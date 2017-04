Fa Cup, Chelsea-Tottenham: le formazioni ufficiali

Fonte immagine: Twitter @ChelseaFC

Si rialza il sipario sopra Wembley: torna d'attualità la FA Cup in terra britannica, giunta alle semifinali. La prima prevede di fronte la prima della classe in Premier e la diretta inseguitrice, il Chelsea di Antonio Conte cerca gloria contro il Tottenham di Mauricio Pochettino, in una gara che si preannuncia bollente e senza esclusione di colpi. Di seguito le formazioni ufficiali delle due compagini.

Chelsea

Antonio Conte lancia dal primo minuto Batshuayi al centro dell'attacco, con Diego Costa in panchina, dove si accomoda anche Hazard: spazio per Willian. Il centrocampo è quello idealmente titolare, mentre in difesa trova campo Nathan Aké vista l'assenza di Cahill. Completano il reparto Azpilicueta, capitano di giornata, e David Luiz. In porta recupera Courtois.

Chelsea (3-4-2) Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Aké; Moses, Kante, Matic, Alonso; Willian, Batshuayi, Pedro. All. Conte

Our starting team today is Courtois; Azpilicueta (c), David Luiz, Ake; Moses, Kante, Matic, Alonso; Willian, Batshuayi, Pedro. #CHETOT — Chelsea FC (@ChelseaFC) 22 aprile 2017

Tottenham

Solo alcuni avvicendamenti in difesa per Mauricio Pochettino: Vertonghen si sposta sulla corsia di sinistra, mentre Dier affianca Alderweireld, con Trippier, preferito a Walker, a destra. Tra centrocampo e attacco nessuna novità, Kane fa il centravanti, mentre in mezzo con Dembelé c'è Wanyama. Son largo a sinistra sulla trequarti, con Dele ed Eriksen. In porta capitan Lloris.

Tottenham (4-2-3-1) - Lloris; Trippier, Dier, Alderweireld, Vertonghen; Wanyama, Dembele; Eriksen, Dele, Son; Kane. All. Pochettino