Premier League - Il City deve rispondere allo United nella tana dell'Huddersfield

Premier League - Il City deve rispondere alla United nella tana dell'Huddersfield

Un'altra big contro una mezza sorpresa della Premier League. Il Manchester United infatti ha battuto di misura il Brighton, a metà classifica nonostante una rosa considerata da retrocessione. La squadra di Mourinho si è così portata a soli cinque punti dalla vetta della classifica, occupata dai rivali cittadini del Manchester City. La squadra di Guardiola, che ora sembra un carro armato dopo un'annata più complicata del previsto, è attesa nella tana dell'Huddersfield Town, che è a quota 15 punti e sta rendendo di gran lunga oltre le aspettative.

Le ultime

L'Huddersfield arriva da una pesante sconfitta nell'ultimo turno contro il Bournemouth, che ha accorciato in classifica. Nonostante questo, la classifica dei Terriers resta tranquilla, con i giocatori che possono scendere in campo con la mente abbastanza sgombra. Il tecnico David Wagner deve rinunciare a Billing, Hefele e Stankovic, che dovrebbero rientrare in blocco a gennaio. Tralasciate queste defezioni, non ci dovrebbero essere grandi dubbi di formazione, con il solito 4-3-3, che ha già permesso di battere lo United allo John Smith's Stadium. In porta ci sarà Lossl. Retroguardia composta da Smith, Schindler, Jorgensen e Lowe. Il terzetto di metà campo sarà Williams, Mooy, Hogg. In avanti tridente con Kachunga, Depoitre e il talentino Ince.

Il Manchester City vuole continuare la sua marcia trionfale. 21 vittorie e 2 pareggi in stagione, con 11 successi e un pareggio in Premier, che compongono il bottino di 34 punti. In Champions i giochi sono già fatti, alla luce anche del successo sul Feyenoord a metà settimana, che ha dato la certezza del primo posto nel girone. In campionato la squadra di Guardiola deve mantenere le distanze dal Manchester United, secondo a 29 punti (ma con il successo di ieri sul Brighton). Non ci saranno Stones e il lungodegente Mendy. Solito 4-1-4-1 con in porta Ederson. A proteggerlo Walker, Otamendi, Kompany e Delph. Fernandinho sarà lo schermo davanti alla difesa, a supporto anche del quartetto dietro la punta, composto da Sterling, David Silva, De Bruyne e Sanè. Il centroavanti dovrebbe essere Gabriel Jesus, con il Kun Aguero in panchina come da rotazioni solite (sono entrambi capocannonieri della squadra in campionato, con otto reti).

Probabili formazioni

Huddersfield (4-3-3): Lossl; Smith, Schindler, Jorgensen, Lowe; Williams, Mooy, Hogg; Kachunga, Depoitre, Ince.

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Otamendi, Kompany, Delph; Fernandinho; Sterling, David Silva, De Bruyne, Sanè; Gabriel Jesus.