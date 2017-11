Premier - È Liverpool-Chelsea il posticipo del sabato

Premier, Spiccare il volo o aggancio? È Liverpool-Chelsea il posticipo della 13^ giornata - CFC48 Twitter

Entrambe arrivano da un buon periodo di forma, ma stasera una lascerà la scena all’altra. Liverpool-Chelsea può essere decisiva in ottica corsa Champions, anche se i Blues puntano a qualcosa di più: i Reds sono appesi alla zona Europa a quota 22, a meno 3 proprio dalla squadra di Conte che invece vuole provare a rosicchiare terreno al City, inarrestabile nelle prime 12 in Premier. Classifica molto corta che si può diluire in caso di stop di una delle 6 squadre che sono racchiuse in 4 punti. E chissà che proprio ad Anfield, questa sera alla 18.30, non possa arrivare la battuta d’arresto o per la squadra di Klopp, che ha sempre battuto il Chelsea nella sua avventura sulla panchina di Anfield, o per la squadra di Conte che, invece, non è ancora riuscito a battere il tedesco nei precedenti.

La Vigilia

La conferenza di Klopp

Il manager tedesco ha parlato ai giornalisti nella sala stampa di Melwood, ricordando la partita buttata al vento malamente contro il Siviglia: “Sarà una partita differente ad Anfield: se sappiamo creare un’atmosfera speciale, potrebbe aiutarci tanto. Dovremo fare davvero un lavoro sporco, ma non possiamo fare altro che giocarci alle 18.30 e batterli alle 20.15”. Klopp ha analizzato anche la situazione fisica dei suoi dicendo che: “Matip torna sicuramente tra i convocati, Lallana è vicino al rientro definitivo, mentre per Emre Can dobbiamo valutare le sue condizioni. Alberto Moreno? Senza ombra di dubbio posso puntare su di lui al 100%: quello che è successo contro il Siviglia è passato, ho parlato con i giocatore e non è da insultare”.

La conferenza di Conte

L’ex allenatore della Juve ha aperto la sua conferenza stampa elogiando la coppia Morata-Hazard: “Alvaro è un giocatore importante per noi e per il nostro parco attaccanti. Per un attaccante giocare in questo campionato non è facile, ma a lui riesce meglio con la presenza di Hazard: si trovano molto bene insieme”. Conte ha parlato dell’arma in più del Liverpool di quest’anno, Salah: “L’inizio di stagione è stato impressionante perché ha fatto tanti gol e ha fatto tanti assist. Se lo devo paragonare per importanza ad uno dei miei, lo paragono sempre a Morata”. Il manager dei Blues ha spiegato anche il motivo del tournover con il Qarabag: “Ho ruotato i giocatori perché pensavo anche al Liverpool, ma nonostante ciò dovrò cambiare qualcosa: è impossibile giocare con gli stessi giocatori ogni tre giorni e mantenere la stessa intensità di gioco”.

Le probabili formazioni

Liverpool

Klopp non cambierà moltissimo e si affiderà ai più "fidati": in porta torna Mignolet, con Gomez di nuovo sulla fascia destra, Moreno a sinistra e la coppia titolare al centro della retroguardia composta da Matip e Lovren; in dubbio la presenza da titolare di Emre Can, che però potrebbe scendere in campo con compiti "alla Kanté", accanto a capitan Henderson e a Coutinho. Davanti il tridente è sempre lo stesso, con l'ex Chelsea Salah largo a destra, Mané a sinistra e Firmino riferimento centrale.

(4-3-3) - Mignolet; Gomez, Matip, Lovren, Moreno; Can, Henderson, Coutinho; Salah, Firmino, Mané.

Chelsea

Nel Chelsea torna dopo due mesi di infortunio Moses, che però partirà dalla panchina. La formazione titolare, quindi, vedrà in campo la solita difesa a 3, con Azpilicueta, David Luiz e Cahill, la linea a 4 a centrocampo con ancora Zappacosta a destra, mentre Marcos Alonso agirà a sinistra; in mezzo, a fare densità ci sono Kantè e Bakayoko, mentre Fabregas dovrà agire da play per mettere in movimento la coppia d'attacco Hazard-Morata

(3-5-2) - Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Zappacosta, Kanté, Bakayoko, Fabregas, Alonso; Hazard, Morata.