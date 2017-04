Premier League - Niang, che bomba! Il Watford vince, il Burnley pure. E il Leicester fa 6 di fila

M'Baye Niang scarica in porta la palla dell'1-0. | @Football__Tweet, Twitter

Non ci si ferma mai in Premier League: in particolare, in questa prima settimana di aprile, in Inghilterra si è deciso di accelerare. Ed ecco che allora, a 48 ore dalle ultime partite giocate nella giornata di domenica, si ricomincia a trotterellare per i rettangoli verdi in un turno infrasettimanale. Nella prima parte di questa due giorni "extra", sono andate in scena quasi metà delle partite, molte di queste con risvolti importanti in chiave salvezza.

Nonostante questo, è fuori dalle zone calde il West Bromwich Albion, ospitato dal Watford in uno degli anticipi e sconfitto per 2-0 con rete dell'ex Milan Niang. Con questo risultato, Mazzarri sorpassa nella parte mancina della classifica lo Stoke City, che ha giocato in trasferta, sul campo del Burnley; il risultato finale in questo match è stato di 1-0. Completa il quadro il duello che ha visto i detentori del Leicester impegnati contro il Sunderland. Le Foxes sono riuscite a rompere la difesa avversaria e hanno ottenuto - complice un po' di fortuna - la sesta vittoria consecutiva fra tutte le competizioni. Andiamo adesso dritti al punto, snocciolando nel dettaglio ognuna delle dispute menzionate.

Burnley 1-0 Stoke City

59' Boyd

Nel primo tempo non ci sono enormi palle gol nè da una parte nè dall'altra. E' la tipica partita British di provincia: ci si basa principalmente sulla forza fisica. Le possibilità sono per gli ospiti: prima Mame Diouf poco oltre il quarto d'ora trova le mani di Heaton, poi Adam impegna nuovamente il portiere avversario senza creargli troppi problemi con il suo colpo di testa su cross da corner. Reti bianche all'intervallo.

Il secondo tempo è invece migliore per i padroni di casa, che si impongono nel risultato al 59esimo: l'assist rasoterra di Hendrick trova Boyd il quale taglia al centro dell'area e con una zampata mancina insacca nell'angolo lontano. Tante le mezze possibilità, come quella di Shawcross che spedisce alto da posizione favorevole nel finale, ma i Potters non si rendono abbastanza pericolosi da scuotersi la sconfitta da dosso: il risultato è di 1-0.

Leicester City 2-0 Sunderland

69' Slimani, 78' Vardy

I Black Cats alzano il muro, i campioni d'Oltremanica provano ad abbatterlo: questo il riassunto di tutto quello che avviene prima dell'intervallo. Ci provano Okazaki (in area su suggerimento di Gray, palla di poco fuori), Huth (traversone da fermo per la testa del tedesco, ma Pickford c'è) e Gray (tiro a giro da 23-25 metri per lui, il portiere avversario si supera per negargli la gioia personale): nessuno risolve l'enigma dello 0-0 prima del tè caldo negli spogliatoi.

Larsson, regista dei biancorossi, in avvio di ripresa si prende le sue responsabilità tirando da fermo a 20 yards circa di distanza: lo svedese non inquadra il bersaglio. Defoe spaventa pure lui Schmeichel ma trova preparato il figlio d'arte danese. Si ripropone in attacco Huth poco dopo, con un colpo di testa ravvicinato sul quale Pickford compie un autentico miracolo. Nulla potrà il portierone inglese sul colpo di testa di Slimani, a poco più di 20' del termine: l'algerino angola abbastanza il cross di Albrighton e porta meritatamente avanti i suoi. Anichebe impatta un palo con una soluzione istintiva, sul contropiede successivo le Foxes vincono definitivamente la gara con il raddoppio firmato Vardy: il britannico approfitta degli spazi in ripartenza e rimane freddo davanti a Grant, calando il sipario sul 2-0 (nonostante tante palle per il tris nel finale).

Watford 2-0 West Bromwich Albion

13' Niang, 49' Deeney

Ci si infiamma subito per questa partita a Vicarage Road: quasi 10' sul cronometro e Chadli ha la palla del vantaggio in area, ma non sceglie nessun angolo e spara addosso a Heurelho Gomes. Passano poco meno di 180 secondi e un'apertura premia Niang, l'ex Milan, il quale si accentra e calcia potente dal limite verso il palo lontano: l'angolo è di quelli giusti, il risultato di 1-0. Nel finale della frazione di gioco iniziale, ancora Chadli protagonista: il belga questa volta calcia una punizione da distanza favorevole, sfiorando soltanto il palo alla destra del portiere avversario. Si va a riposo sull'1-0.

Altro avvio, altro dramma per le Baggies: un cross trova Deeney in area ed il centravanti inglese, senza colpire nemmeno particolarmente bene, realizza il raddoppio che - virtualmente - sentenzia gli avversari. Chadli ci riprova ancora senza successo; al 65esimo però il già ammonito Britos commette fallo tattico: è espulsione per l'ex Bologna e Napoli. Gli Hornets rischiano un po': Rondon va vicino a riaprirla, ma di fatto non cambia nulla. Alla fine il tabellone segna 2-0.