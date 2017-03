Premier League, Aguero risponde a Milner: tra Man City e Liverpool è 1-1

Liverpool: (4-3-3) - Mignolet; Clyne, Matip, Klavan, Milner; Can, Wijnaldum, Lallana; Mane, Coutinho (Origi, min. 73), Firmino (L. Leiva, min. 89). All. Jurgen Klopp.

Primo tempo sottotono, secondo tempo molto divertente. Finisce con un punto per parte l'ultimo match della 29esima giornata di Premier League tra Manchester City e Liverpool. Apre Milner su rigore, pareggia Aguero per un 1-1 che non serve a nessuno. E Conte gode.

Il Match

Pep Guardiola conferma il 4-1-4-1 con Yaya Tourè davanti alla difesa ed Aguero unica punta; in porta c'è Caballero, Fernandinho adattato a terzino destro.

Jurgen Klopp recupera Lovren per la panchina, cominciano dal primo minuto Matip e Klavan; Firmino - in dubbio alla vigilia - c'è, mentre Henderson è costretto al forfait, così come Sturridge.

Le condizioni meteo complicano le prime fasi del match, si scatena un vero e proprio diluvio sull'Etihad. Comunque è il City che cerca di prendere in mano il gioco, con Sanè da una parte e Sterling dall'altra a partire in profondità, senza riuscire però a mettere in mezzo palloni interessanti. La palla scorre velocemente sul terreno bagnato e permette scambi ariosi, come al 14', quando Silva e Sterling triangolano sulla destra, buona la difesa di Matip. Al 20' arriva la prima vera occasione per il Man City: Sanè scappa sulla sinistra, Mignolet respinge il suo tiro cross nella zona di David Silva che si coordina ma sfiora il palo con il mancino. Il Liverpool crea il primo pericolo 4 minuti dopo, con Manè che si fa metà campo palla al piede, ma temporeggia troppo all'ingresso in area e Caballero blocca in uscita bassa.

Match fisico e reso insidioso dalla pioggia, www.premierleague.com

Partita molto intensa ma poco o nulla da segnalare fino al 40', poi una tripla occasione nel giro di un minuto e mezzo: prima Fernandinho non trova la porta da un metro sul cross tagliato del solito Sanè, mentre dall'altra parte Caballero risponde efficacemente a Firmino e a Lallana. Finale di tempo in crescendo per i Reds che però non trovano il guizzo giusto per andare in vantaggio.

Al quarto minuto del secondo tempo distrazione difensiva del City e Clichy è costretto ad abbattere Firmino in area: rigore trasformato dall'ex James Milner che spiazza Caballero e porta avanti il Liverpool. Reazione di nervi dei padroni di casa abbastanza confusionaria ed inevitabilmente si aprono spazi per il contropiede. Firmino si mangia il raddoppio al 61', solo davanti al portiere, dopo un colpo di testa di Stones che non inquadra lo specchio.

Il rigore di Milner, www.premierleague.com

Il City fa fatica a creare nonostante l'inerzia del match sia dalla sua parte, il Liverpool fa buona densità difensiva e si deve affidare alle caratteristiche individuali, come la rapacità di Aguero al 69', quando il Kun, al primo pallone buono servitogli da De Bruyne, infila Mignolet per l'1-1. La partita diventa bellissima e molto aperta: prima Firmino coglie l'esterno della rete, poi ancora Aguero si mette in proprio, salta mezza difesa, scambia con Sanè, scivola, serve De Bruyne che però trova la risposta del palo.

Il pareggio del Kun, www.premierleague.com

All'80' Lallana si divora - forse pensando di essere in fuorigioco - una colossale chance lisciando al limite dell'area piccola, servito da Firmino, mentre Sterling va ad un passo dal primo vantaggio per il City 60 secondi più tardi. Si continua con una palla-goal per parte, Firmino per i Reds - conclusione a lato servito da Manè - ed Aguero per i Citizens - sottoporta calcia fuori. L'argentino restituisce il favore a Lallana graziando il Liverpool al 91', con un tiro alto da buonissima posizione, tutto solo, nell'ultimo highlight del match.

Con questo pareggio il City sale a 57 punti, uno in più del Liverpool. Le due compagini restano entrambe lontanissime dal Chelsea, saldo a 69. E a un passo dal titolo.