Premier League - Everton, ci sei? A Southampton con l'obbligo di vincere

Tom Davies ha fatto il suo debutto con l'Everton proprio 9 mesi fa, contro il Southampton. | liverpoolecho.co.uk

Enner Valencia, Leighton Baines e Romelu Lukaku. Tre marcatori per tre gol e tre punti, al Goodison Park, all'inizio dello scorso febbraio, nell'ultimo incrocio fra Everton e Southampton che si era rivelato una di quelle partite che hanno mostrato il gap evidente fra chi competeva per l'Europa e tutte le altre nella scorsa stagione: risultato finale di 3-0, senz'appello. Sono passati nove mesi da allora e le cose sono cambiate, radicalmente: le Toffees in particolare hanno cambiato tanto in estate, ma hanno anche perso il loro elemento più importante - proprio quella punta anche in gol nell'ultima sfida ai biancorossi - e adesso, nella stessa sfida, dovranno provare a racimolare punti per la salvezza, stavolta peraltro al St. Mary's Stadium.

E' stato tutt'altro che un avvio di stagione facile per quelli della Merseyside, che dopo l'esonero di Ronald Koeman non sono ancora riusciti a ripartire nemmeno sotto la gestione di David Unsworth. Assetto difensivo traballante e nuovi acquisti ancora non inseriti le cause maggiormente dannose per la truppa blu, reduce anche dall'eliminazione europea per mano dell'Atalanta di giovedì: non ci sono però scuse, bisogna assolutamente tornare a fare punti in campionato in un turno in cui tutte le altre concorrenti per la salvezza, nelle giornate di venerdì e di ieri, hanno mostrato dei segnali di ripresa. Anche psicologicamente, un successo sarebbe fondamentale. Ma non è semplice...

Dall'altro lato c'è infatti il buon So'ton di Mauricio Pellegrino, tecnico pragmatico e forse già destinato ad una stagione anonima a metà classifica coi suoi, poichè troppo lontano sia per far parte della lotta per non retrocedere e sia per provare ad entrare in Europa. Europa che disterebbe però sei punti in caso di vittoria nella giornata odierna: in questo modo i Saints finirebbero al nono posto, dando comunque dei segnali positivi per il futuro. E poi bisogna assolutamente riprendersi da un momento di forma negativo: solo una vittoria nelle ultime sette nel massimo torneo per club inglesi, contro il WBA. Altrimenti bisognerà iniziare a guardare più all'indietro che non in avanti.

Le probabili formazioni

Non ci dovrebbero essere importanti novità né da un lato né dall'altro. I padroni di casa devono rinunciare a Pied e Romeu, mentre c'è da capire la condizione dell'ex Juventus Lemina, reduce da un infortunio alla caviglia ma che molto probabilmente verrà lanciato dal 1'. Dall'altro lato squalificati Tom Davies e Niasse, con Jagielka e Schneiderlin che dovrebbero stringere i denti rispetto a qualche acciacco e giocare titolari. Calvert-Lewin favorito su Sandro Ramirez per giocare da punta.

Southampton (4-2-3-1): Forster; Cédric, Van Dijk, Hoedt, Bertrand; Lemina, Davis; Tadic, Boufal, Redmond; Long. All. Pellegrino

Everton (4-2-3-1): Pickford; Kenny, Keane, Jagielka, Baines; Gueye, Schneiderlin; Lennon, Sigurdsson, Lookman; Calvert-Lewin. All. Unsworth