Premier League - Tiro mancino di Young al Brighton, a Manchester vince lo United (1-0)

NOTE: Tredicesima giornata della Premier League 2017-2018: in campo ad Old Trafford c'è la sfida fra Manchester United e Brighton & Hove Albion. La sfida è iniziata alle ore 16:00.

Non saranno pienamente soddisfatti i 75.018 che oggi hanno assistito alla sfida di Premier League fra Manchester United e Brighton & Hove, ma - trattandosi principalmente di sostenitori della prima fra le due squadre - saranno comunque contenti. Gara abbastanza noiosa infatti oggi ad Old Trafford, tipica delle squadre di Mourinho, vinta con un tiro deviato di Young, ma comunque con merito per la voglia che i Red Devils hanno oggi espresso; l'Albion esce tutt'altro che ridimensionato da questa sfida, ma comunque sconfitto. Di seguito il racconto della sfida, che porta i padroni di casa virtualmente a -5 dalla vetta.

José Mourinho sceglie un 4-2-3-1 all'inizio della sfida. De Gea fra i pali completa il reparto con Valencia, Lindelof, Smalling e Ashley Young. Il rientrante Pogba fa reparto con Matic in mediana, in attacco Rashford, Mata e Martial supportano Lukaku. La risposta di Chris Hughton è schierata con un 4-4-2; in porta c'è Ryan. Saltor e Bung sono i terzini, con Duffy e Dunk centrali. Knockaert, Stephens, Propper e March stanno sulla linea di centrocampo, Gross supporta Murray nella coppia offensiva.

Non è una gara semplice, aldilà dei valori sulla carta, per i Red Devils: anzi, le principali occasioni sono proprio per gli ospiti nella prima fase del match. Dopo quattro minuti il tiro a giro di Knockaert, dopo un triangolo con un compagno, termina largo di pochissimo; De Gea disinnesca invece la conclusione di Gross dal limite. Col passare dei minuti però gli ospiti perdono campo ed iniziano a difendersi posizionalmente, con gli avversari che al contempo tessono una tela lenta che porta più noia che altro. Negli ultimi 10 minuti, poi, si accendono i favoriti della vigilia: cross di Valencia per Lukaku, che colpisce fuori di poco di testa, al 35esimo; Ryan si renderà protagonista allo scadere della frazione iniziale di gioco, con una doppia respinta sui tentativi ancora del centravanti belga e di Pogba nella stessa azione. All'intervallo è 0-0.

Continua su questo stesso copione di gara maschia e dur(issim)a per i rossi, che continuano a fare fatica nonostante alcune buone giocate dei singoli: si tratta solo di alcuni lampi, con una squadra che stenta a venirne fuori. Non cambia la situazione l'ingresso in campo di Ibrahimovic, ma un favorevole colpo di fortuna: tira di sinistro Ashley Young al 68esimo, ed una deviazione vede il pallone infilarsi all'incrocio sul palo lontano con una traiettoria spettacolare. A questo punto gli ospitanti possono gestirsi come meglio vogliono e preferiscono addormentare il match, senza concedere alcuna occasione e avendo anzi una palla buona per chiuderla: scambio Ibrahimovic-Pogba all'89esimo con tiro dello svedese, di sinistro, largo di pochissimo. Ma è quanto basta: il pubblico di Old Trafford può gioire, finisce 1-0.