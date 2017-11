Premier League, Tottenham-WBA: Baggies in cerca di riscatto

Twitter Tottenham

Il Tottenham deve ritrovare i 3 punti dopo la sconfitta casalinga con l'Arsenal. Nella 13esima giornata di Premier League, affronterà il West Browmich Albion che è reduce da 4 sconfitte consecutive, l'ultima contro il Chelsea per ben 4 reti a zero. E' una sfida tra la quarta potenza del campionato inglese e la 17esima, non proprio uno scontro alla pari e anche le statistiche sono a favore del Tottenham. Gli Spurs hanno vinto 7 partite, perse 3 e pareggiate 2. D'altra parte il WBA ha vinto solamente 2 match, totalizzando un pessimo score: 6 sconfitte e 4 pareggi che, sostanzialmente, nessuno si aspettava.

Dopo l'esonero di Tony Pulis, avvenuto nemmeno una settimana fa, è stato incaricato Gary Megson come allenatore ad interim. Le Baggies per la trasferta al Wembley dovranno fare a meno di alcuni giocatori. Chadli, Morrison e Davies saranno indisponibili. La formazione più plausibile potrebbe essere dunque un 4-3-3 stretto con Krychowiak, Barry e Livermore a dettare i tempi a centrocampo. In attacco Jay Rodriguez verrà privato di un suo fedele compagno, al posto di Chadli ha buone chance di scendere in campo Rondon. Con il 4-3-3 infatti le Baggies potrebbero difendere meglio e attaccare con i terzini che, in fase offensiva, salirebbero a dare una mano all'attacco creando così un 3-5-2. Proprio il capitolo attacco però è un'incognita, in queste prime giornate di Premier il West Browmich ha spesso cambiato e per questa sera l'unico sicuro sembrerebbe essere Jay Rodriguez.

Il Tottenham giunge sì da una brutta sconfitta contro l'Arsenal ma prima del match contro i Gunners veniva da un periodo di ottima forma. Nelle ultime 6 giornate ha totalizzato 4 vittorie e 2 pareggi. La squadra di Pochettino, dovrà fare a meno dei soliti giocatori: Wanyama, Alderweireld e forse Lamela. Gli Spurs potrebbero scendere in campo con un 3-4-2-1 con Eriksen e Son dietro a Kane, unica punta. A centrocampo, Winks potrebbe scendere in campo sin dal primo minuto insieme a Sissoko. Capitolo difesa che invece vede protagonista Dier che potrebbe comandare la propria retroguardia affiancandosi a Sanchez e Vertoghen.

Sarà sicuramente una bella gara. Il West Browmich deve tornare a vincere e deve per forza ottenere qualche punto. Per il Tottenham invece è l'occasione giusta per riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro i Gunners.