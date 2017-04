Manchester United - Chelsea in diretta, LIVE Premier League 2016/17 (17:00)

NOTE: 33esima giornata del campionato di Premier League edizione 2016/17: in campo ad Old Trafford c'è il Manchester United, che ospita il Chelsea. Si comincia alle ore 17:00.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Manchester United-Chelsea, match valido per la 33esima giornata della Premier League edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 17:00 - verrà fischiato dall'arbitro Madley.

QUI MANCHESTER UNITED

I Devils sono all'inseguimento di un posto in Champions League: ci possono arrivare tramite due strade. La prima sarebbe quella di accorciare sul quarto posto; la seconda vedrebbe i rossi trionfare in Europa League, dove tutti i bookmakers danno per favoriti gli odierni padroni di casa.

Certo quando la famosa fourth place è presieduta dal Manchester City - che ieri, vincendo sul Southampton, si è portato a +7 con una gara in più - la prima opzione si complica eccome. Perciò dalle parti di Old Trafford si sta puntando più sull'alternativa, ma ci sono state anche qui delle complicazioni.

Infatti, il pareggio esterno nell'andata dei quarti con l'Anderlecht ha sicuramente fatto abbassare la cresta agli inglesi, che rimangono in ogni caso i favoriti per la vittoria finale. Ma nello spogliatoio qualcosa sembra essersi rotto, come testimoniato dallo sfogo di Ibrahimovic di alcuni giorni fa.

Mourinho ha un solo dubbio nel suo 11: Wayne Rooney. Il capitano comunque non dovrebbe figurare nei 3 alle spalle del potenziale Player of the Year Ibrahimovic nel 4-2-3-1, che sarebbero Lingard, Mkhitaryan e Rashford. In mediana coppia Herrera-Pogba. Davanti al portiere De Gea troviamo invece Valencia, Bailly, Rojo e Blind.

QUI CHELSEA

I Blues sono invece lanciatissimi verso la vittoria finale del titolo in Premier League, con un virtuale vantaggio di +7 sul Tottenham, che però ha giocato ieri nell'anticipo travolgendo per 4-0 il Bournemouth e ha dunque accorciato sulla vetta. Vincere sarà oggi parte integrante della corsa al titolo.

Lo ha detto anche il tecnico Conte in conferenza stampa, d'altronde, non si possono perdere punti. Certo c'è già un buon precedente, di due settimane fa, contro l'altra squadra di Manchester: il City è stato infatti battuto per 2-1, in una gara spettacolare ed intensa, da cui prendere spunto oggi.

Praticamente nessun assente nell'11 londinese, quello titolare, che ormai tutti conoscono bene. Che potrebbe comunque cambiare in estate: voci di corridoio parlano di Lukaku (che non rinnoverà con l'Everton) o Morata (che nelle sue ultime dichiarazioni ha detto di voler lavorare con Conte).

Certo è che per adesso l'attaccante titolare è Diego Costa, e Conte se lo tiene stretto al centro del suo 3-4-3. Ai lati, Pedro e un altro possibile player of the Year, Hazard. Dietro la linea di centrocampo formata da Moses, Kanté, Matic e Marcos Alonso. In difesa invece Azpilicueta, David Luiz e Cahill. Fra i pali c'è Courtois.

PRECEDENTI STAGIONALI

E' il terzo atto di questa sfida in stagione: i primi due, entrambi a Stamford Bridge, sono terminati con due vittorie degli odierni ospiti. La prima clamorosa, per 4-0, in campionato; la seconda, più in sordina, per 1-0, in Coppa, con seguente polemica per l'arbitro dalla parte rossa.