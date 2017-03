Premier League - Un weekend di scontri a distanza

Dopo il turno "mozzato" dagli impegni di F.A. Cup (che ha lasciato una classifica zeppa di asterischi per le squadre con una o due partite da recuperare), torna finalmente a pieno regime il weekend di Barclays Premier League. Il massimo campionato inglese oramai offre almeno un big match a settimana, e anche la ventinovesima giornata non sfugge all'abitudine: domenica sera, infatti, sarà il Liverpool di Jurgen Klopp a far visita all'Etihad Stadium, trovando un City reduce dalla cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Monaco di Jardim.

Anche il resto del weekend, però, è disseminato di chicche da non perdere. Si parte col consueto appuntamento del lunch match di sabato: scende in campo l'Arsenal, anch'esso spazzato via dall'Europa da un gran Bayern Monaco, per affrontare in trasferta il West Browmich Albion. I Gunners, che ritroveranno diverse individualità, sono favoriti e potrebbero accorciare proprio sul Liverpool quarto a cinque punti (e due partite) di vantaggio, ma attenzione alla squadra di Pulis che può agire libera da pensieri e preoccupazioni di classifica. Nel blocco delle 16:00 italiane, invece, troviamo l'altra londinese, il Chelsea di Antonio Conte, impegnato a mantenere salde le mani sul volante di un campionato praticamente dominato fino ad ora (+10 sul Tottenham secondo), se la vedrà con lo Stoke.



Altri pensieri, invece, per il Crystal Palace, quartultimo con una partita da recuperare sull'Hull, che insegue, e sullo Swansea che lo precede. Vincere sul campo di un Watford praticamente salvo darebbe una boccata d'ossigeno non indifferente. Alla stessa ora, scenderanno in campo anche le altre contendenti della corsa alla salvezza: il semi-disperato Sunderland, sempre più ultimo, accoglie il Burnley, mentre le Tigers vanno a far visita all'ostico Goodison Park dell'Everton, pienamente coinvolto nel turbine di polemiche e tensioni legate al non-rinnovo della stella Romelu Lukaku. A chiudere il primo pomeriggio, il Leicester City, sulle ali dell'ennesima impresa (il 2-0 casalingo sul Siviglia che ha garantito i quarti di finale di Champions) proverà a tirarsi definitivamente fuori dalle sabbie mobili contro il West Ham. Aperitivo-time, invece, per Bournemouth e Swansea: riflettori accesi alle 18:30 al Dean Court.

Per quanto riguarda la giornata di domenica, oltre al già citato posticipo, altre due partite decisamente interessanti vedranno la luce sui prati inglesi: alle 12:00 ora locale toccherà al Manchester United di Mourinho, che perdendo lunedì contro il Chelsea nei quarti di F.A. Cup ha interroto una striscia di dieci risultati consecutivi. I Red Devils si sono comunque rifatti eliminando, non senza patemi, il Rostov in Europa League, e vogliono continuare a mangiare terreno sulle prime anche in campionato. L'insidia, però, è rappresentata dal Middlesbrough, invischiato nella lotta per il quartultimo posto e reduce da una settimana abbastanza turbolenta che ha visto l'esonero di Aitor Karanka a favore dell'assistente Steve Agnew.



Alle 15:15 italiane, invece, sarà il momento di Tottenham-Southampton: da una parte, gli Spurs che vogliono continuare a credere nel miracolo del titolo, dall'altra i Saints sulle spalle del nuovo idolo della tifoseria, Manolo Gabbiadini. L'ex-Napoli, infatti, si presenterà a White Hart Lane con un biglietto da visita non da poco: sei gol in quattro partite da quando è stato trasferito, lo scorso trentun gennaio.