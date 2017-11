Liverpool, obiettivo terza vittoria di fila

Il Big Match del Saturday del calcio inglese va in scena all'ora di pranzo: Arsenal-Tottenham interessa molto, moltissimo, al Liverpool che può approfittare di un passo falso di una delle due e accorciare ancora in classifica. I Reds sono chiamati però a vincere nell'altro match clou della giornata di Premier: il Southampton è una squadra ostica che, nonostante i soli 13 punti e il 13° posto in classifica, facendo il colpaccio balzerebbe a -3 proprio dal Liverpool mettendo la squadra di Klopp in grande difficoltà per raggiungere un posto in Europa. Dalla sua, il Liverpool può giocare consapevole del match dell'Emirates e con la voglia o di allungare sui Gunners, o di accorciare sugli Spurs.

Le parole di Klopp

Dopo il malore che lo ha colpito, Klopp torna a Melwood per la conferenza stampa di vigilia che ha toccato diversi punti chiave, a partire dalla situazione nella rosa di Joe Gomez: "Non c'è dubbio che possa giocare da centrale di difesa: conosce quali sono le sue pecche ma è ancora giovane e deve migliorare sotto diversi punti di vista. Ma ovviamente è pronto, è un giocatore fantastico e vogliamo tenerlo per 15 anni". Potrebbe tornare in campo un grande ex della partita, Lallana, che è rimasto fuori a lungo causa infortunio: "È un ottimo giocatore, come detto con Joe: voglio utilizzarlo al massimo in questa stagione. Vedremo se potrà scendere in campo, di certo non per 90 minuti: io sono quello che dice "non oggi, ma domani" e lo faccio per il giocatore e la squadra". Sulla partita, Klopp non si ritiene preoccupato per la difficoltà nel segnare contro il Southampton (0 gol in 4 match la scorsa stagione): "Non sono preoccupato, conosco quanto sia difficile vincere contro i Saints, ma è possibile. Non dobbiamo guardare il passato: ho a disposizione quasi tutta la squadra, arriva dopo la pausa per le nazionali ma saremo comunque pronti".

La probabile formazione

Come detto da Klopp, l'infermeria del Liverpool si è quasi del tutto svuotata e il tecnico ha disposizione quasi i migliori undici da mandare in campo: davanti a Mignolet torna la coppia titolare Matip, Lovren, con Gomez e Alberto Moreno larghi sulle fasce a contrastare Redmond e Boufal; torna anche il centrocampo titolare con Can, Henderson e Coutinho, mentre Lallana dovrebbe partire dalla panchina con buone chance però di entrare a gara in corso; il tridente è quello confermatissimo formato da Salah, Firmino e Mané. Panchina per Sturridge e Chamberlain, entrambi autori di un'ottima partita prima della sosta contro il West Ham.

Liverpool - Mignolet; Gomez, Matip, Lovren, Alberto Moreno; Can, Henderson, Coutinho; Salah, Firmino, Mané.

Southampton - Forster; Soares, Van Dijk, Yoshida, Bertrand; Oriol Romeu; Boufal, Davis, Ward-Prowse, Redmond; Gabbiadini.