra i pali dunque andrà Courtois, mentre di fronte a lui spazio ad Azpilicueta, David Luiz e Cahill.

A centrocampo, sulle corsie correranno Alonso e Moses, mentre in mezzo a Kanté ed al rientrante Matic, che metterà in panchina Cesc Fabregas. In avanti, Conte recupera anche Hazard, che affiancherà, insieme a Pedro, Diego Costa.

La gara d'andata

Basta un'immagine per riassumere il 2-1 della prima giornata: l'esultanza sfrenata di un Conte impazzito per il gol nel finale di Diego Costa. L'inizio di una lunga love story, che ha vissuto però un passo falso il 26 ottobre, quando, proprio all'Olympic Stadium, il West Ham ebbe la meglio dei Blues in EFL Cup.

