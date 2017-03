Manchester United, Mourinho pensa già al prossimo mercato: Brozovic e Perisic nel mirino | Foto: EatSleepSport

Il Manchester United di José Mourinho è pronto a scatenare un nuovo inferno sul mercato internazionale dopo la razzia di giocatori compiuta la scorsa estate. I red devils stanno vivendo una stagione piuttosto altalenante con periodi positivi ed altri nettamente negativi. La rincorsa al posto in Champions League continua con l'attuale quinto posto che può trasformarsi in quarto se dovessero arrivare 6 punti nei due recuperi di campionato.

L'accesso alla prossima competizione europea (possibile anche con la vittoria dell'Europa League) potrebbe non solo far arrivare nuova liquidità nelle casse ma anche convincere molti più calciatori a sposare il progetto tecnico. Sulla lista della spesa di Mourinho, oltre al pallino Griezmann che ha appena dichiarato amore alla sua attuale squadra, sono finiti due croati in forza all'Inter: Marcelo Brozovic e Ivan Perisic.

Lo Special One, secondo fonti inglesi, è volato in terra croata per assistere alla sfida con l'Ucraina e visionare dal vivo Brozovic, dato che l'esterno era squalificato. "Sono venuto a Zagabria per godermi un po' di tempo libero, per far visita ad alcuni buoni amici come Mijatovic e Suker" ha affermato controcorrente il portoghese "so che tutti pensano che io sia venuto per guardare alcuni giocatori, ma nel calcio di oggi non c'è bisogno di viaggiare per vederli".

Per il numero 44 la fila è lunga con le altre pretendenti tra cui Chelsea e Liverpool che pressano alto, lo United offrirebbe intorno ai 40 milioni di euro ma la dirigenza interista sembra propensa a respingere l'offensiva e blindare il giocatore. Discorso diverso, invece, per Brozovic: il duttile centrocampista 24enne era già in rotta di collisione con il club la scorsa estate e potrebbe essere una pedina valida per fare un'enorme plusvalenza. La clausola rescissoria ammonta a 50 milioni di euro e il Manchester United avrebbe pochi problemi nel caso a sganciare la cifra.

I red devils fanno sul serio e setacciano il mercato a caccia dei giocatori ideali per comporre il dream team in vista della prossima stagione. Soprattutto in mezzo al campo la squadra ha bisogno di qualità in più, da affiancare ai vari Pogba e Ander Herrera. Brozovic e la sua duttilità potrebbero davvero fare al caso del tecnico portoghese.